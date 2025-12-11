Fotbalistky Slavie jsou bez trenéra. Vágner odchází do Zlatých Moravců

Lucie Macháčová
  8:34
Úřadující mistryně ligy ze Slavie začnou jarní část soutěže pod novým trenérem. Jiří Vágner po roce a půl končí. Vrací se do mužského fotbalu – převezme Zlaté Moravce, druhý tým druhé slovenské ligy. Odchází na základě dohody. Klub oznámí nového kouče na začátku přípravy čili v lednu.
Jiří Vágner, nový trenér žen Slavie

Jiří Vágner, nový trenér žen Slavie | foto: SK Slavia Praha

Jiří Vágner, trenér fotbalistek Slavie
Nejlepší brankářka sezony 2024/2025 Barbora Votíková, hráčka a střelkyně...
Jiří Vágner, trenér fotbalistek Slavie
Jiří Vágner, trenér fotbalistek Slavie
6 fotografií

Podle informací iDNES.cz podepíše Vágner novou smlouvu v nejbližších dnech a bude do konce příští sezony 2026/2027.

V české lize žen bojoval o titul, na Slovensku je jeho cílem postup do nejvyšší soutěže. Mužský tým povede v roli hlavního trenéra vůbec poprvé v kariéře.

„Se Slavií spolupracujeme, takže jsme se dohodli, že Jiří Vágner bude naším novým trenérem a nahradí Romana Hudece,“ řekl Marek Ondrejka, generální manažer Zlatých Moravců.

Třiačtyřicetiletý Vágner, který hrával ligu za Jablonec, přišel ke slávistkám v červnu 2024 z pražské Dukly, kde byl asistentem Petra Rady.

„Zrovna jsem zvažoval, že po skoro sedmi letech práce asistenta u Petra Rady zkusím být hlavním trenérem. Ozvala se Slavia, nová výzva, velký klub, české mistryně, pěkné zázemí v Horních Měcholupech. Vše do sebe zapadlo,“ popisoval tehdy.

Společně do Ligy mistryň. Trenér slávistek o nové výzvě i radách od Rady

Byť se mu úvod nového angažmá nevydařil, jelikož slávistky nepostoupily přes Galatasaray Istanbul do Ligy mistryň, na konci sezony slavil mistrovský double. Šlo o čtvrtý double slávistek v řadě.

Titul stvrdily v květnovém derby v Edenu, kde rozstřílely Spartu 5:0. Navíc před rekordní návštěvou české ligy žen: 6 322 diváků.

Už tehdy měl možnost odejít do mužského fotbalu: „Ale zatím zůstávám.“

Na holky jsem hrdý, říká trenér slávistek Vágner. Má nabídky z mužského fotbalu

V této sezoně, kdy se musel vypořádat i s odchodem nejlepší střelkyně – těhotné Kateřiny Svitkové - se však fotbalistkám Slavie nedaří. Vypadly v kvalifikaci o Ligu mistryň, když podlehly 0:4 norské Valarenze Oslo. A předčasně se loučily i v nové soutěži žen Evropském poháru – v říjnu vypadly ve 2. předkole s Austrií Vídeň (2:1, 1:3).

V lize ztrácejí pět bodů na vedoucí Spartu. V derby na Proseku totiž prohrály v říjnu 1:4 a s třetím Slováckem remizovaly (1:1). Na jaře budou dohánět manko už pod novým trenérem.

