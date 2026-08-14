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LYGA je tady! Slávistky vstupují do sezony oslavou 60 let od založení

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  15:38
Fotbalistky Slavie slaví v nové sezoně 60 let.

Fotbalistky Slavie slaví v nové sezoně 60 let. | foto: SK Slavia Praha

Barbora Votíková
Gólová radost slávistky Denisy Veselé v derby proti Spartě.
Momentka ze zápasu slávistek proti Br&#248;ndby Kodaň.
Slávistky slaví gól Khýrové v derby.
12 fotografií
Ne, není to překlep. Ani gramatická chyba. FORTUNA LYGA, jak se nově nazývá nejvyšší soutěž fotbalistek v Česku, odstartuje v sobotu 15. srpna. Titul obhajuje Sparta, ale Slavia si ho chce vzít zpět. Navíc v roce, kdy slaví významné jubileum - 60 let od vzniku ženského fotbalu v klubu.

V roce 1966 se začala psát historie ženského fotbalu ve Slavii. Tehdy se nově složený slávistický výběr zapojil do turnaje „O srdce Mladého světa“, který se stal jedním z důležitých momentů pro rozvoj ženského fotbalu v tehdejším Československu.

O rok později se Slavia stala prvním oficiálním ženským fotbalovým oddílem v Československu pod vedením Viléma Marzina, bývalého gólmana, který začal se slávistkami systematicky trénovat.

A začátky byly opravdu velkolepé. V letech 1966 – 1970 Slavia dominovala evropskému ženskému fotbalu. Tým v té době odehrál 267 zápasů, z nichž 255 vyhrál a 12 skončilo remízou – ani jednou neprohrál!

První ligový zápas nové sezony nabídne ideální příležitost začít jubilejní rok vítězně. Do sezony 2026/27 vstupují slávistky s vědomím, že chtějí vrátit titul do Edenu. Pomoci má i Kateřina Svitková, která se vrací po mateřské pauze.

Úvodní zápas čeká slávistky v sobotu OD 12:15 doma v Horních Měcholupech proti Viktorii Plzeň. V areálu bude i fanzóna, která nabídne vyžití jako skákací hrad, fotbalovou střelnici, malování na obličej či stánek se slávistickým merchem.

FORTUNA LYGA. Nová značka má zdůraznit vlastní identitu nejvyšší soutěže žen

Další novinkou v ženské sekci Slavie je zřízení pozice Supporter Liaison Officer (SLO). První ženou v této roli u ženského týmu je Nikola Dubská. Úkolem nové SLO bude fungovat jako pomyslný most mezi fanoušky a klubem, rozvíjet jedinečnou rodinnou atmosféru a pomáhat s organizací domácích zápasů i výjezdů.

„Ženský fotbal na Slavii neustále roste a my chceme fanouškům poskytovat ten nejvyšší komfort. To, že představujeme dedikované SLO je pro nás unikátní milník. Mám obrovskou radost, že právě Slavia v této oblasti udává směr,“ říká vedoucí úseku žen Slavie Jan Chvojan.

Votíková zůstává. Její role v City by teď asi nebyla ideální, zní ze Slavie

Směr udávaly slávistky i poslední roky v české lize, kdy oslavily čtyřikrát v řadě mistrovský double. Jenže v loňské sezoně soutěž i pohár ovládly sparťanky. Jak to dopadne tentokrát?

Připomeňme, že českou ligu žen hraje osm klubů. Po základní části se soutěž rozdělí na dvě poloviny – skupinu o titul a o záchranu. Sestupuje jediný tým. V uplynulé sezoně to bylo FC Praha, nováčkem ligy je jiný pražský celek Prague Raptors.

1. kolo FORTUNA LYGY

Sobota 15. srpna
11:00 Sparta – Prague Raptors
12:15 Slavia – Viktoria Plzeň

Neděle 16. srpna
13:00 Slovan Liberec – Lokomotiva Brno
14:30 Slovácko – Baník Ostrava

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Dukla Praha vs. Slavia BFotbal - 4. kolo - 14. 8. 2026:Dukla Praha vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
14. 8. 18:00
  • 1.58
  • 3.87
  • 5.12
Kladno vs. VlašimFotbal - 4. kolo - 14. 8. 2026:Kladno vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
14. 8. 18:00
  • 2.79
  • 3.47
  • 2.28
Klaksvík vs. Lech PoznaňFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2026:Klaksvík vs. Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
14. 8. 20:00
  • 4.78
  • 4.33
  • 1.66
Aritma Praha vs. PovltavskáFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Aritma Praha vs. Povltavská //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:15
  • 1.55
  • 3.59
  • 4.18
Neratovice vs. Jablonec BFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Neratovice vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:15
  • 2.15
  • 3.58
  • 2.36
Velké Hamry vs. ZápyFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Velké Hamry vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:30
  • 4.54
  • 3.97
  • 1.45
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