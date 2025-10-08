Slávistky i v oslabení zvládly předkolo Evropského poháru. Sparta remizovala

Slavii poslala do vedení v 10. minutě Cvrčková ranou na přední tyč. Po hodině hry dostala Růžičková za nakopnutí protihráčky červenou kartu, úřadující české šampionky přesto v oslabení navýšily vedení zásluhou Morávkové. Skóre uzavřela v poslední minutě Strodeová.
Sparťanky měly proti Ferencvárosi více šancí, nejblíže gólu byla Khýrová, která trefila břevno. Lídr české nejvyšší soutěže ale nedokázal skórovat a nenavázal na sobotní vítězství 4:1 v derby pražských „S“.
|
Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky
Frankfurt rozhodl o triumfu nad Slováckem v úvodní a závěrečné čtvrthodině. Už ve třetí minutě Senssová proměnila penaltu a následně se prosadila Freigangová. V 80. minutě skórovala Luhrssenová a vzápětí si dala vlastní gól brankářka Zelenková. Celek z Uherského Hradiště prohrál na hřišti Eintrachtu stejně jako před dvěma lety v kvalifikaci Ligy mistryň.
Evropský pohár je od této sezony novinkou ve fotbalovém kalendáři, hlavní fázi soutěže odehraje 16 týmů vyřazovacím způsobem. Ženy hrály dosud pouze Ligu mistryň, do které letos žádný český celek nepostoupil. Slavia prohrála ve finále 2. předkola kvalifikace s Valerengou 0:4 a Sparta podlehla ve stejné fázi AS Řím 1:5.