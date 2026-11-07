Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Slávistky vedou ligu před Spartou už o 9 bodů. Ovládly i druhé derby

Lucie Macháčová
  14:41
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Denisa Ranková v hlavičkovém souboji s Dianou Bartovičovou.. | foto: SK Slavia Praha

Slavia si jde za titulem nejen v mužské, ale i v ženské fotbalové lize. Slávistky ovládly také druhé pražské derby se Spartou v této sezoně. Po výhře 2:0 v 11. kole, posledním kole podzimní části, mají na svého rivala v čele tabulky náskok 9 bodů.

Ve vyprodaném areálu Slavie v Horních Měcholupech si domácí došly pro zasloužené vítězství. Rozhodly už v prvním poločase. Nejprve se ve 13. minutě trefila útočnice Szewieczková, která dala gól v derby naposledy v dubnu 2024 (4:1), tehdy skórovala dokonce dvakrát. Pak se ale zranila a následovaly trable s koleny a operace.

„Ševa si to zaslouží. Za to, čím vším si prošla, jakým stylem pracuje, jaký má přístup... Všichni jí ten gól přejeme. Ale dneska to byl výborný týmový výkon, budu jen chválit, jsme spokojeni,“ říkal trenér slávistek Filip Klapka.

Druhý gól vstřelila po rohovém kopu ve 39. minutě hlavou Dubcová, byla to pro ni 9. trefa v lize. Žebříčku střelkyň vévodí sparťanka Khýrová (10 gólů), která má však nyní zraněný kotník. A svému týmu chyběla.

Sparťanky, kterým se výrazně vzdálila obhajoba mistrovského titulu, vyšly na závěr ligového podzimu poprvé střelecky naprázdno. Byť v derby nebyly daleko gólu: u Votíkové zazvonilo břevno i tyč. Na trávníku ale hrály prim slávistky,

„Musíme přiznat, že soupeřky byly důraznější, rychlejší, chodily víc do soubojů. Myslím, že jsme tu dnes nenechaly sto procent,“ popsala záložnice Sparty Eliška Sonntagová. „Teď musíme všechna derby vyhrát a neztratit v lize ani bod, naděje umírá poslední.“

Slávistky jsou dosud v lize suverénní: 11 zápasů, 11 výher a skvostné skóre 52:2. „Devět bodů, takový velký rozdíl jsme po podzimu ještě neměly, je to komfortní polštářek, ale čeká nás celé jaro, budeme dál pracovat na sto procent. Motivaci máme obrovskou: vyhrát ligu i domácí pohár,“ dodala Szewieczková.

Tabulka
1.Slavia11110052:233
2.Sparta1180336:1024
3.Liberec960322:1618
4.Plzeň1041511:2113
5.Slovácko1041510:2613
6.Prague Raptors94058:1412
7.Ostrava101279:275
8.Brno1000101:330
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Leeds vs. TottenhamFotbal - 10. kolo - 7. 11. 2026:Leeds vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.15
  • 5.80
  • 40.00
Česká Lípa vs. TáborskoFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Česká Lípa vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.10
  • 2.50
  • 2.70
Blansko vs. Uh. BrodFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2026:Blansko vs. Uh. Brod //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Hradec Kr. vs. OlomoucFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Hradec Kr. vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.10
  • 3.30
  • 2.35
Zlín vs. SlováckoFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Zlín vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.10
  • 3.20
  • 2.40
Liberec vs. BohemiansFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Liberec vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.48
  • 4.20
  • 6.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

V tabulce by měly být páté. Co stojí za herním vzestupem Pardubic?

Pardubický útočník Václav Drchal se raduje z gólu.

Jejich výkony se zvedají. Podle simulací by dokonce fotbalové Pardubice měly v tabulce očekávaných bodů stíhat vedoucí čtyřku. Ve skutečnosti jsou ale až třinácté. Data však napovídají, že od...

7. listopadu 2026  15:07

ONLINE: Liberec - Bohemians 0:0, hosté se mohou na soupeře bodově dotáhnout

Sledujeme online
Fotbalisté Liberce slaví gól Vojtěcha Stránského.

Bohemians se v poslední době daří, fotbalisté vršovického týmu neprohráli pět utkání za sebou a ocitli se těsně pod skupinou o titul. V případě výhry na půdě Liberce se na Slovan mohou bodově...

7. listopadu 2026  15:03

ONLINE: Zlín - Slovácko 0:0, souboj posledních týmů, vyhrají konečně domácí?

Sledujeme online
Zlínští fotbalisté slaví gól proti Slovácku.

Zlínští fotbalisté ve 14. kole Chance Ligy hostí Slovácko. V krajském derby mají ideální možnost navázat na dvě remízové utkání za sebou a poprvé naplno bodovat. Souboj dvou posledních týmů tabulky...

7. listopadu 2026  15:01

ONLINE: Hradec Kr. - Olomouc 0:0, domácí chtějí v lize přerušit negativní sérii

Sledujeme online
Štěpán Langer (vlevo) z Olomouce a Jakub Kučera z Hradce Králové v souboji o míč

Fotbalisté Hradce Králové čtyřikrát z posledních pěti zápasů vyšli na prázdno, a kvůli tomu klesli do skupiny o udržení. Jejich soupeřem ve 14. kole Chance Ligy je Olomouc, která naopak čtyřikrát...

7. listopadu 2026

Slávistky vedou ligu před Spartou už o 9 bodů. Ovládly i druhé derby

Denisa Ranková v hlavičkovém souboji s Dianou Bartovičovou..

Slavia si jde za titulem nejen v mužské, ale i v ženské fotbalové lize. Slávistky ovládly také druhé pražské derby se Spartou v této sezoně. Po výhře 2:0 v 11. kole, posledním kole podzimní části,...

7. listopadu 2026  14:41

ONLINE: Tottenham hraje na Leedsu, pak nastoupí Arsenal či Manchester City

Sledujeme online
Střela Mathyse Tela na bránu Leedsu.

Sobotní program 10. kola anglické fotbalové ligy nabízí čtyři zápasy. Od 13.30 hraje Tottenham na Leedsu, v 16.00 nastoupí Arsenal proti Hullu a Fulham proti Newacastlu a v 18.30 vyzve Nottingham...

7. listopadu 2026  13:20,  aktualizováno  14:35

Snaha, která ani v Anglii není běžná. Hendikepovaný fanoušek ocenil Spartu

Joe Davidson, nevidomý fanoušek Bournemouthu, na zápase se Spartou.

Na evropský výjezd zavítal poprvé, možná i proto, že mu zážitek zpříjemnil audiokomentář v angličtině, který pro nevidomé fanoušky Bournemouthu přichystala ve čtvrtek večer pražská Sparta. „Je to až...

7. listopadu 2026  13:55

Děsivý útok, děravá obrana. A Baník živoří dál. Střelili jsme se do nohy, vidí Skuhravý

Trenér ostravských fotbalistů Roman Skuhravý během utkání proti Plzni

Čekal, že po vydařených zápasech se Spartou Praha v lize (0:0) a poháru (2:0) se fotbalisté Baníku Ostrava konečně rozjedou. Leč ostravský trenér Roman Skuhravý se nedočkal. Místo toho po domácím...

7. listopadu 2026  9:45

Všichni se mobilizujeme, ujišťuje zlínský útočník Poznar před derby

Zlínský útočník Tomáš Poznar se raduje ze svého gólu.

Bude to jeho dvanácté ligové derby se Slováckem, a přestože v tom posledním z konce letošního května vyšel gólově naprázdno, kapitán zlínských fotbalistů Tomáš Poznar si ho dobře pamatuje. „Víme, že...

7. listopadu 2026  8:30

Vyměň ho! Holý čapl penaltu a umlčel křiklouny: Já taky neřvu na autobusáka

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

V anglickém svatostánku Wembley by ty hlasy zanikly, na ústeckém stadionu mu ale v uších duněly: Vyměň ho! Hrozný gólman! Chceme jiného! Teď fotbalový brankář Tomáš Holý křiklouny umlčel. Chytil...

7. listopadu 2026  7:28

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Karviná dál vede druhou ligu, ve šlágru uspěla v Jihlavě. Dukla je po výhře druhá

Karviná slaví branku.

Fotbalisté Karviné zvítězili ve šlágru 14. kola druhé fotbalové ligy v Jihlavě 3:1 a tabulku vedou o čtyři body. Poraženou Vysočinu na druhém místě vystřídala Dukla, Pražané v souběžně hraném utkání...

6. listopadu 2026  20:40

POHLED: Hop do reprezentace. Kouč Denia naboural zkostnatělost a ukázal odvahu

Trenér Česka Santi Denia rozdává pokyny během zápasu s Anglií.

V osmnácti pravidelně hraje ligu, od závěru minulé sezony už stihl tři góly, naznačil, že v něm něco je. Asi by vás nezaskočilo, kdyby byl Idris Hopi poprvé v nominaci fotbalové jedenadvacítky. Ale...

6. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.