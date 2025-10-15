Fotbalistky Slovácka vypadly z předkola Evropského poháru, nestačily na Frankfurt

Autor: ,
  22:37
Fotbalistky Slovácka v odvetném utkání 2. předkola Evropského poháru podlehly doma Frankfurtu 0:1 a jsou vyřazeny. Tým z Uherského Hradiště si přivezl velké manko z prvního utkání v Německu, kde prohrál s Eintrachtem 0:4.

Fotbalistky Slovácka nestačily na Frankfurt a s pohárovou Evropou se loučí. | foto: Profimedia.cz

Slovácko se v odvetě prezentovalo spolehlivou obranou, zkušeného soupeře však v jeho cestě za postupem výrazněji neohrozilo. Jedinou branku vstřelila v nastaveném čase prvního poločasu Ilestedtová. Po přestávce si německý celek výsledek pohlídal.

Evropský pohár je od této sezony novinkou ve fotbalovém kalendáři, hlavní fázi soutěže odehraje 16 mužstev vyřazovacím způsobem. Ženské týmy dosud hrály pouze Ligu mistryň, do které letos žádný český celek nepostoupil. Slavia prohrála ve finále 2. předkola kvalifikace s Valerengou 0:4 a Sparta podlehla ve stejné fázi AS Řím 1:5.

