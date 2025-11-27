S pískáním končím, říká Adámková. Můžou podle ní ženy řídit mužský fotbal?

Má za sebou svůj poslední odpískaný zápas v Česku. Sparťanky v posledním kole podzimu porazily Liberec 4:1 a drží pětibodový náskok v čele tabulky před Slavií. Jednou z hvězd tohoto zápasu byla tentokrát i rozhodčí. Potlesk, květiny, gratulace....
„Dojemné chvíle, měla jsem na krajíčku, přeci jen 23 let s píšťalkou, to je pořádný kus života.“ Na Proseku nechyběla ani její rodina, kamarádi i dcera Natálie, která také hraje fotbal.
Rozlučka na evropské scéně však Adámkovou ještě čeká. Naposledy řídila osmifinále Evropského poháru fotbalistek mezi Austrií Vídeň a Anderlechtem Brusel (2:1). „Věřím, že mi dají v prosinci ještě nějaký zápas, ideálně v Lize mistryň.“
I Adámková byla fotbalistka, má i šest startů v reprezentaci. „Byla jsem dost drzá, hodně diskutovala a rozhodčí neměla ráda. Ale jeden kolega mi říkal: Nejzlobivější hráčky jsou nejlepší rozhodčí!“
První zápas odpískala, když jí bylo sotva 24 let. „Žáci v Bohunicích. A vypadalo to, že je to i můj poslední zápas. Nejhorší byly reakce rodičů, což se bohužel moc nezměnilo,“ vzpomíná.
S fotbalem procestovala svět. Dvakrát byla na Euru žen i na mistrovství světa žen. V Papui-Nové Guineji řídila finále mistrovství světa žen do 20 let. A pravidelně pískala Ligu mistryň. Semifinále i finále.
K tomu připočtěme 12 utkání coby hlavní rozhodčí v nejvyšší české soutěži mužů. Před ní si ligu mužů zapískala z žen pouze Dagmar Damková.
O čem ještě mluvila?
- Jaké má nyní plány?
- Kdy přemýšlela, že práce rozhodčí nechá?
- Která česká ženská rozhodčí má na to pískat jednou ligu mužů?
- Proč řada sudích po pár zápasech končí?
- Co říká na projekt FAČR Zelená páska?
- Jak vnímá boom ženského fotbalu? A co musíme zlepšit u nás?