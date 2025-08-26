Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Z výšek strach nemá. Zbožňuje lezení po skalách, v létě byla v zahraničí na ferratech. I se Spartou má fotbalistka Eva Bartoňová, kapitánka sparťanek, ty nejvyšší cíle: vrátit do klubu po čtyřech letech titul. Teď jde ale domácí soutěž stranou. Ve středu od 17 hodin vstoupí její tým do boje o Ligu mistryň. A to na hlavním stadionu na Letné.
„Právě na Letné jsem odehrála svůj první zápas v Lize mistryň. Listopad 2009, osmifinále proti Arsenalu, 0:3,“ vzpomíná Bartoňová, 31letá rodačka z Jilemnice, která strávila i dva roky v Interu Milán.

Teď sedíme na barevných sedačkách na tribuně tréninkového areálu sparťanek na Proseku. A pod námi kmitají desítky nohou.

Bartoňová kvůli drobnému zranění poslední zápas se Slováckem (2:0) vynechala. Teď už je ale fit. Ve středu vyběhne s kapitánskou páskou k úvodnímu utkání 2. kvalifikačního kola Ligy mistryň proti Nordjsaellandu, dánským vicemistryním.

Sparta musí porazit celkem tři soupeře, aby proklouzla do prestižní Ligy mistryň: velké skupiny o 18 týmech.

Tehdy v roce 2009 přišlo na Letnou 1975 diváků.
To bylo skvělé, přitom taková zima. Snad i tentokrát dorazí lidi. Hrát na Letné je pro nás vždycky svátek. I když jsme tady na Proseku zvyklé, trénujeme tu i hrajeme, tak jednou za čas tuto tribunku oželíme.

Od loňské sezony fungujete ve Spartě v profirežimu, jak to vypadá konkrétně?
Dřív hráčky chodily na trénink z práce, brigády nebo školy. I já jsem učila ve škole. Teď tu největší energii dne dáváme právě do tréninků. Scházíme se tady na Proseku po osmé ranní: trénink, video, regenerace, společný oběd. I po něm naši fyzio zůstávají a můžeme je využít. Když máte kvalitní regeneraci, můžete více a kvalitněji trénovat, vše souvisí se vším. Když jsem z Česka před šesti lety odcházela do Interu Milán, byl realizák o pár lidech. Dnes máme kolem sebe celý tým lidí. Mladé holky z akademie už v tom vyrůstají, přijde jim to samozřejmé, ale pro mě jde o nový svět a užívám si to.

Navíc se areál na Proseku bude renovovat.
Nové hrací plochy, umělka, posilovna... Na zimu se ještě přesuneme na Strahov, ale brzy tu bude komplex, který budeme moct využívat celoročně.

Fotbalistky Sparty po dvou letech na Letné! Hostí kvalifikaci o Ligu mistryň, přijede i AS Řím

Ženský fotbal zažívá na západě boom, nedávno skončilo rekordní Euro žen ve Švýcarsku. Ukázal podle vás turnaj nějaké nové trendy?
Dlouhodobě se ženský fotbal zvedá. Hra v poli i hra brankářek je kvalitnější, i kondička hráček je jinde. Zaujalo mě hodně neproměněných penalt. Třeba ve čtvrtfinále Švédsko - Anglie. Devět neproměněných.

Vy také kopete penalty. Jak ve Spartě, tak v reprezentaci.
Jenže tu nejdůležitější jsem nedala. Před čtyřmi lety v penaltovém rozstřelu v baráži proti Švýcarsku. Pak mě to dlouho trápilo. Hodně dlouho. To bylo špatné, no.

Jak moc špatné? Kromě vás neproměnily ještě Svitková a Martínková. Dlouho jsem tu penaltu měla v hlavě: Co by se stalo, kdybych dala? Třeba bychom postoupily na Euro. Poprvé v historii. Jak by se posunul ženský fotbal v Česku? Vrátila jsem se z repre do Itálie a kompenzovala to posilovnou. Dřela jsem až příliš a nakupila se mi zranění.

Eva Bartoňová, kapitánka Sparty.

O sportovním psychologovi jste neuvažovala?
To právě ne. Řešila jsem to v sobě. I když jsem italsky uměla, necítila jsem se na to bavit se o svých problémech s někým jiným. Taky jsem zvažovala: Mám jít na další penaltu? Nebo už nikdy víc?

A chodíte stále.
Nakonec jsem si řekla: Evo, nebuď zbabělec! Byla to výzva tenhle svůj blok překonat. Chtěla jsem si dokázat, že to zvládnu kopnout líp. A loni jsem dala penaltu v repre proti Španělsku nebo v kvalifikaci Ligy mistryň proti Linköpingu. Vždyť i ty nejlepší fotbalistky světa občas nedají. Podívejte na finále Eura, kde neproměnila třeba Španělka Aitana Bonmatíová. Ten tlak je enormní. Kdybych si řekla: Tak teď už na penaltu nepůjdu, těžko by se mi dívalo do zrcadla. Je mi 31, kdo jiný by měl vzít tu odpovědnost na sebe?

Ve Spartě máte možnost využít sportovní psycholožku Vendulu Redlichovou. Jak moc je důležitý v ženském fotbale, potažmo ženském sportu, mentální trénink?
Extrémně. Pracujeme na tom na společných sezeních, anebo může každá z nás přijít individuálně. Každá hráčka je jiná, někdo je silnější, někdo křehčí. Když se holka bojí udělat chybu, je fajn, když nám to řekne. A pak třeba zjistí, že i Bartoňová se bojí udělat chybu. To vzájemné sdílení v rámci kabiny je důležité. Anebo když uděláte chybu, tak ji hned hodit za hlavu, nepitvat se v ní. To nám radil už psycholog Míra Nečas, který s námi spolupracoval v reprezentaci. Víte, do formy se dostáváte strašně těžko, ale stačí málo a jste dole.

A někdy vůbec nechápete proč.
Přesně. Jak to, že to najednou nejde? My snad zapomněly hrát fotbal... A to se nám přesně stalo loni na jaře. Nezvládly jsme to a Slavia získala zaslouženě titul.

Proč by měla letos získat titul Sparta?
Myslím, že z hlediska růstu ženského fotbalu obecně je důležité, aby nebyl jeden moc skočený tým. Aby to nebylo jako v Rakousku, kde je St. Pölten a zbytek ligy bojuje o druhé místo. Ať se ty nůžky neotevírají ještě víc. A pomohlo by to celé Spartě i prestiži. Přilákat malé šikovné holky z celé republiky. Taky bychom zažily po letech pozitivní emoce, mistrovské emoce.

Mamka mi fotbal rozmlouvala, teď je největší fanynkou. Růžičková o Slavii, derby a snech

Už čtyři roky jste bez trofeje: ať už titulu, nebo domácího poháru.
Objektivně, slávistky byly v posledních letech prostě lepší. Mají silný kádr, holky v ideálním věku pár let před třicítkou, které mají v nohách těžké zápasy v Lize mistryň nebo v nároďáku.

Ale úvodní derby v loňské sezoně jste na Proseku vyhrály 5:1. Ze Slavie jste přivedli Franny Černou a Michaelu Khýrovou, vše vypadalo nadějně. Možná jsme překvapily sami sebe, přeskočily dobu. V létě jsme prošly velkou obměnou. Zvládly derby a myslely, že takhle jako po másle to půjde i na jaře. Sami na sebe jsme si vytvořily velký tlak, tak strašně jsme chtěly věřit tomu, že zas můžeme získat titul! Až jsme spadly na dno.

Jak to? Co za to mohlo?
Víc věcí naráz. Třeba v zimě přišla nová útočnice, individuálně výborná, ale museli jsme změnit naši hru v ofenzivě, která nám na podzim šlapala. I chemie z týmu se vytratila.

Poslední ligová derby jste prohrály 0:3 a 0:5.
Konec sezony jsme vůbec nezvládly. Ani já. Tolik jsem chtěla ten tým dotáhnout k titulu, až šly výkony stranou. Ale snad zjistíme, že minulá sezona byla k něčemu dobrá, že se z ní poučíme. Ideálně už letos.

Fanoušci na sobotním zápase fotbalistek Sparty se Slováckem (2:0).

Také máte nového trenéra. Slováka Pavola Gregoru nahradil Rakušan Michael Steiner. Co se pod ním změnilo?
Myslím, že nic zásadního. Hodně dbá na komunikaci, řadu věcí ladí s námi zkušenějšími. Největší změna je samozřejmě v jazyce. I díky tomu, že přišly tři Američanky, je teď v kabině slyšet angličtina. Trenér s námi mluví anglicky, ale jelikož není rodilý mluvčí, je mu rozumět dobře. A kdo si není jistý, pomůžeme.

Jak vlastně vypínáte hlavu od fotbalu?
Sportem, nejradši lezením. Boulderingem, nebo přímo v horách. V létě jsem byla na ferratách ve Slovinsku a v Rakousku, objela jsem několik míst, to byla krása. A zároveň adrenalin. Stojíte na lanovém mostě a pod vámi propast 300 metrů. Ale kupodivu žádná panika nepřišla.

Z čeho naopak máte strach?
Z hadů. Ani užovka přes cestu mě nenechá úplně klidnou. A bojím se zranění. Zažila jsem si trable z koleny, mám za sebou pár operací, kdyby něco přišlo teď? Hůř by se vracelo zpět.

Chtěla jste někdy s fotbalem skončit?
Úplně ne, ale když jsem se vracela v roce 2021 z Interu Milán do Sparty a řešila zdravotní problémy: achilovky, natržený sval, koleno, nebylo mi hej. Do toho astma. Pořád něco. Napadalo mě: Má to ještě cenu? Stojí ti to za to? Pak jsem zkusila jít za béčko, za áčko a vidíte, už jsem tu přes čtyři roky. A fotbal mi pořád dělá radost.

Eva Bartoňová a Barbora Votíková před zápasem s Dánskem (1:3)

Taky ráda čtete, doporučíte nějakou knihu?
Bdělost od Anthonyho de Mella, kněze a psychoterapeuta. Mám ráda seberozvojové knihy, tahle mě ovlivnila nejvíc. Kdo se nachází ve slepé uličce a neví kudy kam, třeba mu pomůže. Zastav se, vezmi to z jiného úhlu, z nadhledu, vnímej, co je důležité...

Pro vás je teď důležitý fotbal, ale kde se vidíte po kariéře?
Směřuju ke kondiční trenéřině, blízká mi je i práce s dětmi a mládeží, uvidíme. Věřím, že mi ještě pár hezkých let v kariéře zbývá. Kéž bych pomohla repre na velký šampionát - na mistrovství světa 2027 do Brazílie nebo na Euro. Dvakrát už jsme byly tak blízko! A Spartě k titulu. Teď ale hlavně porazit Nordjsaeland a zabojovat o Ligu mistryň.

