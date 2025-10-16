Sparťanské fotbalistky deklasovaly Ferencváros a jsou v Evropském poháru

  16:19
Fotbalistky pražské Sparty v odvetě 2. předkola Evropského poháru zvítězily 5:0 na hřišti Ferencvárose Budapešť a v součtu s úvodní bezbrankovou remízou postoupily do hlavní fáze. V soutěži budou jediným českým zástupcem. Už ve středu Slavia nepřešla přes Austrii Vídeň a Slovácko nestačilo na Frankfurt.

Eliška Sonntagová slaví se svými spoluhráčkami postup přes Nordsjaelland. | foto: ČTK

Evropský pohár je od této sezony novinkou ve fotbalovém kalendáři, hlavní fázi soutěže odehraje 16 družstev vyřazovacím způsobem. Ženské týmy dosud hrály pouze Ligu mistryň, do které letos žádný český celek nepostoupil. Sparťanky budou znát soupeře po pátečním losu, který je na programu od 13:00. Úvodní duely dvojzápasů 1. kola se odehrají 11. a 12. listopadu, odvety o týden později.

Před týdnem na Letné se sparťanky trápily v zakončení, dnes ale proti Ferencvárosi plnily roli favoritek od samého úvodu. V sedmé minutě Khýrová našla před brankou americkou útočníci Bergfordovou a ta potvrdila pozici nejlepší střelkyně týmu. V 19. minutě si Khýrová po dalším individuálním průniku po levé straně zopakovala akci tentokrát se zakončující Černou.

Po změně stran skórovaly obstřelem Bartoňová a s pomocí teče Ospecková. Závěrečnou půlhodinu už mohly české vicemistryně jen kontrolovat vysoký náskok. V závěru přidala pátý gól Huvarová po další asistenci Khýrové.

Evropský pohár fotbalistek, odveta 2. předkola:

Ferencváros Budapešť - Sparta Praha 0:5 (0:2)
Branky: 7. Bergfordová, 19. Černá, 47. Bartoňová, 58. Ospecková, 84. Huvarová. První zápas 0:0, postoupila Sparta.

Sestava Sparty: Harantová - Retkesová, Hansenová (82. Bridgesová), Pochmanová (66. Kerešová), Bartoňová - Sonntagová, Stárová (82. Rancová), Černá (54. Kotrčová) - Ospecková, Bergfordová (82. Huvarová), Khýrová. Trenér: Steiner.

