Plivli mi i do obličeje. Kapitánka Slavie o vyhrocených derby i práci mimo fotbal

Už v sobotu 29. března povede svůj tým v derby. Potřetí v historii se souboj fotbalistek Slavie a Sparty uskuteční v pražském Edenu. Předloni i loni vyhrály slávistky, načež získaly mistrovský titul. Jenže teď vede tabulku o tři body Sparta.

„Každý zápas v Edenu je pro nás výjimečný, navíc když je to derby. A máme jim co vracet,“ vzpomíná na podzimní porážku 1:5 Bartovičová, rodačka z Trenčína. Že je Slovenka? To byste na její mluvě nepoznali.

Když přišla v roce 2012 ze Slovácka do Slavie, brala 1 500 Kč měsíčně. Nyní už mají fotbalistky Slavie i Sparty profi podmínky, do práce chodit nemusejí. „Dodnes mám tu první smlouvu schovanou. Od té doby se ženský fotbal v Česku hodně posunul. Ale já přesto pracuju, mám tolerantního šéfa i trenéra.“

O čem ještě Bartovičová mluvila: