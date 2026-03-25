Když je zápas za trest. Fotbalistka Pěčková vzpomíná na angažmá ve Španělsku

Poprvé se tato 24letá fotbalistka rozhodla promluvit o tom, co zažívala během angažmá ve Španělsku. Solidní start a nadějné vyhlídky, ale také trable se zraněními a zápasy trávené jen na lavičce náhradníků.
Za rok a půl odehrála jen 18 zápasů. „Klub mi řekl, že už se mnou nepočítá. Na mém postu byla hráčka, která tam přišla na hostování z Bilbaa. Eibar na tom není dobře ekonomicky a těžil z toho. Myslím, že jsme byli na stejné úrovni, ale ona hrála každý zápas, já ne. Bylo těžké se s tím smířit. Cítila jsem, že do týmu patřím, že na španělskou ligu mám,“ vypráví Pěčková, která nastupuje nejčastěji na levém kraji obrany či zálohy.
„Každý víkend pro mě byl trest. Šla jsem na zápas a věděla, že stejně hrát nebudu. Ani jsem se nemusela rozcvičovat.“
Z Eibaru do Sparty. Fotbalistka Pěčková se po roce a půl vrací do Česka
Dívka, která která s fotbalem začínala v Příkazech u Olomouce a první ligové starty zažila ve Slovácku, však angažmá ve Španělsku nelituje. „Hodně jsem se tam hledala a poznala sama sebe. Jsem stále cílevědomá, pracovitá, ale pozitivnější, nic mě nerozhodí.“
Letos v lednu tak zamířila do Sparty. Týmu, který nyní vede českou ligu žen o 8 bodů před Slavií. „Sparta o mě měla zájem už v době, než jsem šla do Španělska. Ještě jsem přemýšlela nad druhou španělskou ligou, ale nakonec jsem se rozhodla vrátit.“
Ví, že o místo musí po dlouhé herní pauze bojovat. Ale příchod do Česka si zatím pochvaluje. Blýskla se třeba čtyřmi gólovými asistencemi proti FC Praha (7:0).
Už dnes od 18:00 čeká sparťanky semifinále Evropského poháru proti Hammarby – nejprve doma na Letné, o týden později ve Švédsku.
„Kabina funguje skvěle, máme obrovskou motivaci postoupit do finále soutěže a také získat pro Spartu po pěti letech titul.“
