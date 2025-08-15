Mamka mi fotbal rozmlouvala, teď je největší fanynkou. Růžičková o Slavii, derby a snech

Nejinak tomu bude v sobotu, kdy fotbalistky Slavie přivítají Baník Ostrava. Poprvé se střetnou v Edenu. Lahůdka na úvod nové sezony fotbalové ligy žen.
„Hrát v Edenu je vždy za odměnu, těšíme se hlavně na fanoušky,“ poví Růžičková, 22letá slávistická křídelnice, když spolu sedíme v tréninkovém centru slávistek v Horních Měcholupech. Klid prořezává jen zvuk sekačky. Všichni ve Slavii už jsou v zápřahu.
Růžičková byla během fotbalové pauzy s partnerem Adamem Kokešem, fotbalistou pražské Aritmy, na dovolené v Albánii. Teď už má v hlavě zejména fotbal. „A také školu,“ pousměje se studentka pražské FTVS, kde brzy začne magisterské studium.
Ale nejdřív vás čeká Baník, nováček ligy. Slavia je jasným favoritem.
Holky z Baníku budou natěšené na první ligu, na Eden. Nesmíme žádného soupeře podcenit. I když myslím, že máme ještě kvalitnější tým než loni a že máme na to získat popáté v řadě double. Snad navážeme na povedenou přípravu.
Slavia – Baník Ostrava
Čtyři zápasy, čtyři výhry. Na závěr přípravy jste porazily 3:1 Lipsko, osmý tým Bundesligy.
Pro naše sebevědomí super, teď to musíme přenést do Ligy mistryň, kde budeme čelit ještě těžším soupeřům. Už 27. srpna začínáme proti tureckým mistryním z Fomgetu. Důležitý zápas.
V roce 2016 jste dala na Instagram první příspěvek – fotku ze hřiště s popiskem: Mám svůj sen a jdu si za ním. Jaký je ten sen?
Teď ho žiju. Nečekala jsem, že se dostanu do áčka Slavie. To se pro nás, holky z mládeže, zdálo nedosažitelné. Vždycky si pár hráček vytáhli, ale ne každá se chytila. A totéž v reprezentaci: Dostala jsem šanci a udržela se tam.
Už najednou nejste jen ta mladá a nadějná. Měla byste patřit mezi opory Slavie a třeba i reprezentace. Berete to?
Jsem za to ráda, fajn pocit, nebojím se odpovědnosti. Hodně je to o hlavě. Dřív jsem se bála, ať něco nezkazím, co si pak o mně pomyslí. Teď jsem víc v pohodě, věřím si, vím, co umím. Snad v této sezoně přidám víc gólů.
Proč jste si kdysi vybrala právě fotbal?
Už jakmile jsem začala chodit, tak si táta se mnou kopal, protože hrál fotbal u nás v kraji. Chtěl mě přihlásit do fotbalového týmu, ale mamka byla proti, rozmlouvala mi to.
Jak to?
Tvrdila, že to není sport pro holky. Chtěla ze mě mít opravdovou holčičku. Takže jsem začala chodit na aerobic, taky jsem závodně plavala, dělala různé míčové sporty a na školních závodech si mě všiml atletický trenér z Kolína, takže jsem začala s atletikou.
Ale fotbal si vás přesto našel.
Už když jsme se ve škole rozdělovali na kluky, co jdou hrát fotbal, a holky co si jdou pinkat s míčem, šla jsem radši s kluky. A pak měl brácha fotbalovou rozlučku, hráli jsme srandamač i maminky a sourozenci. A přišel jeden trenér: Hele, ty jsi šikovná, rychlá, přijď na trénink. Tehdy už mamka svolila. Bylo mi asi jedenáct. Jediná holka-fotbalistka u nás v okrese.
|
Baňky poprvé v Edenu. Fotbalistky Slavie vyhlížejí start ligy. A pátý titul v řadě?
Dnes už vidíme malé fotbalistky v téměř každém chlapeckém týmu.
Mám radost. Tehdy lidi víc koukali: Tyjo, oni mají v týmu holku? Ale nikdy jsem se nesetkala s hejty kvůli tomu, že hraju fotbal. Nosila jsem i kapitánskou pásku, kluci mě brali. Po roce a půl mě oslovila Slavia, takže jsem jezdila na střídavé starty tam.
A stále dělala i atletiku v Kolíně?
Měla jsem třeba v sobotu fotbalový zápas a v neděli atletické závody. Soustředění s fotbalem, pak s atletikou, pak sraz mládežnické repre. Bavilo mě to, sport miluju, jen se to občas krylo. Když jsem šla pak na střední na internát, už to nešlo stíhat. Vybrala jsem si tedy fotbal.
Vaše mamka je teď na každém zápase, že?
No jéje, to je moje největší fanynka. Rodiče, děda, přítel, brácha, který hraje u nás v Kutné Hoře... I jedenáctiletá sestřenka, která je ve Spartě a taky miluje fotbal.
Rychlost se vám z atletiky hodí, v lize patříte k nejrychlejším. Jakou fotbalovou vlastnost v sobě ještě máte?
Snad obětavost, nic nevypustím, do soubojů jdu naplno. Třeba před derby si vždycky dám do hlavy, že pro ten tým musím skoro umřít, že přese mě nikdo neprojde.
Jenže takových zápasů jako proti Spartě je v lize málo.
Je to tak. Připravujete se několik měsíců právě na derby, v něm jde o vše. Snad bude časem liga vyrovnanější, přidá se Slovácko, Liberec, Plzeň... Potřebujeme, aby nám soupeřky zavařily a abychom se zlepšovaly... Nejde jen o nás. Slovácko čeká nová soutěž Europa Cup, taky se jim hodí víc těžkých zápasů.
|
Novinka ve fotbalové lize žen: ČT odvysílá poprvé v historii všechny zápasy
Ve Slavii nastupujete na křídle, v reprezentaci občas na kraji obrany, kde je vám líp?
Na křídle. Beka jsem hrála naposledy v juniorce. Na hostování v Pardubicích jsem byla dokonce v útoku. Trenérka reprezentace Klimková ale chce, abych i z beka vyjížděla dopředu a doplňovala útok. Zvykám si, je to kondičně náročné. Jednou jsem až u rohového praporku, pak zas musím spěchat zpátky do obrany.
Podobné úkoly měla v národním týmu i bývalá slávistka Gabriela Šlajsová, která loni s fotbalem skončila. Vy jste k sobě měly blízko.
Gabča je moje velká kamarádka. Člověk, o kterého jsem se vždy mohla opřít, podpořila mě, poradila. Mrzelo mě, že končí, ale moc jsem jí odchod na mateřskou přála. Vždy chtěla být mladou maminkou. Pořád jsme v kontaktu, ptá se na naše zápasy, já zas jak se má ona. Brzy bude mít holčičku a jiné než fotbalové starosti.
Studujete FTVS, jak to zvládáte skloubit s fotbalem?
Třeba druhák byl náročný, hodně kondičně založený - plavání, lezení, atletika. A pak jsem jela na Slavii na trénink. Často na přednáškách chybím, protože třeba skoro každý měsíc máme reprezentační sraz. A ke konci semestru horko těžko naháním hodiny.
Ale pokračujete na magistra.
Vzdělávání je důležité a nechodím tam jen kvůli vědomostem. Musím komunikovat a vycházet s učiteli, domlouvat si, kdy nahradím zameškané hodiny. Navíc je to fajn relax, rozptýlení být zas v jiné partě než s holkami ze Slavie. A můžu zkusit všechny sporty, což mě baví, jsem celkem všestranná. Samozřejmě fotbal vede.
Jaký byl váš dosud nejlepší zápas?
V Lize mistryň se St. Pöltenem, konec roku 2022. Předtím jsem moc nehrála a najednou mě dal trenér do základní sestavy a já vstřelila gól. V Lize mistryň! Náš první gól v sezoně Ligy mistryň! Skončilo to remízou 1:1.
A nějaký velký zápas v lize?
Březnové derby proti Spartě v Edenu. 1:1. Předchozí derby jsme prohrály 1:5, navíc nepostoupily do Ligy mistryň. Všechno špatně. Facka, topily jsme se v tom. Odešla nám Míša Khýrová, Franny Černá, taky Gabča. Přišel nový trenér, navzájem jsme si na sebe zvykali... Ale v tomto derby jsme byly jasně lepší, jen jsme spálily řadu šancí. Nastavily jsme si v hlavě: Jdeme si pro titul! Rozbijeme je! Vůbec nás nenapadlo, že bychom to nezvládly.
A zvládly: další dvě derby jste vyhrály 3:0 a 5:0.
Hlavně to poslední v květnu bylo parádní. Slavily jsme double v Edenu. Krásná tečka. První půl rok nás všichni odepisovali: Teda letos hrají hrozně, titul získá Sparta... Prošly jsme si těžkou cestou a posledního titulu si vážíme. Teď chceme další.
Láká vás zkusit to v zahraničí?
Do konce školy, tedy ještě dva roky, plánuju být v Česku. A pak? Věřím, že jo. Že když svým stylem sednu celému týmu a trenérovi, mohlo by to vyjít. Mrzelo by mě, kdybych jednou ukončila kariéru s tím, že jsem to v zahraničí nikdy nezkusila.
Váš oblíbený klub je jaký?
Real Madrid! I díky Cristianu Ronaldovi. To byl můj idol, zbožňovala jsem ho. V Kutné Hoře jsem hrála s jeho číslem 7, ve Slavii ale sedmička volná nebyla, tak jsem si vzala šestku. A v áčku Slavie nebyla volná ani šestka, ani sedmička. Tak proto hraju s osmičkou. Snad mi letos přinese zas štěstí.