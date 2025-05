Jak využít volný čas za mřížemi? V ženské věznici ve městě Freetown v Sierra Leone mají vězeňkyně šanci udělat si během osmidenního kurzu trenérskou licenci D. Poté mohou na svobodě trénovat třeba děti a mládež v klubech či ve školách.

Za projektem stojí Isha Johansenová, bývalá prezidentka Fotbalové asociace Sierra Leone (SLFA). „Navštívila jsem věznici ve Freetownu a viděla tam několik mladých dívek, ženu s dítětem na klíně, další těhotnou... Většina z nich tam byla kvůli drobným zločinům, kterých se dopustili kvůli své chudobě. A teď trávily čas nicneděláním. Rozhodla jsem se to změnit,“ řekla Johansenová pro BBC.

„Fotbal má obrovskou moc, je to víc než 90 minut na hřišti. A já doufám, že právě díky fotbalu se tyto ženy lépe zapojí do života a do vězení už se nikdy nevrátí. Budou mít dovednosti, mohou jít požádat o práci na fotbalový svaz a trénovat děti,“ dodává Johansenová.

Tento projekt se koná pod hlavičkou Konfederace afrického fotbalu (CAF), a to nejen v Sierra Leone ale i v Ghaně a Libérii. Jeho průkopnice Johansenová by ho ráda dostala i do dalších afrických zemí a rovněž do Asie či Jižní Ameriky.

V ženské věznici ve Freetownu je nyní zhruba 80 žen a jejich dětí. Zájemkyně o fotbalový kurz – který obsahuje část teoretickou i praktickou – dostaly míče a dresy.

Jeden z tréninků vedla dokonce i Majidah Nantandaová, bývalá fotbalová reprezentantka Ugandy. A v plánu je i vlastní vězeňské fotbalové hřiště.

Vězeňkyně z ženské věznice v městě Freetown ze Sierra Leona si udělaly trenérskou licenci D.

Kdo z vězeňkyň se nechce fotbalové vzdělávat, rozhodně nemusí. Africká konfederace nabízí, že mohou kupříkladu šít dresy pro fotbalové kluby v okolí.