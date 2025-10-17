Fotbalistky Sparty se v Evropském poháru střetnou s Young Boys Bern

  14:10
Fotbalistky pražské Sparty se v úvodním kole hlavní fáze Evropského poháru utkají s Young Boys Bern. Dvojzápas zahájí 11., nebo 12. listopadu doma, odveta se odehraje o týden později ve Švýcarsku. Rozhodl o tom páteční los v sídle UEFA v Nyonu.
Eliška Sonntagová svým pokutovým kopem rozhodla o postupu Sparty.

Eliška Sonntagová svým pokutovým kopem rozhodla o postupu Sparty. | foto: ČTK

Sparťanská radost po postupu do závěrečného předkola kvalifikační fáze Ligy...
Eliška Sonntagová slaví se svými spoluhráčkami postup přes Nordsjaelland.
Fotbalistky Sparty Praha se radují z postupu do závěrečného předkola...
Fotbalistky Sparty Praha se radují z gólu do sítě Nordsjaellandu v kvalifikaci...
Evropský pohár je od této sezony novinkou ve fotbalovém kalendáři, hlavní fázi soutěže odehraje 16 mužstev vyřazovacím způsobem. Sparťanky jsou díky 31. místu v žebříčku UEFA čtvrtým nejvýše postaveným klubem soutěže, při losu tudíž byly mezi nasazenou osmičkou.

Fotbalistky Sparty deklasovaly Ferencváros a jsou v osmifinále Evropského poháru

České vicemistryně v závěrečném předkole vyřadily po čtvrteční venkovní výhře 5:0 Ferencváros a v hlavní fázi se utkají s Bernem, který ovládl pět z posledních sedmi ročníků švýcarské ligy. V minulé sezoně skončil třetí a v tom aktuálním je po sedmi kolech na pátém místě. V žebříčku UEFA mu patří 89. pozice.

V případě postupu se Sparta utká s lepším z dvojzápasu mezi Anderlechtem a Austrií Vídeň, která ve 2. předkole Evropského poháru vyřadila české šampionky Slavii. Ve stejné fázi vypadlo i Slovácko s Frankfurtem.

Ženské týmy dosud hrály pouze Ligu mistryň, do které letos žádný český celek nepostoupil. Sparta i Slavia vypadly ve finále 2. předkola kvalifikace.

