FORTUNA LYGA. Nová značka má zdůraznit vlastní identitu nejvyšší soutěže žen

Rebranding vychází z české gramatiky, konkrétně ze shody přísudku s podmětem.
Zatímco „muži vyhráli“, „ženy vyhrály“. Právě písmeno Y v názvu LYGA má symbolizovat ženskou identitu, sebevědomí a odlišnost nejvyšší domácí soutěže.
Podle pořadatelů není změna pouze kosmetická.
„Chceme, aby šel ženský fotbal svou vlastní cestou a nebyl srovnáván s tím mužským. Naším cílem je vybudovat dlouhodobou a sebevědomou značku, která bude inspirativní pro hráčky, atraktivní pro fanoušky a zajímavá pro partnery,“ uvedl marketingový ředitel STES Michael Marek.
Nová sezona odstartuje o víkendu 15. a 16. srpna. O mistrovský titul bude stejně jako loni usilovat osm týmů. Obhájkyně prvenství Sparta Praha přivítá nováčka Prague Raptors, Slovan Liberec změří síly s Lokomotivou Brno, Slovácko nastoupí proti Baníku Ostrava a Slavia Praha zahájí ročník zápasem s Viktorií Plzeň.