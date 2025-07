Prohra obhájkyň na úvod Eura. Angličanky podlehly Francii, Nizozemky porazily Wales

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Fotbalový brankář Matěj Kovář má podle časopisu Kicker velmi blízko k přestupu z Leverkusenu do PSV Eindhoven. Německý magazín na svém webu uvedl, že kluby se již dohodly na podmínkách transferu....

Poměrně s přehledem „vylovil“ ostříleného Vukadina Vukadinoviče z postupujícího Zlína, v Českých Budějovicích si ukázal na Quadriho Adedirana a dostal ho, do druhé ligy přivedl dva borce z Ománu....

Teplice už přerostl, do Slavie ještě asi plně nedorostl, a tak se fotbalový záložník Ondřej Kričfaluši možná posune do zahraničí. Po evropském šampionátu U21 se opět hlásil na Stínadlech, v pátek za...

Když se zrodí loveBRAND. Německá fotbalistka dala zatím nejhezčí gól Eura

Byl to dosud nejkrásnější gól na fotbalovém Euru žen ve Švýcarsku. Němka Jule Brandová poslala balon levačkou z dobrých 20 metrů přímo do šibenice. A rozčísla tak do té doby bezbrankový zápas proti...