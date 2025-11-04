Práce v ČT už mi nic nepřinášela. Ženský fotbal je výzva, říká bývalá reportérka

„Je potřeba, aby měl ženský fotbal víc fanoušků. A takových, kteří mu rozumí. Ženský fotbal u nás lidé hodně srovnávají s mužským, což nejde. Fanoušek si tam musí najít to krásné. Stejné je to i v atletice,“ říká Nekolná, bývalá sedmibojařka a účastnice mistrovství Evropy či světa.
Od října je na FAČR. Poprvé byla v nové roli na derby žen na Proseku, které vyhrály sparťanky 4:1 a odskočily slávistkám na rozdíl pěti bodů.
„Nabídka přišla přímo do Davida Trundy. Líbil se mi drajv lidí na FAČR. Chtěli, aby se ženský fotbal – a nejen ten – v Česku někam posouval. A věděla jsem, že v ČT už mě to nenaplňuje a nemotivuje. I když ta práce jako taková mě strašně baví.“
Proč tedy ze sportovní redakce České televize po 25 letech odešla?„Vedení není takové, jaké by mělo být. Když se podíváme, kolik kvalitních lidí odešlo za poslední rok a půl, tak to o něčem svědčí. Byla bych ráda, kdyby se nad pár lidí zamyslelo. Pořád mi na ČT záleží.“
Mrzelo ji třeba to, že se coby bývalá atletka nevěnovala před kamerou víc právě tomuto sportu. „Nevyužít člověka, který dělal vrcholově atletiku a vyzná se v tom prostředí? To je, myslím, škoda.“
Teď si zvyká na prostředí ženského fotbalu. „Mám ráda výzvy a ženský fotbal je výzva.“
Její první reprezentační sraz v roli tiskové mluvčí byla říjnová baráž o postup do Ligy národů proti Rakousku. Češky však do elitní skupiny po výsledcích 1:0 a 0:2 nepostoupily.
Týmu dala i mediální školení. „Je to potřeba, dneska lidi často „žerou písmenka“. ČT vysílá Fortuna ligu, holky chodí na rozhovory, ale některé se mikrofonu bojí. Musí si uvědomit, že média potřebují je a ony potřebují média.“
O čem ještě mluvila?
- Jaké dojmy si odnesla z prvního fotbalového repre srazu?
- Nebude jí kamera chybět?
- Na jaký přeřek a malér z televizního prostředí nezapomene?
- Jak ji ovlivnila smrt otce, který zemřel po pádu na kole?
- Jak náročné bylo vychovat sama dva syny?
- A co pomohlo jejímu synovi Thomasi Järvinenovi, jenž měl velké zdravotní trable a nyní je juniorským mistrem světa v desetiboji?