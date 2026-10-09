České fotbalistky si zkomplikovaly baráž o postup na MS. Skotsku podlehly 0:2

Domácí tým začal hodně opatrně. Pak se však osmělil a byl aktivnější. Žádná větší šance z obou stran do přestávky k vidění nebyla. Skotkám vyšel začátek druhého poločasu. Přesnou střelou otevřela skóre Weirová, druhou branku přidala Emslieová. Také domácí měly několik šancí. Ani jednu však neproměnily a v závěru navíc přišly o vyloučenou Krejčiříkovou.
V nastaveném čase ještě po přezkumu videorozhodčího byla odvolána penalta proti českému týmu, ale na konečném výsledku to už nic nezměnilo. K odvetě Češky nastoupí s dvougólovým mankem.
„Pozitivně hodnotím, že jsme viděli tvář, jak chceme hrát. S odvahou a organizovaně. Bohužel nám pak trochu došly síly a v závěru jsme ještě šly do oslabení. Postup je však pořád ještě hratelný, máme ho ve svých rukou. Poletíme do Skotska soupeře potrápit,“ řekla Klimková ČT sport. „Máme hodně zraněných a hodně nám bude chybět v odvetě také vyloučená Krejčiříková. Před odletem bych chtěla tým doplnit,“ dodala trenérka.
Češky nezvládly závěr kvalifikace a obsadily druhé místo ve skupině B1 a čeká je papírově těžší cesta baráží. Vítěz dvojzápasu se o postup na šampionát utká s lepším z duelu Švédsko - Litva. Favorizované Švédky se zúčastnily všech devíti mistrovství světa, čtyřikrát získaly bronz a jednou stříbro. Světový šampionát uspořádá v příštím roce Brazílie.