Jsme dvě mámy, no a co? Fotbalistky nejen o synovi. Proč se nevyplatilo být v repre?

Lucia Ondrušová je první fotbalistkou, která dosáhla mety 100 startů ve slovenské reprezentaci. Hrála kupříkladu ve švýcarské Basileji, italské Veroně nebo německém Kolíně nad Rýnem. A také celkem sedm let v pražské Spartě.
„Když jsem tam v roce 2007 přišla, dostávaly jsme zhruba 200 eur měsíčně. K fotbalu jsem měla tři brigády a studovala pedagogickou fakultu,“ vzpomíná 38letá Ondrušová.
Téměř dvacetiminutový rozhovor najdete ve videu na iDNES.cz, celý podcast si pak můžete poslechnout na Spotify pod názvem FotbalOna.
Teď je hlavně maminkou. S životní partnerkou Carmen Absolonovou, bývalou hráčkou Slovanu Bratislava a dnes marketingovou specialistkou, vychovávají syna Huga.
„Podstoupila jsem umělé oplodnění s dárcem, kterého jsme si vybrali na klinice. Jsem o sedm let starší, tak se mě Carmen zeptala: Chceš být těhotná první?“ říká Ondrušová s tím, že za pár let by mohl Hugo dostat sourozence.
FotbalOna
Podcast o ženském fotbale
„Nejtěžší bylo kontaktovat poprvé kliniku, viděli jsme řadu překážek. Ale všichni byli milí a provedli nás celým procesem. Třeba aby mohlo dojít k IVF, je potřeba souhlas muže. Podepsal to tedy můj bratr,“ doplňuje Absolonová, která byla i u porodu.
Kdysi šikovná střední záložnice má dokonce tři starty v reprezentaci. „Jenže v národním týmu jsem byla náhradnicí, za den na srazu repre dostávala 20 eur, a když jsem vynechala práci, tak jsem byla finančně ve ztrátě. Jenže to bylo před 15 lety, teď je to úplně jinak.“
Obě bývalé fotbalistky nyní žijí v Praze, byť mají slovenské občanství. A kromě syna pečují i o fotbalovou akademii Luja Football Academy, kde dohlížejí na nové nadějné fotbalisty a fotbalistky.
O čem ještě mluvily?
- Proč dali synovi jméno Hugo? Jak mu chtějí vysvětlit, že má dvě mámy?
- Proč Lucia nejradši vzpomíná na angažmá ve Švýcarsku?
- Proč nezůstala déle v německé bundeslize?
- Jak náročné bylo pro Carmen skloubit práci, studium a fotbal?
- Co obnáší její práce v organizaci Prague Pride?
- Na jaké úrovni funguje Slovan Bratislava a Spartak Myjava, dva nejlepší slovenské ženské kluby, ve srovnání se Spartou a Slavií?
- Proč je mezi nimi tak velký rozdíl? A co změnit?
- Kdo je podle nich nejlepší česká a nejlepší slovenská fotbalistka?