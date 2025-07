„Museli bychom mít alespoň jeden stadion s kapacitou přes 30 tisíc lidí, jako mají Švýcaři v Basileji. Takový nemáme. Takže zatím ne. Možností je spolupráce s jinou zemí. Ale třeba takové Polsko nás nepotřebuje,“ říká Miroslava Fousková, vedoucí úseku ženského fotbalu FAČR.

Právě v Polsku by se mohl odehrát příští evropský šampionát fotbalistek v roce 2029. Je jedním z kandidátů. Dalšími jsou Německo, Itálie, Portugalsko a Švédsko spolu s Dánskem. Rozhodne se v prosinci.

Připomeňme, že v Česku se konalo v roce 2017 Euro fotbalistek do 17 let a v roce 2022 Euro do 19 let. Finálový zápas byl tehdy v Ostravě.

I vzhledem k vzestupu ženského fotbalu a rostoucím návštěvám vyžaduje UEFA na seniorské šampionáty žen stadiony pro desetitisíce lidí. Regule jsou takřka stejné jako u mužského fotbalu.

A divíte se? Během šampionátu ve Švýcarsku, který vyvrcholil nedělním finále Anglie – Španělsko (1:1, 3:1 na penalty), přišlo na osm stadionů ve Švýcarsku dohromady 657 291 lidí, nejvíc v historii. Na posledním Euru v Anglii 2022 jich bylo 574 875.

Pouze dva zápasy nebyly vyprodané, památný zůstane pochod 25 tisíc švýcarských fanoušků na čtvrtfinále proti Španělsku (0:2). Stoupá i sledovanost u obrazovek a displejů. Ve srovnání s mužským mistrovstvím světa klubů, které se částečně krylo s Eurem žen, měly zápasy fotbalistek výrazně vyšší čísla. A finále s triumfem Angličanek sledovalo na platformách BBC 12,2 milionu diváků.

Diváci sledují finálové utkání Eura mezi fotbalistkami Anglie a Španělska.

„Nadine Kesslerová, šéfka ženského fotbalu UEFA, hodnotila celé Euro velmi pozitivně. Ale nejde jen o rekordní čísla. Největším úspěchem je, že šampionát dokázal pobláznit ženským fotbalem celou zemi,“ zmiňuje Fousková střípky z konference UEFA, jíž se účastnila před finálovým zápasem v Basileji.

Na tribunách byli často lidé, kteří na mužský fotbal nechodí, ale tuto událost si ujít nenechali. A hodně rodin s dětmi a žen. Fotbalový festival, živelná a rozjuchaná atmosféra bez rivality. „Mám pocit, že na stadionech bylo až 60 procent žen,“ říká trenérka české ženské reprezentace žen Jitka Klimková, která navštívila ve Švýcarsku hned několik zápasů.

A přidává k dobru historku: „Po jednom zápase jsme se tam trochu zasekli při východu, chvíli trvalo dostat se ven. Jistý podnapilý chlapík tam začal nadávat, hledal nějaký konflikt a jedna holka ho zpražila: Hele, tady jsi na ženském fotbale, na tohle my nejsme zvědavé. Tohle je trochu jiná kultura.“

Východní Evropo, kde jsi?

Z šestnáctky účastníků ženského Eura byli na turnaji dva nováčci – Wales a Polsko, jediná postkomunistická země na šampionátu.

Čím to vlastně je? Proč jsme viděli akci pro výhradně západní, jižní a severní Evropu? Ze severu dorazily Švédsky, Norky, Finky, Dánky i Islanďanky. Holky v kopačkách mají v těchto zemích tradici. Ve Švédsku a v Norsku je fotbal nejrozšířenějším dívčím sportem.

Jenže u nás i v dalších postkomunistických zemích je vůči ženskému fotbalu stále víc předsudků než na Západě, déle trvá pozměnit mentalitu. „Třeba Srbové vytvořili dobrou strategii pro rozvoj ženského fotbalu, ale nebude snadné ji převést do praxe,“ tuší Fousková.

„I proto doufám, že se příští Euro žen v roce 2029 uskuteční v Polsku. Že se bude moct český fotbal inspirovat v zemi, která je mu mentálně blízko.“

V Polsku se ženský fotbal stále rozkoukává, byť jde o účastnice letošního Eura. Rekordní návštěva na tamní ligu žen je pouze 4 474 diváků. Tolik jich letos v květnu vidělo poslední zápas mistryň z Katovic.

Rekord v české lize? 6 322 z posledního derby žen v Edenu, kdy slávistky porazily Spartu 5:0 a získaly počtvrté v řadě mistrovský double.

Případné Euro v Polsku by jistě byla vzpruha pro ligu, potažmo celý ženský fotbal v zemi. České fotbalistky věří, že mezi evropskou smetánkou budou rovněž. Poprvé v historii na Euru. Ještě však mají před sebou jinou velkou kvalifikaci. Svůj cíl i sen.

Mistrovství světa 2027 v Brazílii.