Sparta slaví! Fotbalistky si zahrají semifinále Evropského poháru

V prvním semifinále Evropského poháru, nové soutěže žen, na sebe narazí Eintracht Frankfurt a švédský Häcken.
Ve druhém tedy Sparta a Hammarby, které ve čtvrtfinále porazilo po penaltovém rozstřelu Sporting Lisabon (1:0, 1:1).
Trenér sparťanek Michael Steiner, rodák ze Salcburku, může odjíždět ze své domoviny zpět do Prahy nadmíru spokojený. Byť si u lavičky, tradičně zachumlaný v kapuci, prožil jistě pořádné drama. Úvodní branky se diváci na stadionu Viola Park ve Vídni dočkali až v 70. minutě. A slavit mohl hlouček příznivců ve sparťanských dresech.
K míči se na hranici vápna dostala Antonie Stárová a pěknou ranou levačkou dala na 1:0. Vzápětí ale bylo po rohovém kopu srovnáno. Ve druhé půli branka nepadla, a tak se šlo do prodloužení. V něm byly sparťanky daleko lepším týmem.
Vypadalo to nadějně, když Michaela Khýrová vypálila zpoza vápna a míč se otřel nejprve o jednu tyčku a vzápětí o druhou. Kuriózní situace! Změnu skóre však nepřinesla.
Stejně jako šance Hallie Bergfordové. Americká útočnice a nejlepší střelkyně Sparty se však přeci jen dočkala. Hlavou z rohu zvýšila na 2:1. Poslední gól zápasu pak dala aktivní Khýrová, když svou přízemní trefou k tyči načapala gólmanku Palovou. Rodačka z Jaroměře je tak se čtyřmi góly nejlepší střelkyní Evropského poháru.
Přitom české fotbalistky nemají na Viola Park ve Vídni dobré vzpomínky. Slávistky tu v říjnu prohrály ve 2. předkole Evropského poháru 1:2 a po penaltách se se soutěží rozloučily. O pár týdnů později tu ženský národní tým podlehl Rakousku 0:2 v baráži o Ligu národů A, tudíž do vysněné elitní skupiny nepostoupil. Až sparťanky prokletí prolomily a nyní vyhlížejí Hammarby a boj o finále.
Čtvrtfinále Evropského poháru fotbalistek - odveta:
Austria Vídeň - Sparta Praha 1:3 po prodl. (1:1, 0:0)
Branky: 72. Cordesová - 70. Stárová, 97. Bergfordová, 105.+1 Khýrová. První zápas 0:0, postoupila Sparta.
Sestava Sparty: Harantová - Retkesová (103. Bridgesová), Hansenová (52. Kotrčová), Pochmanová, Bartoňová - Černá, Sonntagová, Stárová (103. Rancová) - Ospecková, Bergfordová (107. Trachtová), Khýrová. Trenér: Steiner.