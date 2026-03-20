FIFA zavádí kvóty. Fotbalistky musí nově trénovat alespoň jedna žena

České reprezentační áčko vede Jitka Klimková, která loni v lednu po prohrané baráži o postup na mistrovství Evropy nahradila Karla Radu.
Podle agentury AP mělo na posledním evropském šampionátu z 16 týmů sedm na lavičce ženu jako hlavní trenérku, zbývající koučoval muž s asistentkou. Na mistrovství světa v roce 2023 vedla žena deset celků z 32 účastníků.
„V dnešní době prostě není v trenérské pozici dostatek žen,“ řekla ředitelka FIFA Jill Ellisová po čtvrtečním schválení pravidla. „Nová pravidla v kombinaci s cílenými rozvojovými programy představují důležitou investici do současné i budoucí generace trenérek,“ dodala.
Nové pravidlo také nařizuje všem ženským týmům na akcích FIFA mít na lavičce minimálně jednu další členku realizačního týmu, a to pro reprezentační i klubové soutěže.
Fotbalistky budou mít nejbližší mistrovství světa v roce 2027 v Brazílii.