FAČR neprodlouží smlouvu s Klimkovou, vypíše výběrové řízení na trenérku

Místo toho výkonný výbor na dnešním zasedání rozhodl o vypsání výběrového řízení na reprezentační trenérku, do něhož se nicméně Klimková může přihlásit. Na tiskové konferenci to oznámil předseda FAČR David Trunda.
|
České fotbalistky si zkomplikovaly baráž o postup na MS. Skotsku podlehly 0:2
Klimková převzala ženskou reprezentaci vloni v lednu, kdy s ní asociace ještě za předchozího vedení podepsala dvouletou smlouvu s opcí. Dvaapadesátiletá trenérka spíše nenaplnila vysoká očekávání, tým měl herní i výsledkové výkyvy a na vysněnou premiérovou účast na velkém šampionátu stále nedosáhl.
„Potkal jsem se s ní i s Tomášem Pešírem (místopředsedou výkonného výboru), měli jsme schůzku 14 dní zpátky. Obdrželi jsme vyhodnocení jejího reprezentačního působení, diskutovali jsme s ní. Vše nám vyhodnotila, měla zájem pokračovat. Řekli jsme jí, že dnes proběhne jednání výkonného výboru,“ uvedl Trunda.
„Celé jsme si to vyhodnotili a dohodli jsme se tak, že vypíšeme výběrové řízení na pozici hlavní trenérky ženského A-týmu. S paní trenérkou je smlouva, která doběhne, tuším, do konce prosince. Dnes byla ustanovena komise, která bude pětičlenná, a ta bude mít na starost to výběrové řízení. Bude vypsáno do 14 dnů,“ nastínil Trunda.