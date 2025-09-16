Nikým si nenechte zkazit chuť ze hry, radí Sonntagová začínajícím fotbalistkám

Lucie Macháčová
  12:35
Bylo jí osm let, když poprvé oblékla dres Sparty. A nosí ho dodnes. Jen už ne v žačkách, ale v 1. lize žen. A věří, že letos získá její tým po čtyřech letech mistrovský titul. „Sparta by se měla vrátit tam, kam patří. Opět sbírat trofeje a vítězné emoce,“ říká v pořadu FotbalOna záložnice Eliška Sonntagová.

Před pár dny prodloužila ve Spartě smlouvu. Má ambice jak v klubu, tak v české reprezentaci, kterou čeká na konci října (24. a 28. 10.) baráž proti Rakousku o postup do Ligy národů A.

Nejlepší zápas v národním týmu? „Ráda vzpomínám na ten proti Španělsku loni v dubnu. I když jsme prohrály 1:3, nehrály jsme vůbec špatně a já dala gól. Před plným stadionem, těm nejlepším hráčkám na světě. To by mě v dětství nenapadlo. Ani to, že se budu jednou fotbalem živit,“ přiznává 24letá Sonntagová, rodačka z Liberce.

Hráčky Sparty a Slavie už se fotbalu věnují profesionálně, Sonntagová zároveň studuje Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Na Katedře tělesné výchovy a sportu píše bakalářskou práci. Jinak žije zejména fotbalem. „Jednou bych si chtěla splnit sen a zahrát si nějakou top zahraniční soutěž.“

Zároveň přiznává, že se stále setkává s předsudky vůči ženskému fotbalu. „I když dáme hezký gól, často pak slyšíme: Ale vždyť ta gólmanka je malá, ani nedoskočí na břevno... Věřím, že koho ženský fotbal zajímá, tak si k němu cestu najde. A koho ne, jsme s tím v pohodě. Jenom nás ho nechte hrát.“

A co by poradila malým fotbalistkám? Takovým, které sní o tom, že jednou budou třeba právě jako ona? „Jděte si za tím, co vás naplňuje, dělejte, co vás baví, buďte vytrvalé. A nikdy si nenechte zkazit chuť k fotbalu.“

Eliška Sonntagová v pořadu FotbalOna
Sparťanka Eliška Sonntagová a slávistka Kristýna Růžičková v derby
Eliška Sonntagová v zápase proti mistryním světa ze Španělska v dubnu 2024.
Eliška Sonntagová svým pokutovým kopem rozhodla o postupu Sparty.
