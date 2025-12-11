Fotbalistky Slavie jsou bez trenéra. Vágner odchází do Zlatých Moravců

Podle informací iDNES.cz podepíše Vágner novou smlouvu v nejbližších dnech a bude do konce příští sezony 2026/2027.
V české lize žen bojoval o titul, na Slovensku je jeho cílem postup do nejvyšší soutěže. Mužský tým povede v roli hlavního trenéra vůbec poprvé v kariéře.
„Se Slavií spolupracujeme, takže jsme se dohodli, že Jiří Vágner bude naším novým trenérem a nahradí Romana Hudece,“ řekl Marek Ondrejka, generální manažer Zlatých Moravců.
Třiačtyřicetiletý Vágner, který hrával ligu za Jablonec, přišel ke slávistkám v červnu 2024 z pražské Dukly, kde byl asistentem Petra Rady.
„Zrovna jsem zvažoval, že po skoro sedmi letech práce asistenta u Petra Rady zkusím být hlavním trenérem. Ozvala se Slavia, nová výzva, velký klub, české mistryně, pěkné zázemí v Horních Měcholupech. Vše do sebe zapadlo,“ popisoval tehdy.
Byť se mu úvod nového angažmá nevydařil, jelikož slávistky nepostoupily přes Galatasaray Istanbul do Ligy mistryň, na konci sezony slavil mistrovský double. Šlo o čtvrtý double slávistek v řadě.
Titul stvrdily v květnovém derby v Edenu, kde rozstřílely Spartu 5:0. Navíc před rekordní návštěvou české ligy žen: 6 322 diváků.
Už tehdy měl možnost odejít do mužského fotbalu: „Ale zatím zůstávám.“
V této sezoně, kdy se musel vypořádat i s odchodem nejlepší střelkyně – těhotné Kateřiny Svitkové - se však fotbalistkám Slavie nedaří. Vypadly v kvalifikaci o Ligu mistryň, když podlehly 0:4 norské Valarenze Oslo. A předčasně se loučily i v nové soutěži žen Evropském poháru – v říjnu vypadly ve 2. předkole s Austrií Vídeň (2:1, 1:3).
V lize ztrácejí pět bodů na vedoucí Spartu. V derby na Proseku totiž prohrály v říjnu 1:4 a s třetím Slováckem remizovaly (1:1). Na jaře budou dohánět manko už pod novým trenérem.