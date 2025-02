Šest gólů v Českých Budějovicích. Fotbalistky rozstřílely Albánii

Nový ročník Ligy národů začaly české fotbalistky suverénně a se šesti body jsou v čele skupiny B4. Další zápasy čekají Svitkovou a spol. 4. a 8. dubna proti Ukrajině.

Nová česká trenérka Jitka Klimková, pro niž šlo o premiéru na domácí půdě, poslala do zápasu stejnou sestavu, jaká nastoupila v pátek proti Chorvatsku.

Češky zprvu kombinovaly zejména po levé straně přes Pěčkovou a Khýrovou. V šancích se ocitly Svitková a Dubcová, ale obě mířily nepřesně.

A tak se otrkaly Albánky. V ráži byla Krasniqiová, křídelnice švýcarské Basileje, a kapitánka Megi Laciová. Historicky nejlepší střelkyně albánské reprezentace poslala do vápna parádní balon, který brankářka Votíková jen vyrazila před sebe a pohotová Berishová ho dopravila do sítě. Leč běloruská rozhodčí Georgievová gól kvůli ofsajdu neuznala.

Hbité a dotěrné Albánky byly dál při chuti. Když Bartoňová zastavila jejich akci faulem, rozhodčí měla jasno: pokutový kop. Ten si vzala kapitánka Dociová a s přehledem po zemi k tyči proměnila. Outsider šel nečekaně do vedení.

Jenže to bylo ze strany Albánek vše. Pak už na prokřehlém trávníku pod Černou věží vládly hráčky v červeném. Svitková nejprve akrobaticky přes hlavu trefila jen břevno, čímž se naladila na minuty příští.

Po levé lajně se protáhla aktivní Khýrová, našla ve vápně Svitkovou, která placírkou uklidila míč do sítě - 1:1. A brzy na to slavila opět. Podobná situace: Khýrová, Svitková, 2:1. Obrat završila po centru Svitkové Bartoňová. Češky vstřelily tři góly během 13 minut a do kabin se šlo za stavu 3:1.

Kateřina Svitková dala gól ve 4. reprezentačním zápase v řadě, což se povedlo pouze dvěma českým fotbalistkám - Ivetě Dubové v r. 1997 a Pavlíně Ščasné v r. 2006. Proti Ukrajině (4. 4.) se může Svitková stát 1. hráčkou české historie, která skóruje v pěti repre zápasech v řadě👌 pic.twitter.com/9n1sw5Aog9 — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) February 25, 2025

„My chceme gól,“ ozývalo se z tribun. Inu, jak je libo. Po povedeném centru Pěčkové z levé strany trkla míč za záda nebohé gólmanky Stašková. Pátá odbila vzápětí. Podruhé se trefila (a opět po centru slávistky Svitkové) Bartoňová. Svitková, nejlepší hráčka zápasu, si tak upravila osobní statistiky na 2+2.

Ani po vystřídání už se znavené Albánky na zdramatizování zápasu nezmohly. Tým trenérky Klimkové si tak došel pro pohodlné vítězství.