Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fotbalistky Sparty slaví double. Ve finále domácího poháru zdolaly Slavii na penalty

Autor:
  15:03
Sparťanské fotbalistky si užívají ideální sezonu. Po sedmi letech a celkem pojedenácté získaly Český pohár. Ve finále v Radotíně porazily Slavii 4:3 v penaltovém rozstřelu, utkání skončilo bez branek. Sparťanky již dříve získaly také ligový mistrovský titul a triumfem v poháru završily double.

Fotbalistky Sparty se radují ze zisku domácího poháru. | foto: ČTK

Hlídací kočka

Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce.

Sparťanský trenér Steiner vystřídal těsně před koncem finálového duelu gólmanky a do branky poslal Alkemadeovou. Nizozemská brankářka vyzrála na zkušené slávistky Bartovičovou a Šurnovskou. Ze sparťanek zaváhala pouze Rancová a rozhodující penaltu proměnila Sonntagová.

Sparta získala double poprvé od roku 2019, poslední čtyři sezony Českého poháru patřily Slavii, která vyhrála soutěž celkem šestkrát a je v ní po Spartě druhým nejúspěšnějším celkem.

Finále Českého poháru fotbalistek v Praze:

Slavia Praha - Sparta Praha 0:0, penalty 3:4

Penalty proměnily: Mclaughlinová, Briedeová, Szewieczková - Bartoňová, Khýrová, Stárová, Sonntagová. Neproměnily: Bartovičová, Šurnovská - Rancová.

Hlídací kočka

Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Příbram B vs. Slavia CFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Příbram B vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 3.10
  • 2.40
Frýdek-Místek vs. HodonínFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Frýdek-Místek vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
29. 5. 17:30
  • 2.63
  • 3.49
  • 2.00
Písek vs. KladnoFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Písek vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
29. 5. 18:00
  • 6.47
  • 4.00
  • 1.34
Hostouň vs. Králův DvůrFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Hostouň vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
29. 5. 18:00
  • 2.30
  • 3.00
  • 2.54
Hranice vs. Karviná BFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Hranice vs. Karviná B //www.idnes.cz/sport
29. 5. 19:00
  • 1.92
  • 3.70
  • 2.60
Nice vs. St. ÉtienneFotbal - - 29. 5. 2026:Nice vs. St. Étienne //www.idnes.cz/sport
29. 5. 20:45
  • 2.05
  • 3.23
  • 4.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

Fotbalistky Sparty slaví double. Ve finále domácího poháru zdolaly Slavii na penalty

Fotbalistky Sparty se radují ze zisku domácího poháru.

Sparťanské fotbalistky si užívají ideální sezonu. Po sedmi letech a celkem pojedenácté získaly Český pohár. Ve finále v Radotíně porazily Slavii 4:3 v penaltovém rozstřelu, utkání skončilo bez...

29. května 2026  15:03

Fotbalisté hrají o konečnou nominaci na MS. Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?

Čeští fotbalisté před utkáním s Dánskem.

Nečekejte kapitána Krejčího, ani další opory Šulce, Součka, Provoda či Schicka. Fotbalová reprezentace se pár hodin před odletem do dějiště mistrovství světa rozloučí s českými fanoušky v sestavě, v...

29. května 2026  13:39

Chaloupek ovládl ligovou anketu za květen, mezi trenéry znovu vyhrál Horejš

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje z gólu.

Zástupce mistrovské Slavie ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce v první fotbalové lize. Za květen zvítězil reprezentační obránce Štěpán Chaloupek.

29. května 2026  12:40

Ceny lístků jsou úplný úlet, říká Poborský o mistrovství. Kde vidí Čechy a komu nevěří?

Premium
Karel Poborský na akci Setkání fotbalových legend.

Před dvaceti lety se Karel Poborský loučil s reprezentační kariérou. V Německu skončili Češi při posledním startu na mistrovství světa třetí ve skupině s jednou výhrou. Stejný počin by je letos při...

29. května 2026

Noví vlastníci, Evropa, Darida. Co bude připomínat skvělou sezonu Hradce?

Hráči Hradce Králové se radují z vedoucího gólu proti Liberci.

Přiznejte si na rovinu: Vsadili byste si loni v srpnu a v září na to, že fotbalový Hradec Králové bude na konci května slavit návrat do pohárové Evropy?

29. května 2026  11:41

Začnu já. A pozor na řídký vzduch, míč víc plave. Gólman Kovář o strastích Mexika

Reprezentační brankář Matěj Kovář na srazu před mistrovstvím světa.

Poslední březnový den se radoval se spoluhráči z fotbalového národního mužstva z postupu na mistrovství světa, jehož byl jedním ze strůjců. O pět dní později slavil v Eindhovenu nizozemský titul....

29. května 2026  10:53

Chci s Libercem dokázat něco velkého, hlásí zkušený stoper Hůlka

Obránce Lukáš Hůlka ve svém novém působišti na libereckém stadionu U Nisy.

V dresu Bohemians prožil jako stabilní opora zadních řad celkem osm sezon. Ta poslední pro něj byla navíc nejproduktivnější v kariéře - z pozice středního obránce zaznamenal čtyři góly a dvě...

29. května 2026  10:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Zelený i Kadeřábek prodloužili smlouvy ve Spartě

Sledujeme online
Hlavičkový souboj Roberta Lopese s Jaroslavem Zeleným.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

28. května 2026  15:19,  aktualizováno  29. 5. 10:15

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

29. května 2026  9:25

PSG - Arsenal: Kdy a kde sledovat finále Ligy mistrů 2026, sestavy, zajímavosti

Záložník Arsenalu Declan Rice hlavičkuje těsně vedle levé tyče brány PSG.

Týmy nabité skvělými individualitami, šampioni svých zemí. Ve finále Ligy mistrů nastoupí fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu. Jak oba soupeři k boji o trofej postupovali? Kteří hráči mohou...

29. května 2026  9:08

Messi i přes zranění nechybí v nominaci Argentiny na mistrovství světa

Kapitán Argentiny Lionel Messi po prohře s Paraguayí.

V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý...

29. května 2026  7:21

Holeš před startem mistrovství: Jsem rád, že tu Chorý je. Atmosféra dolehne na místě

Slávistický obránce Tomáš Holeš na reprezentačním srazu před mistrovstvím světa.

Pár dnů odpočinku sice stihnul, ale fotbalová sezona dál pokračuje. Vysněným mistrovstvím světa. „Celý ročník byl náročný, měli jsme hodně těžkých zápasů, ale tím, že jsme titul získali dřív, jsem...

29. května 2026  6:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.