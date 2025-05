„Zápas se nám povedl, řekly jsem si, že dáme gól po standardce a nakonec jsme se trefily hned třikrát po rohových kopech, super,“ říkala po zápase Michaela Khýrová, která se blýskla gólem a asistencí.

„Jen škoda, že jsme v dubnu nezvládly dvojzápas s Ukrajinou,“ litovala porážky a domácí remízy.

V úterý uzavřou české fotbalistky skupinu v Albánii. Pokud zvítězí a a stoprocentní budou i Ukrajinky, budou v tabulce druhé. Vítězové všech skupin divize B postoupí mezi elitu a zajistí si výhodnější pozici pro kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Druhé týmy čeká baráž proti třetím celkům skupin A.

V Chomutově hrály fotbalistky naposledy loni v červenci, kdy porazily senzačně mistryně světa ze Španělska 2:1. Tentokrát vidělo 934 diváků hned pět gólů. Trenérka Jitka Klimková se musela obejít bez záložnice Terezy Krejčiříkové, která onemocněla. Ale tým kapitánky Cahynové si poradil hravě.

Už v 6. minutě se poprvé měnilo skóre. Svitková našla na hranici vápna Khýrovou a ta utaženou pravačkou nedala gólmance šanci. Češky hrozily z rohů, jeden si Svitková rozehrála a po trmě-vrmě ve vápně nakonec balon dohlavičkovala do sítě – 2:0.

A do poločasu bylo veselo i do třetice. Sparťanská stoperka Aneta Pochmanová nastoupila v základní sestavě reprezentace po více než roce. Kvůli přetrženému vazu v koleni byla téměř rok mimo. Teď se vrátila spolehlivým výkonem v obraně a gólem.

Snad jen útočnice Andrea Stašková se nedostávala do hry, a když na ní přišla přihrávka od Khýrové, jen těsně na balon nedosáhla.



Brankářka Bára Votíková, jež takřka celý poločas jen sledovala akce svých spoluhráček, se v samotném závěru poločasu pořádně protáhla. Rychlý chorvatský brejk zakončovala Rudeličová, ale jednička Slavie výtečně vyběhla.



Skupinka chorvatských famoušků v dresech s nápisem Modrič tak zase usedla na rozpálené červené sedačky.

Ve druhém poločase už nebyla na hřišti střídající Svitková. Nejlepší střelkyně ligy zakončila výjimečnou sezonu s 25 góly v nejvyšší soutěži, rovněž je s 5 góly nejlepší střelkyní skupiny B4.



I bez ní však vládla děvčata v bílém, Chorvatky nestíhaly. Na 4:0 zvýšila umístěnou střelou Kamila Dubcová a zápas završila Polášková. Šlo o její premiérový gól v reprezentaci.

Pěknou ránou do šibenice se ještě blýskla Stašková, jenže její gól neplatil kvůli ofsajdu. Rohy? 7:1. Střely? 13:1. Jasná dominance Svitkové a spol. Naopak matné Chorvatky sestupují do Ligy C.