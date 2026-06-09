„Chtěly jsme z Walesu odjíždět s tou nejlepší pozicí, ale je to pořád otevřené a jsme ve hře. Počkáme si na los a uvidíme, koho nám přisoudí. Soupeři budou těžcí, postup na mistrovství světa není jednoduchý, to víme,“ řekla Klimková v rozhovoru pro Českou televizi.
Češky šly do vedení už v páté minutě, kdy si Khýrová mezi stoperkami našla dlouhý výkop brankářky Lukášové a s přehledem zakončila. „Už před zápasem jsme se o tomhle bavily. Olivie má skvělé dlouhé míče, takže nám to vyšlo,“ uvedla Khýrová.
Po rychle rozehraném autovém vhazování ale brzy srovnala Woodhamová a ve 49. minutě dokonala obrat další krajní obránkyně Liverpoolu Evansová, která hlavou zužitkovala centr ze standardní situace.
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Remíza by vzhledem k lepšímu skóre stačila českému týmu, Velšanky ale v 72. minutě definitivně rozhodly. Hollandová utekla po pravé straně a předložila míč před prázdnou bránu skórující Griffithsové.
„Měly jsme perfektní start, byly jsme dobře nastavené a připravené. Bohužel se Wales vrátil do hry a ve druhém poločase už diktoval hru. Nedostaly jsme se do našich kombinací, nevytvářely jsme si šance,“ mrzelo Klimkovou.
České fotbalistky utrpěly na závěr skupiny první porážku a na podzim je čeká složitější cesta za premiérovou účastí na velkém turnaji. V úvodním kole play off narazí buď na vítěze jedné ze skupin B, nebo na čtvrtý tým ze skupin A.
V případě postupu by musely zdolat ještě jednoho nasazeného soupeře. Los je na programu 18. června. Mistrovství světa uspořádá příští rok Brazílie.
Konečná tabulka:
|1.
|Wales
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2.
|Česko
|6
|3
|2
|1
|18:8
|11
|3.
|Albánie
|6
|2
|1
|3
|9:14
|7
|4.
|Černá Hora
|6
|0
|1
|5
|6:23
|1
Kvalifikace mistrovství světa 2027 fotbalistek
evropská část, skupina B1:
Wales - Česko 3:1 (1:1)
Albánie - Černá Hora 5:2 (2:2)