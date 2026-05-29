Sparťanský trenér Steiner vystřídal těsně před koncem finálového duelu gólmanky a do branky poslal Alkemadeovou. Nizozemská brankářka vyzrála na zkušené slávistky Bartovičovou a Šurnovskou. Ze sparťanek zaváhala pouze Rancová a rozhodující penaltu proměnila Sonntagová.
Sparta získala double poprvé od roku 2019, poslední čtyři sezony Českého poháru patřily Slavii, která vyhrála soutěž celkem šestkrát a je v ní po Spartě druhým nejúspěšnějším celkem.
Finále Českého poháru fotbalistek v Praze:
Slavia Praha - Sparta Praha 0:0, penalty 3:4
Penalty proměnily: Mclaughlinová, Briedeová, Szewieczková - Bartoňová, Khýrová, Stárová, Sonntagová. Neproměnily: Bartovičová, Šurnovská - Rancová.