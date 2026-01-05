Fotbalistky Slavie mají nového trenéra. Do boje o titul je povede bývalý hráč Klapka

K ruce by měl podle informací iDNES.cz mít někdejší kapitánku týmu Blanku Pěničkovou. Ta už působila v roli asistentky trenéra Karla Pitáka i Jiřího Vágnera, ale loni v létě se přesunula do role sportovní manažerky žen Slavie spolu s Jaroslavou „Poly“ Rinnerovou. A její místo vzal právě Klapka.
Nyní je Pěničková zpět u týmu. Trenérem brankářek zůstává Michal Špit, kondičním koučem Lukáš Stránský.
Čtyřiačtyřicetiletý Klapka, nový hlavní kouč slávistek, má v lize přes 200 startů, hrával zejména v Hradci Králové a Jablonci. V roce 2010 byl u výtečné sezony Jablonce, který vybojoval druhé místo v lize. Poté Klapka zamířil po šesti letech v klubu do dalekého Kazachstánu a získal titul s Tobolem Kostanaj.
Kariéru mu však brzdila vleklá zranění kolene a kotníku. Vrhl se tedy na trenéřinu, vedl mládežnické týmy v Hradci Králové. Od roku 2020 extraligový dorost U19, od zimy 2022 Vysoké Mýto. Divizní tým převzal po Martinu Pulpitovi a vytáhl ho ze spodku do popředí tabulky. Byť postup do ČFL nakonec jeho týmu utekl.
Loni v létě Klapka kývl na nabídku ze Slavie a stal se asistentem trenéra Jiřího Vágnera u ženského áčka. Vágner loni dovedl slávistky k titulu, ale v nové sezoně se týmu bez těhotné opory Kateřiny Svitkové nedaří podle představ. Kouč se tak se Slavií dohodl na ukončení spolupráce a po roce a půl zamířil zpět do mužského fotbalu. Na jaře bude bojovat s týmem Zlatých Moravců o postup do první slovenské ligy.
Klapku a spol. čeká také pořádná šichta. Slávistky obhajují titul. V posledních čtyřech letech získaly pokaždé mistrovský double čili titul a domácí pohár. Na jaře však prohrály derby se Spartou 1:4 a remizovaly 1:1 se Slováckem, takže na suverénní rivalky ztrácí pět bodů.
Ještě jsou však na programu tři derby žen – 21. března na půdě Slavie, další dvě pak v nadstavbě. Liga žen startuje 14. února. Vedoucí Sparta hraje v sobotu na Proseku proti FC Praha, Slavia jede o den později do Hrádku nad Nisou, kde hrají domácí zápasy fotbalistky Slovanu Liberec.