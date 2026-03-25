Když je zápas za trest. Fotbalistka Pěčková vzpomíná na angažmá ve Španělsku

Lucie Macháčová
  6:45
Je teprve třetí českou fotbalistkou, která hrála nejvyšší španělskou ligu. Klára Cahynová, Andrea Stašková a právě Alena Pěčková. Po roce a půl v Eibaru se nyní vrátila do Česka, kope ve Spartě. „Ale Španělsko mi ve všech směrech otevřelo oči, poznala jsem sama sebe, vím, co chci a co nechci,“ říká Pěčková v otevřeném rozhovoru v podcastu FotbalOna.

Poprvé se tato 24letá fotbalistka rozhodla promluvit o tom, co zažívala během angažmá ve Španělsku. Solidní start a nadějné vyhlídky, ale také trable se zraněními a zápasy trávené jen na lavičce náhradníků.

Sparta – Hammarby

- Úvodní semifinále Evropského poháru žen
- Od 18:00 na Letné
- Vysílá ČT sport Plus

Za rok a půl odehrála jen 18 zápasů. „Klub mi řekl, že už se mnou nepočítá. Na mém postu byla hráčka, která tam přišla na hostování z Bilbaa. Eibar na tom není dobře ekonomicky a těžil z toho. Myslím, že jsme byli na stejné úrovni, ale ona hrála každý zápas, já ne. Bylo těžké se s tím smířit. Cítila jsem, že do týmu patřím, že na španělskou ligu mám,“ vypráví Pěčková, která nastupuje nejčastěji na levém kraji obrany či zálohy.

„Každý víkend pro mě byl trest. Šla jsem na zápas a věděla, že stejně hrát nebudu. Ani jsem se nemusela rozcvičovat.“

Z Eibaru do Sparty. Fotbalistka Pěčková se po roce a půl vrací do Česka

Dívka, která která s fotbalem začínala v Příkazech u Olomouce a první ligové starty zažila ve Slovácku, však angažmá ve Španělsku nelituje. „Hodně jsem se tam hledala a poznala sama sebe. Jsem stále cílevědomá, pracovitá, ale pozitivnější, nic mě nerozhodí.“

Letos v lednu tak zamířila do Sparty. Týmu, který nyní vede českou ligu žen o 8 bodů před Slavií. „Sparta o mě měla zájem už v době, než jsem šla do Španělska. Ještě jsem přemýšlela nad druhou španělskou ligou, ale nakonec jsem se rozhodla vrátit.“

Ví, že o místo musí po dlouhé herní pauze bojovat. Ale příchod do Česka si zatím pochvaluje. Blýskla se třeba čtyřmi gólovými asistencemi proti FC Praha (7:0).

FotbalOna

Podcast o ženském fotbale

Už dnes od 18:00 čeká sparťanky semifinále Evropského poháru proti Hammarby – nejprve doma na Letné, o týden později ve Švédsku.

„Kabina funguje skvěle, máme obrovskou motivaci postoupit do finále soutěže a také získat pro Spartu po pěti letech titul.“

O čem ještě Pěčková mluvila?

  • Jak se odehrál její přestup ze Slovácka do Eibaru?
  • Na co si ve Španělsku těžko zvykala?
  • V čem je odlišná španělská liga od české? A co tréninky?
  • Jak jí pomáhá agent a jak mentální kouč?
  • A jak vzpomíná na začátky v reprezentaci?
Alena Pěčková v podcastu FotbalOna
Alena Pěčková, posila Sparty.
Alena Pěčková působila v Eibaru rok a půl, nyní jde do Sparty.
Vlevo je česká fotbalistka Alena Pěčková, vpravo Yasmine Zouhirová z Maroka.
6 fotografií
