Fotbalistky Sparty se v Evropském poháru střetnou s Young Boys Bern

Evropský pohár je od této sezony novinkou ve fotbalovém kalendáři, hlavní fázi soutěže odehraje 16 mužstev vyřazovacím způsobem. Sparťanky jsou díky 31. místu v žebříčku UEFA čtvrtým nejvýše postaveným klubem soutěže, při losu tudíž byly mezi nasazenou osmičkou.
Fotbalistky Sparty deklasovaly Ferencváros a jsou v osmifinále Evropského poháru
České vicemistryně v závěrečném předkole vyřadily po čtvrteční venkovní výhře 5:0 Ferencváros a v hlavní fázi se utkají s Bernem, který ovládl pět z posledních sedmi ročníků švýcarské ligy. V minulé sezoně skončil třetí a v tom aktuálním je po sedmi kolech na pátém místě. V žebříčku UEFA mu patří 89. pozice.
V případě postupu se Sparta utká s lepším z dvojzápasu mezi Anderlechtem a Austrií Vídeň, která ve 2. předkole Evropského poháru vyřadila české šampionky Slavii. Ve stejné fázi vypadlo i Slovácko s Frankfurtem.
Ženské týmy dosud hrály pouze Ligu mistryň, do které letos žádný český celek nepostoupil. Sparta i Slavia vypadly ve finále 2. předkola kvalifikace.