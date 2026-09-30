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Sparťanky nezaváhaly a postoupily do osmifinále Evropského poháru

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  18:35

Sparťanské fotbalistky se radují z gólu proti Servette. | foto: ?im?nek V?tČTK

Sparťanské fotbalistky zvítězily v odvetě 2. předkola Evropského poháru na hřišti Farulu Constanta 4:0 a po týden staré úvodní domácí výhře 4:1 postoupily do osmifinále. Mezi 16 nejlepších týmů mají nakročeno i liberecké hráčky, Slovan půjde do utkání na stadionu Rosenborgu Trondheim s náskokem 3:1 z prvního duelu. Utkání má výkop v 18:00.

Sparta po jarním zisku českého titulu neprožila povedený vstup do sezony, neuspěla v kvalifikaci Ligy mistryň a sáhla i ke změně na lavičce. Pod vedením nizozemské trenérky Tornyové vyhrála i druhý soutěžní zápas.

Liberecké fotbalistky nečekaně zvítězily v Evropském poháru, uspěla i Sparta

Proti rumunskému mistrovi potvrdila v dvojzápase roli vysokého favorita. Ve středeční odvetě se po necelé půlhodině hry prosadila Bergfordová, na ni hned po změně stran navázala Ospecková, která se prosadila i v úvodním duelu. Další branky přidaly krátce po příchodu na hřiště Rancová a Huvarová.

Sparťanky v minulém úvodním ročníku Evropského poháru došly do semifinále, Liberec startuje v soutěžích UEFA poprvé.

Slavia již v kvalifikaci nečekaně vypadla a na podzim si tentokrát v soutěžích UEFA nezahraje.

Evropský pohár fotbalistek

Odvetná utkání 2. předkola

Farul Constanta - Sparta Praha 0:4 (0:1)
Branky: 28. Bergfordová, 48. Ospecková, 69. Rancová, 90. Huvarová.
Sestava Sparty: Harantová - Retkesová, Hansenová, Pochmanová, Bartoňová (55. Breslinová) - Pešková (65. Elmoreová), Petryková, Černá - Ospecková, Bergfordová (65. Rancová), Khýrová (78. Huvarová). Trenérka: Tornyová.
První zápas: 1:4, postoupila Sparta.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Česko vs. BulharskoFotbal - Skupina B - 30. 9. 2026:Česko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.06
  • 9.50
  • 60.00
Ázerbájdžán vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Ázerbájdžán vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:00
  • 1.13
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  • 20.70
Dánsko vs. PortugalskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Dánsko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 3.41
  • 3.78
  • 2.06
Wales vs. NorskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Wales vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 6.76
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  • 1.44
Německo vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Německo vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
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Řecko vs. NizozemskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Řecko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 3.36
  • 3.77
  • 2.08
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