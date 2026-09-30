Sparťanky nezaváhaly a postoupily do osmifinále Evropského poháru

Sparta po jarním zisku českého titulu neprožila povedený vstup do sezony, neuspěla v kvalifikaci Ligy mistryň a sáhla i ke změně na lavičce. Pod vedením nizozemské trenérky Tornyové vyhrála i druhý soutěžní zápas.
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Liberecké fotbalistky nečekaně zvítězily v Evropském poháru, uspěla i Sparta
Proti rumunskému mistrovi potvrdila v dvojzápase roli vysokého favorita. Ve středeční odvetě se po necelé půlhodině hry prosadila Bergfordová, na ni hned po změně stran navázala Ospecková, která se prosadila i v úvodním duelu. Další branky přidaly krátce po příchodu na hřiště Rancová a Huvarová.
Sparťanky v minulém úvodním ročníku Evropského poháru došly do semifinále, Liberec startuje v soutěžích UEFA poprvé.
Slavia již v kvalifikaci nečekaně vypadla a na podzim si tentokrát v soutěžích UEFA nezahraje.
Evropský pohár fotbalistek
Odvetná utkání 2. předkola
Farul Constanta - Sparta Praha 0:4 (0:1)