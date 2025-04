malu Lucie Macháčová Autor:

15:59

Přísná migrační politika amerického prezidenta Donalda Trumpa ovlivňuje i některé zahraniční fotbalistky hrající v tamní nejvyšší soutěži NWSL. Obávají se, že pokud odjedou ze Spojených států, mohly by mít problém vrátit se do svých klubů. A co dalšího zajímavého se odehrálo ve světě ženského fotbalu? Podívejte se ve videu, které je součástí nového podcastu FotbalOna.