Sparta slaví! Fotbalistky si zahrají semifinále Evropského poháru

Lucie Macháčová
  22:44
Poprvé v historii si fotbalistky Sparty zahrají semifinále evropské soutěže. A to Evropského poháru. Soupeřky z Austrie Vídeň zdolaly 3:1 po prodloužení. Góly vstřelily Stárová a poté v prodloužení Bergfordová a Khýrová. V úvodním duelu doma na Letné uhrály sparťanky před týdnem remízu 0:0. V semifinále se český tým utká se švédským Hammarby. Hraje se 24., nebo 25. března v Praze. Odveta je o týden později ve Stockholmu.

Fotbalistky Sparty postoupily přes Austrii Vídeň do semifinále Evropského poháru. | foto: AC Sparta Praha

V prvním semifinále Evropského poháru, nové soutěže žen, na sebe narazí Eintracht Frankfurt a švédský Häcken.

Ve druhém tedy Sparta a Hammarby, které ve čtvrtfinále porazilo po penaltovém rozstřelu Sporting Lisabon (1:0, 1:1).

Trenér sparťanek Michael Steiner, rodák ze Salcburku, může odjíždět ze své domoviny zpět do Prahy nadmíru spokojený. Byť si u lavičky, tradičně zachumlaný v kapuci, prožil jistě pořádné drama. Úvodní branky se diváci na stadionu Viola Park ve Vídni dočkali až v 70. minutě. A slavit mohl hlouček příznivců ve sparťanských dresech.

K míči se na hranici vápna dostala Antonie Stárová a pěknou ranou levačkou dala na 1:0. Vzápětí ale bylo po rohovém kopu srovnáno. Ve druhé půli branka nepadla, a tak se šlo do prodloužení. V něm byly sparťanky daleko lepším týmem.

Vypadalo to nadějně, když Michaela Khýrová vypálila zpoza vápna a míč se otřel nejprve o jednu tyčku a vzápětí o druhou. Kuriózní situace! Změnu skóre však nepřinesla.

Exkurze Sparta. Na zápas fotbalistek na Letné se chystá přes šest tisíc dětí

Stejně jako šance Hallie Bergfordové. Americká útočnice a nejlepší střelkyně Sparty se však přeci jen dočkala. Hlavou z rohu zvýšila na 2:1. Poslední gól zápasu pak dala aktivní Khýrová, když svou přízemní trefou k tyči načapala gólmanku Palovou. Rodačka z Jaroměře je tak se čtyřmi góly nejlepší střelkyní Evropského poháru.

Přitom české fotbalistky nemají na Viola Park ve Vídni dobré vzpomínky. Slávistky tu v říjnu prohrály ve 2. předkole Evropského poháru 1:2 a po penaltách se se soutěží rozloučily. O pár týdnů později tu ženský národní tým podlehl Rakousku 0:2 v baráži o Ligu národů A, tudíž do vysněné elitní skupiny nepostoupil. Až sparťanky prokletí prolomily a nyní vyhlížejí Hammarby a boj o finále.

Čtvrtfinále Evropského poháru fotbalistek - odveta:

Austria Vídeň - Sparta Praha 1:3 po prodl. (1:1, 0:0)

Branky: 72. Cordesová - 70. Stárová, 97. Bergfordová, 105.+1 Khýrová. První zápas 0:0, postoupila Sparta.

Sestava Sparty: Harantová - Retkesová (103. Bridgesová), Hansenová (52. Kotrčová), Pochmanová, Bartoňová - Černá, Sonntagová, Stárová (103. Rancová) - Ospecková, Bergfordová (107. Trachtová), Khýrová. Trenér: Steiner.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

ONLINE: Schick se v Lize mistrů proti Olympiakosu blýskl dvěma góly

Sledujeme online
Patrik Schick během zápasu Ligy mistrů Leverkusenu s Olympiakosem.

Zbylé čtyři úvodní vyřazovací zápasy nabízí středeční program fotbalové Ligy mistrů. Newcastle deklasoval domácí Karabach 6:1, útočník Gordon vstřelil už v prvním poločase čtyři góly. Od 21 hodin...

18. února 2026  22:37

ONLINE: Předehrávka anglické ligy, Wolverhampton s Krejčím hostí Arsenal

Sledujeme online
Fotbalisté Arsenalu slaví gól v utkání Premier League proti Wolverhamptonu.

Kvůli účasti ve finále Ligového poháru s předstihem nastupují k zápasu 31. kola Premier League. Fotbalisté Arsenalu, lídři soutěže, hrají na půdě Wolverhamptonu, v jehož sestavě nechybí český obránce...

18. února 2026  21:06

Olomouc - Lausanne: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Olomoučtí fotbalisté v předkole play off Konferenční ligy vyzvou švýcarské Lausanne. Úvodní zápas je na programu 19. února v Olomouci, odveta pak o týden později ve Švýcarsku. Kde můžete zápas...

18. února 2026  20:31

Panathinaikos - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Míč zpracováváv Georgios Kyriopoulos z Panathinaikosu, na zádech má Denise...

Plzeňští fotbalisté mají před sebou play-off Evropské ligy. V něm vyzvou řecký Panathinaikos. K prvnímu duelu nastoupí na hřišti soupeře ve čtvrtek 19. února. Kde můžete zápas sledovat živě? To i...

18. února 2026  18:26

Sigma čelí výzvě. Lausanne? Jsou buď rychlí, nebo extrémně rychlí, říká Janotka

Trenér Sigmy Tomáš Janotka mává fanouškům.

Za měsíc to bude 34 let od doby, kdy se v Olomouci naposledy hrála jarní část evropských pohárů. Tehdy přijel Real Madrid, s nímž Sigma díky gólu současného generálního sportovního manažera Pavla...

18. února 2026  18:21

Historická prohra, šílené střídání. Jak Juventus během pár dnů ztrácí všechno

Brankář Di Gregorio (vlevo) na kolenou, obránce Gatti se zlobí, stoper Kelly...

V domácí soutěži se po dvou ztrátách propadl na pátou příčku, vypadl z Italského poháru a v úvodním osmifinále Champions League dostal pět gólů v Turecku. Slavný Juventus Turín během pár dnů ztrácí...

18. února 2026  14:53

Za sebe i za všechny české kluby. Plzeň má proti Panathinaikosu zvláštní poslání

Sampson Dweh ukázkově brání Milose Pantovice.

Před dvěma měsíci si to „vyzkoušeli“, ve čtvrtek to bude na rozlehlém Olympijském stadionu v Aténách už „naostro“. Plzeňští fotbalisté ve čtvrtek večer proti domácímu Panathinaikosu rozehrají...

18. února 2026

Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu

Sudí Francois Letexier přerušuje zápas Benfiky s Realem Madrid poté, co si...

Během krátké chvíle na sebe dvakrát upoutal pozornost. Nejprve fotbalově, když krásně vymetl šibenici a vstřelil gól, jenž nakonec Realu Madrid v Lize mistrů vyhrál zápas (1:0). O pár okamžiků...

18. února 2026  11:16

Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....

Afrika je k zimním hrám pod pěti kruhy spíš netečná, a proto Mezinárodní olympijský výbor vymýšlí, jak ji zpopularizovat i tam. Třeba zařazením přespolního běhu. Nigerijský fotbalista Solomon...

18. února 2026  11:11

Galatasaray nasázel Juventusu pět gólů, výhru Realu poznamenal incident

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Obhájce trofeje ve fotbalové Lize mistrů Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části vítězstvím 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2. Real Madrid vrátil Benfice Lisabon tři týdny starou porážku...

17. února 2026  18:35,  aktualizováno  23:20

Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat...

17. února 2026  19:03

