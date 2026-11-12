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FAČR neprodlouží smlouvu s Klimkovou, vypíše výběrové řízení na trenérku

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  18:03
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Jitka Klimková, trenérka české reprezentace žen, na nominační tiskové...

Jitka Klimková, trenérka české reprezentace žen, na nominační tiskové konferenci. | foto: Pavel Jiřík/FAČR

Jitka Klimková, trenérka české ženské reprezentace.
Miroslav Zbořil, nový asistent reprezentace žen, a hlavní trenérka Jitka...
Jitka Klimková, trenérka české reprezentace žen.
Nominační tisková konference ženské fotbalové reprezentace před startem...
14 fotografií
U ženské české reprezentace možná skončí trenérka Jitka Klimková. Vedení Fotbalové asociace ČR s ní neprodlouží smlouvu, která vyprší na přelomu roku.

Místo toho výkonný výbor na dnešním zasedání rozhodl o vypsání výběrového řízení na reprezentační trenérku, do něhož se nicméně Klimková může přihlásit. Na tiskové konferenci to oznámil předseda FAČR David Trunda.

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Klimková převzala ženskou reprezentaci vloni v lednu, kdy s ní asociace ještě za předchozího vedení podepsala dvouletou smlouvu s opcí. Dvaapadesátiletá trenérka spíše nenaplnila vysoká očekávání, tým měl herní i výsledkové výkyvy a na vysněnou premiérovou účast na velkém šampionátu stále nedosáhl.

„Potkal jsem se s ní i s Tomášem Pešírem (místopředsedou výkonného výboru), měli jsme schůzku 14 dní zpátky. Obdrželi jsme vyhodnocení jejího reprezentačního působení, diskutovali jsme s ní. Vše nám vyhodnotila, měla zájem pokračovat. Řekli jsme jí, že dnes proběhne jednání výkonného výboru,“ uvedl Trunda.

Česká trenérka Jitka Klimková v zápase s Ukrajinou.

„Celé jsme si to vyhodnotili a dohodli jsme se tak, že vypíšeme výběrové řízení na pozici hlavní trenérky ženského A-týmu. S paní trenérkou je smlouva, která doběhne, tuším, do konce prosince. Dnes byla ustanovena komise, která bude pětičlenná, a ta bude mít na starost to výběrové řízení. Bude vypsáno do 14 dnů,“ nastínil Trunda.

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