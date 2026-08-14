LYGA je tady! Slávistky vstupují do sezony oslavou 60 let od založení

V roce 1966 se začala psát historie ženského fotbalu ve Slavii. Tehdy se nově složený slávistický výběr zapojil do turnaje „O srdce Mladého světa“, který se stal jedním z důležitých momentů pro rozvoj ženského fotbalu v tehdejším Československu.
O rok později se Slavia stala prvním oficiálním ženským fotbalovým oddílem v Československu pod vedením Viléma Marzina, bývalého gólmana, který začal se slávistkami systematicky trénovat.
A začátky byly opravdu velkolepé. V letech 1966 – 1970 Slavia dominovala evropskému ženskému fotbalu. Tým v té době odehrál 267 zápasů, z nichž 255 vyhrál a 12 skončilo remízou – ani jednou neprohrál!
První ligový zápas nové sezony nabídne ideální příležitost začít jubilejní rok vítězně. Do sezony 2026/27 vstupují slávistky s vědomím, že chtějí vrátit titul do Edenu. Pomoci má i Kateřina Svitková, která se vrací po mateřské pauze.
Úvodní zápas čeká slávistky v sobotu OD 12:15 doma v Horních Měcholupech proti Viktorii Plzeň. V areálu bude i fanzóna, která nabídne vyžití jako skákací hrad, fotbalovou střelnici, malování na obličej či stánek se slávistickým merchem.
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Další novinkou v ženské sekci Slavie je zřízení pozice Supporter Liaison Officer (SLO). První ženou v této roli u ženského týmu je Nikola Dubská. Úkolem nové SLO bude fungovat jako pomyslný most mezi fanoušky a klubem, rozvíjet jedinečnou rodinnou atmosféru a pomáhat s organizací domácích zápasů i výjezdů.
„Ženský fotbal na Slavii neustále roste a my chceme fanouškům poskytovat ten nejvyšší komfort. To, že představujeme dedikované SLO je pro nás unikátní milník. Mám obrovskou radost, že právě Slavia v této oblasti udává směr,“ říká vedoucí úseku žen Slavie Jan Chvojan.
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Směr udávaly slávistky i poslední roky v české lize, kdy oslavily čtyřikrát v řadě mistrovský double. Jenže v loňské sezoně soutěž i pohár ovládly sparťanky. Jak to dopadne tentokrát?
Připomeňme, že českou ligu žen hraje osm klubů. Po základní části se soutěž rozdělí na dvě poloviny – skupinu o titul a o záchranu. Sestupuje jediný tým. V uplynulé sezoně to bylo FC Praha, nováčkem ligy je jiný pražský celek Prague Raptors.
1. kolo FORTUNA LYGY
Sobota 15. srpna