Uvidí ještě rodinu? A co je čeká? Fatima Rahimi o protestujících Íránkách

Lucie Macháčová
Podcast   6:33
Z rodného Afghánistánu uprchla s rodiči před válkou v roce 2000. „Od té doby jsem v zemi nebyla. Dostali jsme politický azyl. Zemřely mi babičky a já se s nimi nemohla rozloučit,“ vzpomíná Fatima Rahimi, psychoterapeutka a novinářka, která se věnuje i fotbalovému dění na Blízkém východě. V podcastu FotbalOna promluvila o případu reprezentantek Íránu. Některé po tichém protestu během mistrovství Asie zůstaly v dějišti turnaje v Austrálii.

Byl druhý březen 2026. První zápas fotbalistek Íránu na mistrovství Asie v Austrálii však začal nečekaně bojkotem hymny. Hráčky mlčely.

V íránské televizi byly označeny za zrádkyně. V dalších dvou utkáních už tedy hymnu zpívaly i salutovaly. „Chodily jim údajně vzkazy typu: Co by na to řekli vaši rodiče? Zpívejte, nebo vaše rodina bude trpět,“ vysvětluje Fatima Rahimi.

FotbalOna

Podcast o ženském fotbale

Sedm íránských fotbalistek se rozhodlo využít humanitární víza. Některé se později zalekly. V Austrálii tak zůstaly nejspíš jen dvě Íránky, které nyní trénují s týmem Brisbane Roar.

„Když Austrálie řešila vízum pro fotbalistky, tak prezident USA Donald Trump řekl: Pokud jim ho nedáte, přijmeme je my. Ten stejný Trump který před půl rokem deportoval lidi, kteří utíkali před stejným íránským režimem, zpět do Íránu. A teď chtěl poskytnout azyl íránským fotbalistkám? Vidíte, že často jde o PR země,“ popisuje Rahimi.

Íránského fotbalistky před zápasem Asijského poháru s Austrálií.

Íránský tým je nyní na dlouhé cestě zpět do své vlasti. Po téměř týdenním pobytu v Malajsii se v pondělí večer přesunul do Ománu.

Připomeňme, že Írán je od 28. března pod americko-izraelskými útoky. Zemřelo tu přes 1300 lidí včetně vůdce Alího Chameneíha.

To vše v době, kdy se fotbalisté Íránu chystají na mistrovství světa. Své zápasy ve skupině měli původně odehrát proti Novému Zélandu (16. 6.) a Belgii (21. 6.) v Los Angeles, proti Egyptu (27. 6.) v Seattlu.

„Neumím si představit, že by za těchto podmínek hráli v zemi, která je bombarduje,“ doplňuje afghánsko-česká novinářka.

„Sport a politika prostě nemůžou fungovat odděleně. Ne v dnešní době. FIFA se tváří apoliticky, ale víme, že není.“

O čem ještě Fatima Rahimi mluvila?

  • Jak vypadalo její dětství v Afghánistánu a co jí odtud dnes chybí?
  • Čemu se věnuje v psychoterapii?
  • Kam směřuje tichý boj Íránek? Co dosud ovlivnil?
  • Jsou takové protesty v zemi běžné?
  • Jaký vliv má při politických gestech PR?
  • Co nejspíš čeká Íránky v azylu? A co ty na útěku?
Fatima Rahimi (vlevo) v pořadu FotbalOna
Íránské fotbalistky v úvodním zápase na mistrovství Asie nezpívaly hymnu.
Íránského fotbalistky před zápasem Asijského poháru s Austrálií.
Íránské fotbalistky
5 fotografií
Uvidí ještě rodinu? A co je čeká? Fatima Rahimi o protestujících Íránkách

