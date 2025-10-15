Fotbalistky Slovácka vypadly z předkola Evropského poháru, nestačily na Frankfurt

Slovácko se v odvetě prezentovalo spolehlivou obranou, zkušeného soupeře však v jeho cestě za postupem výrazněji neohrozilo. Jedinou branku vstřelila v nastaveném čase prvního poločasu Ilestedtová. Po přestávce si německý celek výsledek pohlídal.
Evropský pohár je od této sezony novinkou ve fotbalovém kalendáři, hlavní fázi soutěže odehraje 16 mužstev vyřazovacím způsobem. Ženské týmy dosud hrály pouze Ligu mistryň, do které letos žádný český celek nepostoupil. Slavia prohrála ve finále 2. předkola kvalifikace s Valerengou 0:4 a Sparta podlehla ve stejné fázi AS Řím 1:5.