FIFA zavádí kvóty. Fotbalistky musí nově trénovat alespoň jedna žena

Mezinárodní fotbalová federace schválila nové pravidlo, podle něhož na jejích akcích budou muset mít ženské týmy buď hlavní trenérku, nebo ženu alespoň jako asistentku. Platit bude pro dospělé i mládežnické turnaje. FIFA tak následovala evropskou asociaci UEFA.
Česká trenérka Jitka Klimková v zápase s Ukrajinou.

České reprezentační áčko vede Jitka Klimková, která loni v lednu po prohrané baráži o postup na mistrovství Evropy nahradila Karla Radu.

Podle agentury AP mělo na posledním evropském šampionátu z 16 týmů sedm na lavičce ženu jako hlavní trenérku, zbývající koučoval muž s asistentkou. Na mistrovství světa v roce 2023 vedla žena deset celků z 32 účastníků.

„V dnešní době prostě není v trenérské pozici dostatek žen,“ řekla ředitelka FIFA Jill Ellisová po čtvrtečním schválení pravidla. „Nová pravidla v kombinaci s cílenými rozvojovými programy představují důležitou investici do současné i budoucí generace trenérek,“ dodala.

Nové pravidlo také nařizuje všem ženským týmům na akcích FIFA mít na lavičce minimálně jednu další členku realizačního týmu, a to pro reprezentační i klubové soutěže.

Fotbalistky budou mít nejbližší mistrovství světa v roce 2027 v Brazílii.

Tipsport - partner programu
Hranice vs. Frýdek-MístekFotbal - 20. kolo - 20. 3. 2026:Hranice vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
20. 3. 17:00
  • 3.34
  • 3.58
  • 1.70
Prostějov vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 20. kolo - 20. 3. 2026:Prostějov vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
20. 3. 17:00
  • 6.24
  • 4.24
  • 1.45
Hlučín vs. BlanskoFotbal - 20. kolo - 20. 3. 2026:Hlučín vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
20. 3. 18:00
  • 1.75
  • 3.77
  • 3.01
Č. Budějovice vs. ŽižkovFotbal - 20. kolo - 20. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
20. 3. 18:00
  • 2.84
  • 3.13
  • 2.42
Sparta B vs. VlašimFotbal - 20. kolo - 20. 3. 2026:Sparta B vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
20. 3. 18:00
  • 2.32
  • 3.42
  • 2.77
Příbram vs. Slavia BFotbal - 20. kolo - 20. 3. 2026:Příbram vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
20. 3. 18:00
  • 2.90
  • 3.27
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

