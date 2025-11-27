S pískáním končím, říká Adámková. Můžou podle ní ženy řídit mužský fotbal?

Lucie Macháčová
Podcast   9:49
Třiadvacet let působila Jana Adámková coby hlavní rozhodčí. V Česku pískala fotbalovou ligu žen i mužů, v zahraničí mistrovství Evropy i světa žen či finále Ligy mistryň. „Už byl nejvyšší čas skončit, je mi sedmačtyřicet. U fotbalu chci ale zůstat jako VAR v lize mužů a také jako delegátka,“ řekla v podcastu FotbalOna. Promluvila i o věčném boji s předsudky. „Proč stále slyšíme, ať jdeme radši k plotně?“

Má za sebou svůj poslední odpískaný zápas v Česku. Sparťanky v posledním kole podzimu porazily Liberec 4:1 a drží pětibodový náskok v čele tabulky před Slavií. Jednou z hvězd tohoto zápasu byla tentokrát i rozhodčí. Potlesk, květiny, gratulace....

„Dojemné chvíle, měla jsem na krajíčku, přeci jen 23 let s píšťalkou, to je pořádný kus života.“ Na Proseku nechyběla ani její rodina, kamarádi i dcera Natálie, která také hraje fotbal.

Rozhodčí Jana Adámková
Jana Adámková během svého posledního zápasu v roli hlavní sudí v Česku.
Jana Adámková s pískáním na hřišti končí, u VARu však plánuje zůstat
Rozhodčí Jana Adámková řídí prvoligové utkání mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví.
7 fotografií

Rozlučka na evropské scéně však Adámkovou ještě čeká. Naposledy řídila osmifinále Evropského poháru fotbalistek mezi Austrií Vídeň a Anderlechtem Brusel (2:1). „Věřím, že mi dají v prosinci ještě nějaký zápas, ideálně v Lize mistryň.“

I Adámková byla fotbalistka, má i šest startů v reprezentaci. „Byla jsem dost drzá, hodně diskutovala a rozhodčí neměla ráda. Ale jeden kolega mi říkal: Nejzlobivější hráčky jsou nejlepší rozhodčí!“

Jana Adámková během svého posledního zápasu v roli hlavní sudí v Česku.

První zápas odpískala, když jí bylo sotva 24 let. „Žáci v Bohunicích. A vypadalo to, že je to i můj poslední zápas. Nejhorší byly reakce rodičů, což se bohužel moc nezměnilo,“ vzpomíná.

S fotbalem procestovala svět. Dvakrát byla na Euru žen i na mistrovství světa žen. V Papui-Nové Guineji řídila finále mistrovství světa žen do 20 let. A pravidelně pískala Ligu mistryň. Semifinále i finále.

K tomu připočtěme 12 utkání coby hlavní rozhodčí v nejvyšší české soutěži mužů. Před ní si ligu mužů zapískala z žen pouze Dagmar Damková.

O čem ještě mluvila?

  • Jaké má nyní plány?
  • Kdy přemýšlela, že práce rozhodčí nechá?
  • Která česká ženská rozhodčí má na to pískat jednou ligu mužů?
  • Proč řada sudích po pár zápasech končí?
  • Co říká na projekt FAČR Zelená páska?
  • Jak vnímá boom ženského fotbalu? A co musíme zlepšit u nás?
Výsledky

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

27. listopadu 2025  9:49

Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

27. listopadu 2025  8:38

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala možná dobrousil další defenzivní diamant. Po Štěpánu Chaloupkovi se vyšvihl na lídra obrany jiný junák, teprve dvaadvacetiletý Denis Halinský. Na Stínadla...

27. listopadu 2025  8:38

O atmosféře na Legii jsem tolik slyšel. Doufám, že bude plno, přeje si Kairinen

27. listopadu 2025  7:03

Sparťanský záložník Kaan Kairinen odpovídá na tiskovce na stadionu Legie...

Od našeho zpravodaje v Polsku Od chvíle, kdy působí ve fotbalové Spartě, má v průměru dva vstřelené góly za sezonu. „Tohle není moje silná stránka,“ říká s úsměvem sparťanský záložník Kaan Kairinen. Ale když už se trefí, stojí to...

27. listopadu 2025  7:03

Mbappé dal hattrick za sedm minut! PSV s Kovářem v bráně šokovalo Liverpool

Kylian Mbappé zakončuje na bránu Olympiakosu.

Ze středečních zápasů pátého kola Ligy mistrů by se dalo napsal snad tisíc příběhů. Co pro vás bylo víc? Hattrick Mbappého za sedm minut? Osmigólová přestřelka PSG s Tottenhamem? Arsenal přehrávající...

26. listopadu 2025  18:30,  aktualizováno  27. 11.

Kouč Freiburgu je obezřetný: Plzeň zvládá konkurovat i věhlasným týmům

26. listopadu 2025  21:59

Julian Schuster, trenér fotbalistů Freiburgu.

Přestože jsou fotbalisté Freiburgu před čtvrtečním zápasem 5. kola Evropské ligy v Plzni mírným favoritem, jejich trenér Julian Schuster je velmi obezřetný. Čtyřicetiletý kouč varoval, že Viktoria v...

26. listopadu 2025  21:59

Legia v krizi? Pořád je kvalitní, bude to těžké, ví Priske. Těší se na Krasniqiho

26. listopadu 2025  20:46

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Rakówu...

Od našeho zpravodaje v Polsku Když v úvodu tiskové konference chvíli nepadl žádný dotaz, v žertu přítomné novináře povzbudil: „Tak pojďte do mě, chci pak na večeři a vy určitě taky máte hlad.“ Brian Priske, trenér sparťanských...

26. listopadu 2025  20:46

Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní Hyský

26. listopadu 2025  18:56

Trenér Martin Hyský (v černém) v hloučku fotbalistů plzeňské Viktorie.

Čeká ho třetí výzva v Evropské lize. A také souboj dvou neporažených týmů v soutěži. Po sladké výhře v Římě a domácí remíze s Fenerbahce povede ve čtvrtek kouč Martin Hyský fotbalisty Plzně proti...

26. listopadu 2025  18:56

Pomsta za Hapala? Sigma jde na Celje. Soupeř už umí jen vyhrávat, tvrdí Janotka

26. listopadu 2025  18:34

Fotbalisté Sigmy trénují před čtvrtečním zápasem s Celje.

Olomouckou Sigmu čeká čtvrté utkání skupinové fáze fotbalové Konferenční ligy. Ve čtvrtek v 18.45 se na domácím hřišti představí proti slovinskému týmu NK Celje. Oba týmy se momentálně nachází ve...

26. listopadu 2025  18:34

Olomouc - Celje v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

26. listopadu 2025  17:47

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.

Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas 4. kola ligové...

26. listopadu 2025  17:47

Trenér Legie: Neprožíváme nejlepší chvíle, ale problémy má i Sparta

26. listopadu 2025  16:36

Iňaki Astiz, kouč fotbalistů Legie Varšava.

Iňaki Astiz očekává ve čtvrtečním 4. kole Konferenční ligy se Spartou intenzivní zápas. Dočasný trenér fotbalistů Legie Varšava si uvědomuje, že jeho tým nezažívá nejlepší období, také Pražané mají...

26. listopadu 2025  16:36

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

26. listopadu 2025  16:30

Plzeň - Freiburg v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

26. listopadu 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

