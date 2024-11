Kimova zlatá děvčata udivují svět. Proč je KLDR fotbalovou velmocí?

Fotbalistky KLDR do 17 let slaví po výhře ve finále nad Španělskem titul mistryň světa. | foto: FIFA Women´s World Cup

Tak schválně: Jaká země je v mládežnickém ženském fotbale suverénně nejlepší na světě? Španělsko, Anglie nebo snad USA? Samá voda. Mistrovství světa do 17 let i 20 let ovládly fotbalistky KLDR. Dva triumfy během pouhých 22 dní. A teď si daly ještě smělejší cíl: Uspět na mistrovství světa žen v Brazílii v roce 2027 a další rok na olympijských hrách v USA.