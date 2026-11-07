Ve vyprodaném areálu Slavie v Horních Měcholupech si domácí došly pro zasloužené vítězství. Rozhodly už v prvním poločase. Nejprve se ve 13. minutě trefila útočnice Szewieczková, která dala gól v derby naposledy v dubnu 2024 (4:1), tehdy skórovala dokonce dvakrát. Pak se ale zranila a následovaly trable s koleny a operace.
„Ševa si to zaslouží. Za to, čím vším si prošla, jakým stylem pracuje, jaký má přístup... Všichni jí ten gól přejeme. Ale dneska to byl výborný týmový výkon, budu jen chválit, jsme spokojeni,“ říkal trenér slávistek Filip Klapka.
Briede na Szewieckovou! 🔥 #sksacs https://t.co/MDrZicRds2— SK Slavia Praha ženy (@SlaviaZeny) November 7, 2026
Druhý gól vstřelila po rohovém kopu ve 39. minutě hlavou Dubcová, byla to pro ni 9. trefa v lize. Žebříčku střelkyň vévodí sparťanka Khýrová (10 gólů), která má však nyní zraněný kotník. A svému týmu chyběla.
Sparťanky, kterým se výrazně vzdálila obhajoba mistrovského titulu, vyšly na závěr ligového podzimu poprvé střelecky naprázdno. Byť v derby nebyly daleko gólu: u Votíkové zazvonilo břevno i tyč. Na trávníku ale hrály prim slávistky,
„Musíme přiznat, že soupeřky byly důraznější, rychlejší, chodily víc do soubojů. Myslím, že jsme tu dnes nenechaly sto procent,“ popsala záložnice Sparty Eliška Sonntagová. „Teď musíme všechna derby vyhrát a neztratit v lize ani bod, naděje umírá poslední.“
Slávistky jsou dosud v lize suverénní: 11 zápasů, 11 výher a skvostné skóre 52:2. „Devět bodů, takový velký rozdíl jsme po podzimu ještě neměly, je to komfortní polštářek, ale čeká nás celé jaro, budeme dál pracovat na sto procent. Motivaci máme obrovskou: vyhrát ligu i domácí pohár,“ dodala Szewieczková.
|1.
|Slavia
|11
|11
|0
|0
|52:2
|33
|2.
|Sparta
|11
|8
|0
|3
|36:10
|24
|3.
|Liberec
|9
|6
|0
|3
|22:16
|18
|4.
|Plzeň
|10
|4
|1
|5
|11:21
|13
|5.
|Slovácko
|10
|4
|1
|5
|10:26
|13
|6.
|Prague Raptors
|9
|4
|0
|5
|8:14
|12
|7.
|Ostrava
|10
|1
|2
|7
|9:27
|5
|8.
|Brno
|10
|0
|0
|10
|1:33
|0