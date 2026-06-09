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Fotbalistky prohrály ve Walesu, postup do elitní Ligy národů unikl. Co šampionát?

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  21:16
České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1:3 a v tabulce obsadily druhé místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové čeká v play off papírově těžší soupeř, navíc jim unikl postup do elitní skupiny A příštího ročníku Ligy národů.
Hannah Cainová z Walesu v ostrém střetu s brankářkou Česka Olivií Lukášovou.

Hannah Cainová z Walesu v ostrém střetu s brankářkou Česka Olivií Lukášovou. | foto: AP

Barbora Polcarová odehrává míč před dotírající soupeřkou.
Aneta Polášková se snaží zastavit kličkující Jonesovou.
Česká obránkyně Polcarová (v bílém) nahání Mayzee Daviesovou z Walesu.
Fotbalistky Walesu slaví gól české reprezentaci.
5 fotografií

„Chtěly jsme z Walesu odjíždět s tou nejlepší pozicí, ale je to pořád otevřené a jsme ve hře. Počkáme si na los a uvidíme, koho nám přisoudí. Soupeři budou těžcí, postup na mistrovství světa není jednoduchý, to víme,“ řekla Klimková v rozhovoru pro Českou televizi.

Češky šly do vedení už v páté minutě, kdy si Khýrová mezi stoperkami našla dlouhý výkop brankářky Lukášové a s přehledem zakončila. „Už před zápasem jsme se o tomhle bavily. Olivie má skvělé dlouhé míče, takže nám to vyšlo,“ uvedla Khýrová.

Po rychle rozehraném autovém vhazování ale brzy srovnala Woodhamová a ve 49. minutě dokonala obrat další krajní obránkyně Liverpoolu Evansová, která hlavou zužitkovala centr ze standardní situace.

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Remíza by vzhledem k lepšímu skóre stačila českému týmu, Velšanky ale v 72. minutě definitivně rozhodly. Hollandová utekla po pravé straně a předložila míč před prázdnou bránu skórující Griffithsové.

„Měly jsme perfektní start, byly jsme dobře nastavené a připravené. Bohužel se Wales vrátil do hry a ve druhém poločase už diktoval hru. Nedostaly jsme se do našich kombinací, nevytvářely jsme si šance,“ mrzelo Klimkovou.

České fotbalistky utrpěly na závěr skupiny první porážku a na podzim je čeká složitější cesta za premiérovou účastí na velkém turnaji. V úvodním kole play off narazí buď na vítěze jedné ze skupin B, nebo na čtvrtý tým ze skupin A.

V případě postupu by musely zdolat ještě jednoho nasazeného soupeře. Los je na programu 18. června. Mistrovství světa uspořádá příští rok Brazílie.

Konečná tabulka:

1.Wales642017:514
2.Česko632118:811
3.Albánie62139:147
4.Černá Hora60156:231

Kvalifikace mistrovství světa 2027 fotbalistek

evropská část, skupina B1:

Wales - Česko 3:1 (1:1)
Branky: 9. Woodhamová, 49. Evansová, 72. Griffithsová - 5. Khýrová.
Sestava ČR: Lukášová - Stárová, Sonntagová, Bendová (46. Polcarová), Bartoňová - Kotrčová (77. Krejčířová), Cahynová, Černá - Polášková (64. Střížová), Žufánková (77. Cvrčková), Khýrová. Trenérka: Klimková.

Albánie - Černá Hora 5:2 (2:2)

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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