Kamila Dubcová (vpravo) a Lucie Kroupová v přípravném zápase s polskými Katowicemi (3:2). Dubcová v něm vstřelila svůj první gól po návratu do Česka. | foto: SK Slavia Praha

O prvním soupeři slávistek rozhodlo sobotní finále 1. kvalifikačního kola Ligy mistryň, v němž Fomget zdolal izraelský Kirjat Gat 3:1.

Mimochodem, poslední gól tureckého celku dala ukrajinská útočnice Olha Ovdijčuková, která v dubnu rozhodla o výhře Ukrajinek nad Českem (1:0) v Lize národů B a přímém postupu do „áčka“.

Slávistky nemají na turecké týmy zrovna dobré vzpomínky. Před rokem skončily v play off Ligy mistryň s Galatasarayem Istanbul po venkovní remíze 2:2 a domácí porážce 1:2 v prodloužení. Tehdy šlo už o postup do základní skupiny, kterou mohly hrát slávistky potřetí v řadě. Nevyšlo to, doma ale získaly počtvrté v řadě mistrovský double čili titul i pohár.

Od této sezony se Liga mistryň hraje jiným systémem, obdobným jako mužská soutěž. Už žádné skupiny po čtyřech týmech. Celkem 18 celků bude v jedné velké skupině, tzv. ligové fázi. Každý čeká šest zápasů s šesti různými soupeři.

Ale jak se mezi vyvolené dostat?

Slavistky musí vyhrát svůj miniturnaj v Helsinkách, tedy zdolat Fomget i Valerengu (anebo Helsinky). Jen vítěz jde do 3. kvalifikačního kola (Q3), posledního před vysněnou ligovou fází.

Druhý a třetí tým miniturnaje míří do nové soutěže Europa Cup, v níž je Slovácko, třetí tým loňské sezony české ligy. Hraje se formou dvojzápasů doma-venku až do finále. Čtvrté týmy miniturnaje v pohárové Evropě končí.

Podobnou cestu do Ligy mistryň má před sebou i Sparta, jen v nemistrovské části. Tu čeká 27. srpna dánský Nordsjaelland a v případě výhry o tři dny později nejspíš italské AS Řím i s českou gólmankou Olivií Lukášovou.

Fotbalistky Sparty se utkají s dánským Nordsjællandem. V případě vítězství narazí na lepšího z dvojice italské AS Řím - kazašské Aktobe.

Už v sobotu 16. srpna však v Česku odstartuje nejvyšší soutěž fotbalistek. Mistryně ze Slavie se na úvod utkají s Baníkem Ostrava, nováčkem ligy, který se mezi elitu vrací po roční pauze. Bude u toho i záložnice Kamila Dubcová, nová posila ze St. Pöltenu, která se do Česka vrací po šesti letech.

Zápas Slavie s Baníkem se odehraje v Edenu. Půjde o první ligové utkání slávistek v Edenu proti jinému týmu než Spartě. Derby žen se ve vršovické aréně hrálo už čtyřikrát. Naposledy letos v květnu (5:0) před rekordní návštěvou 6 322 diváků.

🏆 Cesta za obhajobou titulu začíná ve Fortuna Areně



V sobotu 16. srpna zahájí šampionky ze Slavie novou sezonu zápasem proti nováčkovi soutěže, Baníku Ostrava!

Sparťanky čeká první zápas rovněž v sobotu 16. srpna na půdě Viktorie Plzeň. O den později přivítá Slovan Liberec doma FC Praha a Slovácko v moravském souboji Lokomotivu Brno.

Českou ligu fotbalistek hraje osm týmů. Základní část má čtrnáct kol, utká se tedy dvakrát každý s každým. Poté se tabulka rozdělí na dvě poloviny: skupinu o titul a o udržení. Opět se utká dvakrát každý s každým.

Mistr a vicemistr jdou do kvalifikace o Ligu mistryň, třetí tým do Europa Cupu. Poslední tým soutěže sestupuje do druhé ligy.