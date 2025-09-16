Před pár dny prodloužila ve Spartě smlouvu. Má ambice jak v klubu, tak v české reprezentaci, kterou čeká na konci října (24. a 28. 10.) baráž proti Rakousku o postup do Ligy národů A.
Nejlepší zápas v národním týmu? „Ráda vzpomínám na ten proti Španělsku loni v dubnu. I když jsme prohrály 1:3, nehrály jsme vůbec špatně a já dala gól. Před plným stadionem, těm nejlepším hráčkám na světě. To by mě v dětství nenapadlo. Ani to, že se budu jednou fotbalem živit,“ přiznává 24letá Sonntagová, rodačka z Liberce.
🇨🇿 Sonntagová's stunner vs Spain 💥#WEURO2025 || @ceskarepre_cz pic.twitter.com/2j8GNAXWIs— UEFA Women's EURO 2025 (@WEURO2025) November 26, 2024
Hráčky Sparty a Slavie už se fotbalu věnují profesionálně, Sonntagová zároveň studuje Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Na Katedře tělesné výchovy a sportu píše bakalářskou práci. Jinak žije zejména fotbalem. „Jednou bych si chtěla splnit sen a zahrát si nějakou top zahraniční soutěž.“
Zároveň přiznává, že se stále setkává s předsudky vůči ženskému fotbalu. „I když dáme hezký gól, často pak slyšíme: Ale vždyť ta gólmanka je malá, ani nedoskočí na břevno... Věřím, že koho ženský fotbal zajímá, tak si k němu cestu najde. A koho ne, jsme s tím v pohodě. Jenom nás ho nechte hrát.“
A co by poradila malým fotbalistkám? Takovým, které sní o tom, že jednou budou třeba právě jako ona? „Jděte si za tím, co vás naplňuje, dělejte, co vás baví, buďte vytrvalé. A nikdy si nenechte zkazit chuť k fotbalu.“
O čem ještě Sonntagová mluvila?
- Jak se změnila kabina pod novým trenérem Michaelem Steinerem?
- Jaké upřednostňuje kopačky a chrániče?
- Jaký má rituál před zápasem?
- Proč je pro ni inspirací bývalá kapitánka Sparty Petra Bertholdová?
- A proč by měly bývalé fotbalistky u ženského fotbalu zůstat?