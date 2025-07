Německé hráčky slaví postup do semifinále Eura. | foto: Reuters

Francii poslala na konci úvodní čtvrthodiny do vedení Grace Geyorová z penalty nařízené za to, že Kathrin Hendrichová po rozehrání volného kopu přidržela ve vápně soupeřku za cop. Za to zároveň dostala červenou kartu.

Německo však i v oslabení záhy vyrovnalo, po rohu se hlavou trefila Sjoeke Nüskenová.

Osudný moment pro Kathrin Hendrichovou, která se rozhodla ve čtvrtfinále s Francií přidržet Griedge Mbock Bathyovou za vlasy, a vyfasovala za to červenou kartu. Sjoeke Nüskenová slaví gól ve čtvrtfinále s Francií.

Francie, která ovládla skupinu bez ztráty bodu, pak o dva góly přišla po zásahu videorozhodčího kvůli ofsajdu. Naopak Pauline Peyraudová-Magninová v 69. minutě chytila Nüskenové pokutový kop.

Hrdinkou závěru utkání se ale stala německá brankářka Ann-Katrin Bergerová. V nastavení se blýskla akrobatickým zákrokem, kterým zlikvidovala hrozící vlastní gól, a zazářila pak i v penaltovém rozstřelu. Dvě penalty soupeřek chytila a sama skórovala.

Německá brankářka Ann-Katrin Bergerová proměňuje penaltu ve čtvrtfinále s Francií.

Německo tak Francii porazilo stejně jako v semifinále minulého šampionátu a ukončilo soupeřkám sérii 11 vítězství v řadě.