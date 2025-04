15:06

Jsou to takřka přesně dva roky, kdy Daniel Šmejkal kývl na nabídku vést českou fotbalovou reprezentaci žen do 17 let. Po štacích u slávistické juniorky, v ligových Teplicích, Vlašimi či Prostějově poprvé trénuje dívky. „Ze začátku jsem přesně nevěděl, jak na ně mluvit, co si můžu dovolit. V mužském kolektivu můžete být trochu vulgární, ale tady?“ vzpomíná v pořadu FotbalOna, který se věnuje ženskému fotbalu.