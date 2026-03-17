Byl druhý březen 2026. První zápas fotbalistek Íránu na mistrovství Asie v Austrálii však začal nečekaně bojkotem hymny. Hráčky mlčely.
V íránské televizi byly označeny za zrádkyně. V dalších dvou utkáních už tedy hymnu zpívaly i salutovaly. „Chodily jim údajně vzkazy typu: Co by na to řekli vaši rodiče? Zpívejte, nebo vaše rodina bude trpět,“ vysvětluje Fatima Rahimi.
FotbalOna
Podcast o ženském fotbale
Sedm íránských fotbalistek se rozhodlo využít humanitární víza. Některé se později zalekly. V Austrálii tak zůstaly nejspíš jen dvě Íránky, které nyní trénují s týmem Brisbane Roar.
„Když Austrálie řešila vízum pro fotbalistky, tak prezident USA Donald Trump řekl: Pokud jim ho nedáte, přijmeme je my. Ten stejný Trump který před půl rokem deportoval lidi, kteří utíkali před stejným íránským režimem, zpět do Íránu. A teď chtěl poskytnout azyl íránským fotbalistkám? Vidíte, že často jde o PR země,“ popisuje Rahimi.
Íránský tým je nyní na dlouhé cestě zpět do své vlasti. Po téměř týdenním pobytu v Malajsii se v pondělí večer přesunul do Ománu.
Připomeňme, že Írán je od 28. března pod americko-izraelskými útoky. Zemřelo tu přes 1300 lidí včetně vůdce Alího Chameneíha.
To vše v době, kdy se fotbalisté Íránu chystají na mistrovství světa. Své zápasy ve skupině měli původně odehrát proti Novému Zélandu (16. 6.) a Belgii (21. 6.) v Los Angeles, proti Egyptu (27. 6.) v Seattlu.
„Neumím si představit, že by za těchto podmínek hráli v zemi, která je bombarduje,“ doplňuje afghánsko-česká novinářka.
„Sport a politika prostě nemůžou fungovat odděleně. Ne v dnešní době. FIFA se tváří apoliticky, ale víme, že není.“
O čem ještě Fatima Rahimi mluvila?
- Jak vypadalo její dětství v Afghánistánu a co jí odtud dnes chybí?
- Čemu se věnuje v psychoterapii?
- Kam směřuje tichý boj Íránek? Co dosud ovlivnil?
- Jsou takové protesty v zemi běžné?
- Jaký vliv má při politických gestech PR?
- Co nejspíš čeká Íránky v azylu? A co ty na útěku?