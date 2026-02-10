Exkurze Sparta. Na zápas fotbalistek na Letné se chystá přes pět tisíc dětí

  7:11
Výjimečný zápas si zaslouží výjimečnou kulisu. Fotbalistky Sparty bude ve středu od 12:00 ve čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň podporovat na pražské Letné několik tisícovek fanoušků. A to zejména dětí. Jde o kampaň s názvem Exkurze Sparta.
Fotbalistky Sparty hrají domácí zápasy na Proseku, nyní se představí na Letné v boji o Ligu mistryň. | foto: AC Sparta Praha

Michael Steiner, trenér fotbalistek Sparty.
Haillie Bergfordová ze Sparty v souboji s Klárou Cvrčkovou ze Slavie.
Fotbalistky Sparty ovládly první derby sezony
Fotbalistky AS Řím porazily Spartu 5:1.
Pamatujete? Na zápas fotbalistů Sparty hraný na podzim 2021 proti Glasgow Rangers měli běžní fanoušci vstup na Letnou kvůli trestu od UEFA zakázán. A tak díky povedené akci klubu dorazilo na stadion více než deset tisícovek dětí.

Nyní Sparta kampaň zopakovala i pro utkání fotbalistek. Proto se hraje ve středu netradičně už od 12:00. A nyní je pryč přes pět tisíc vstupenek.

Na akci „Exkurze Sparta“ přijdou děti ze základních a středních škol (návod zde). Zapojí se i do speciálního předzápasového a poločasového programu, který se zaměří na zábavu a edukaci.

Famózní obrat v Bernu! Sparťanky jdou v Evropském poháru do čtvrtfinále

Hlavní však bude fotbal.

Sparťanky mohou poprvé v historii postoupit do semifinále evropské soutěže.

Loni v listopadu přešly přes Young Boys Bern do čtvrtfinále Evropského poháru poté, co předvedly superobrat. Smazaly třígólové manko z úvodního duelu na Letné (0:3), který tehdy sledovalo na tribunách 1100 diváků, a v odvetě vyhrály i díky hattricku Michaely Khýrové 4:0.

Austria Vídeň, lídr rakouské ligy žen, postoupila přes pražskou Slavii (1:2, 3:1) a Anderlecht Brusel (1:0 a 2:1).

„Zápas v Bernu byl asi nejsilnější moment mé kariéry. Emoce během zápasu a po něm ukazují, jak jsme nastavené. A myslím, že náš tým má velký potenciál,“ říká křídelnice Khýrová, jejíž tým začal jaro sobotní výhrou 5:2 nad Libercem ve čtvrtfinále Poháru FAČR.

„Teď nás ale čeká další důležitý zápas a potřebujeme podporu fanoušků.“

Připomeňme, že sparťanky zažívají vskutku povedenou sezonu. Ligu vedou o pět bodů před Slavií a navíc se coby jediný český ženský tým dál drží v pohárové Evropě. Postoupí až mezi nejlepší čtyřku?

Program mají nabitý. Po středečním zápase na Letné je čeká v sobotu liga na pražském Proseku proti FC Praha. A o čtyři dny později odveta ve Vídni.

Start ligy žen: Sparta útočí na titul. A počet fotbalistek je na historickém maximu

Úspěch na mezinárodním poli je důležitý rovněž pro koeficient. Česko je totiž nyní na hraně důležitého 13. místa, které jako poslední zajišťuje v Evropě místo hned pro tři týmy. Stejně tak tomu bylo loni: Sparta se Slavií začaly v kvalifikaci Ligy mistryň, Slovácko v Evropském poháru.

