Bitva o Basilej. Fotbalistky Španělska mohou vyhrát poprvé v historii

Euforie španělských fotbalistek po postupu do finále Eura. | foto: Reuters

Když se dnes podíváte na rub španělských dresů, najdete tam vyšitou postavičku fotbalistky s míčem chystající se ke střelbě. Jde právě o Carmonaovou.

Teď je tu repete. Španělsko - Anglie, další díl jen v kulisách Eura ve Švýcarsku. „Zapsaly jsme se do historie už jen tím, že jsme se dostaly do semifinále, našeho druhého v historii, to první bylo v roce 1997. A teď jsme poprvé ve finále a víme, že chceme dosáhnout i našeho vysněného cíle,“ říká trenérka Španělek Montse Toméová.

„Myslím, že tlak je na Anglii, obhájkyně titulu z roku 2022, je větší než na nás. My prostě půjdeme na hřiště a užijeme si to.“

Hraje se od 18:00 v St. Jakob Parku v Basileji. Těžko si představit větší bitvu: úřadující mistryně světa proti mistryním Evropy, které zvládly překonat dva přetěžké zápasy.

Ve čtvrtfinále finále proti Švédsku Angličanky prohrávaly ještě v 78. minutě 0:2, nakonec vyhrály 3:2 na penalty. I v semifinále s Itálií měly namále. Dlouho prohrávaly 0:1. Srovnaly v 96. minutě a v poslední minutě prodloužení daly díky proměněné penaltě Chloe Kellyové na 2:1.

„Možná to na mě není poznat, ale asi tu dostanu infarkt,“ říká trenérka Angličanek Sarina Wiegmannová. Mimochodem, už poosmé v řadě bude vítězný tým evropských šampionek trénovat žena. Ať už pohár nad hlavu zvedne Španělsko, nebo Anglie.

Bude to pompézní finále rekordního Eura žen. Poprvé v historii navštívilo turnaj celkově přes 600 tisíc fanoušků, pouze dva zápasy nebyly vyprodány. Průměrná návštěva na jednom zápase? 20 tisíc diváků. Byť finále Eura v Anglii mezi Anglií a Německem (2:1) vidělo ve Wembley 89 tisíc diváků, ve Švýcarsku lidé chodili houfně na každý zápas. Do Basileje, Curychu, Bernu, Ženevy, Lucernu, St. Gallenu, Thunu i Sionu.

Nové šampionky si přijdou na největší prize money. Vítězný tým získá od UEFA 5,1 milionů dolarů, přičemž 30 – 40 % musí rozdělit pro tým. I gólů padlo dosud nejvíce: 89 jen ve skupinách, což je o 11 víc než na posledním Euru. Kolik se jich dočkáme ve finále? Španělsko – Anglie, dnes od 18:00.