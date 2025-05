O tom, co po sezoně čeká fotbalisty Vyškova, jejichž tým se z Drnovic odstěhuje do Příbrami, ví bývalý obránce Jaroslav Schindler své. Před třiadvaceti lety byl jedním z devíti hráčů, kteří v rámci...

Sedmnáctiletý fotbalový talent Lamine Yamal spojil svou další budoucnost s Barcelonou. Klub na webu oznámil, že se španělským mistrem Evropy podepsal nový kontrakt do roku 2031.

Na lavičce rezervního týmu fotbalistů Realu Madrid skončil legendární Raúl. Španělský vicemistr oznámil odchod sedmačtyřicetiletého kouče na svém webu den poté, co byl ve funkci trenéra prvního týmu...

Fotbalová Vlašim na svém webu oznámila, že na její lavičce po sezoně končí trenér Aleš Majer, protože zamíří do nejvyšší soutěže. Pětatřicetiletý kouč je spojován s Mladou Boleslaví, středočeský...

Záložník Fiorentiny Nicoló Zaniolo čelí obvinění, že fyzicky napadl dva hráče mládežnického týmu AS Řím. Nahlášeným incidentem, k němuž mělo dojít po pondělním utkání obou klubů v semifinále play off...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamíří na Slovensko. Hrát se bude od 11. do 28. června. Turnaj se poprvé koná výhradně v jedné hostitelské zemi. A o úspěch budou bojovat i...