Na závěr skupinové fáze Eura dva sedmigólové duely. Slaví Anglie a Francie

Autor: ČTK , iDNES.cz

23:10

Francouzské fotbalistky na mistrovství Evropy ve Švýcarsku porazily 5:2 Nizozemsko a z prvního místa skupiny D postoupily do čtvrtfinále. Z druhé příčky do play off po výhře 6:1 nad Walesem prošly obhájkyně titulu Angličanky.