Hory, koně, ale hlavně fotbal. Jaký je svět kapitánky Sparty Bartoňové?

Lucie Macháčová
  18:00
Ticho a klid přírody ráda prolíná s adrenalinem. Leze po horách, jezdí na koni.... Sny si ale Eva Bartoňová plánuje letos plnit hlavně na trávníku. Fotbalistky Sparty, kde je kapitánkou, chce dovést k ligovému titulu a českou reprezentaci zas na vysněné mistrovství světa.
Eva Bartoňová, kapitánka Sparty a opora české reprezentace, během focení v kampani FAČR Dvě tváře, jedna síla.

Eva Bartoňová, kapitánka Sparty a opora české reprezentace, během focení v kampani FAČR Dvě tváře, jedna síla. | foto: Štěpán Černý/FAČR

Na hřišti nebude chybět ani v sobotu, kdy české fotbalistky hrají od 16:00 v Černé Hoře čtvrtý zápas kvalifikace na mistrovství světa 2027, které hostí Brazílie.

V úterý v Chomutově přehrály Černou Horu jasně 5:0. V odvetě se očekává další česká výhra, ale důležitý bude i počet nastřílených gólů.

Černá Hora – Česko

- kvalifikace na MS žen 2027
- od 16:00 na ČT sport

Dva zápasy před koncem kvalifikace (5. 6. proti Albánii a 9. 6. ve Walesu) mají totiž Češky a Velšanky v čele tabulky skupiny B1 stejný počet bodů (7) i stejné skóre (12:3).

První místo tabulky = přímý postup do Ligy A a snazší sok v baráži o MS.

„Reprezentovat Česko je čest, každý sportovec po tom touží. Je to velká meta i zodpovědnost. Někdy se daří, někdy ne,“ říká Bartoňová ve videu z kampaně FAČR s názvem Dvě tváře, jedna síla. Cílem projektu je ukázat fotbalistky v cestě kvalifikací na MS 2027 nejen jako bojovné „lvice“ na hřišti, ale i jako inspirativní ženy mimo něj.

Obránkyně Sparty, která působila dva roky i v Interu Milán, v medailonku vypráví i o svých aktivitách mimo fotbal. Oblíbila si jízdu na koni i ferraty.

„V prosinci jsem přešla Mallorcu z jihu na sever, asi 145 km a 6 500 metrů převýšení. Moc jsem si to užila. Sama s batohem na zádech, jen já a příroda, říká dvaatřicetiletá hráčka, jež s fotbalem začínala po vzoru staršího bráchy v podkrkonošské obci Studenec na Jilemnicku.

Kanonáda v Chomutově. Fotbalistky v kvalifikaci o MS porazily Černou Horu

Sice vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, ale role učitelky ve škole ji zatím neláká. „Spíš se jednou vidím jako kondiční trenérka.“

Zatím je ale její místo na hřišti. Se Spartou vede čtyři kola před koncem ligu o pět bodů před Slavií. Titul po čtyřleté pauze, kdy ženské lize vládla Slavia, je blízko.

Eva Bartoňová v zápase proti Walesu.

V kariéře pomáhá Bartoňové i zájem o mentální stránku. Má ráda seberozvojové knížky i ty s duchovní tématikou.

„Práce s emocemi, laskavost, návrat k sobě – to mě inspiruje. Jsem člověk, který se sebou v mnoha ohledech není vždy spokojen, ale to je také jedna z věcí, se kterou se učím pracovat. Snažím se tyto vzorce v hlavě změnit, protože si uvědomuji, že dokonalosti nikdy nedosáhneme. Když do dané situace dáme veškeré možné úsilí, není čeho litovat,“ říká.

A co by popřála začínajícím fotbalistkám? „Nenechte se nikým odradit. Dělejte to, co vás baví, i když Vás někdo kritizuje nebo říká, že fotbal není pro holky. Sport vám dá disciplínu, sebevědomí a přinese spoustu skvělých lidí do života.“

Tipsport - partner programu
Hostouň vs. Slavia CFotbal - 24. kolo - 17. 4. 2026:Hostouň vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.80
  • 2.25
  • 3.60
Hlučín vs. HlubinaFotbal - 24. kolo - 17. 4. 2026:Hlučín vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.01
  • 3.78
  • 1.75
Hranice vs. HodonínFotbal - 24. kolo - 17. 4. 2026:Hranice vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.54
  • 3.97
  • 1.45
Sassuolo vs. ComoFotbal - 33. kolo - 17. 4. 2026:Sassuolo vs. Como //www.idnes.cz/sport
17. 4. 18:30
  • 6.38
  • 4.69
  • 1.51
St. Pauli vs. Kolín nad RýnemFotbal - 30. kolo - 17. 4. 2026:St. Pauli vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
17. 4. 20:30
  • 3.02
  • 3.30
  • 2.55
Lens vs. ToulouseFotbal - 30. kolo - 17. 4. 2026:Lens vs. Toulouse //www.idnes.cz/sport
17. 4. 20:45
  • 1.43
  • 5.02
  • 7.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Hory, koně, ale hlavně fotbal. Jaký je svět kapitánky Sparty Bartoňové?

