V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12 evropských. Na turnaji hraje i...

Mexiko porazilo na mistrovství Severní a Střední Ameriky Surinam díky dvěma gólům obránce Césara Montese 2:0 a zajistilo si postup do vyřazovacích bojů. Spolu s obhájci trofeje jde na šampionátu ze...

Od našeho zpravodaje na Slovensku Překvapilo, když na tiskovou konferenci přišel společně s kapitánem Sejkem. „Tak kde sedíte, trenére?“ prohodil útočník, než poprvé kouč Jan Suchopárek spustil. „Sice končím, ale tahle tiskovka by...

Obhájci trofeje odstartovali vítězně. Fotbalisté Manchesteru City si ve svém prvním vystoupení na letošním mistrovství světa klubů poradili s marockým týmem Wydad Casablanca 2:0. Už do poločasu se...

Nizozemci jsou po výhře nad Ukrajinou ve čtvrtfinále ME do 21 let. Němci zdolali Anglii

Fotbalisté Nizozemska na mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku postoupili po výhře 2:0 nad Ukrajinou do čtvrtfinále, kde je čeká Portugalsko. Finsko remizovalo 2:2 s Dánskem, které jako vítěz...