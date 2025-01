Posila pro fotbalistky Sparty. Z Malmö přichází švédská útočnice Paljevicová

„Moc se těším, jde o důležitý krok v mé kariéře. Jsem ve skvělém klubu, který hrál o postup do Ligy mistryň, se skvělými hráčkami a realizačním týmem. Chci se zlepšovat, přinášet týmu novou energii a pomoci k úspěchům,“ uvedla drobná rychlonohá fotbalista pro klubový web. .

Před rokem přestoupila s bilancí 23 zápasů a 18 gólů z druholigového švédského týmu Jitex do Malmö, s nímž ovládla druhou ligu. Na postupu mezi elitu měla zásadní podíl, ve 22 zápasech nastřílela 14 gólů. „Věřím, že ve Spartě jich dám ještě víc,“ hlásí kanonýrka, jež měla několik nabídek na přestup.

Nakonec kývla Spartě, kde se potká se svou spoluhráčkou ze švédské reprezentace do 23 let Someou Položenovou. Mladá gólmanka přišla do Sparty v létě a rychle se stala v brance jedničkou.

Letenská děvčata jsou na startu přípravy na podzimní část sezony. Nejprve se na Strahově střetnou s německou Jenou, předposledním týmem bundesligové tabulky. Následovat budou venkovní přípravná utkání s Lipskem a rakouským St. Pöltenem, za který hraje česká záložnice Kamila Dubcová.

Devětadvacátého ledna se střetnou sparťanky doma s Norimberkem. Na Strahově je čekají i další přípravné duely proti Sosnowiecu, Liberci, Katowicím a Slasku Wroclav. Ligový podzim odstartují 8. března proti FC Praha.

Sparťanky jsou nyní v čele tabulky tři body před Slavií, kterou v jarním derby porazily 5:1, další derby se hraje v sobotu 29. března, následovat budou dva vzájemné souboje v nadstavbě. Titul obhajuje Slavia, která slavila v posledních třech letech český double, Sparta získala titul naposledy v roce 2021.