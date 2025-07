Švédky se v souboji jistých čtvrtfinalistek zaskvěly, Polsko se s Eurem loučilo vítězně

Autor: ČTK , iDNES.cz

23:07

Švédské fotbalistky porazily na mistrovství Evropy v souboji dvou jistých čtvrtfinalistek Německo 4:1 a do play off postoupily z prvního místa ve skupině C. Základní částí prošly bez ztráty bodu, obhájkyně stříbrných medailí Němky jdou dál s bilancí dvou výher a jedné porážky.