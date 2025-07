Norky jsou ve čtvrtfinále Eura bez ztráty bodu, Švýcarky zachránila pozdní trefa

Autor: iDNES.cz , ČTK

23:17

Norské fotbalistky prošly základní skupinou mistrovství Evropy ve Švýcarsku bez ztráty bodu. Skupinu A v Thunu zakončily výhrou 4:3 nad Islandem a do čtvrtfinále postoupily z prvního místa. Spolu s nimi budou na turnaji do play off pokračovat domácí reprezentantky, které v rozhodujícím duelu remizovaly s Finskem 1:1.