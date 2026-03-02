Dvě tváře, jedna síla. Nová kampaň ženské repre ukazuje fotbalistky netradičně

Už v úterý české fotbalistky odstartují boj o historickou účast na mistrovství světa. V Uherském Hradišti přivítají od 18:30 Wales, účastnice loňského Eura žen. A zároveň spouštějí kampaň s názvem „Dvě tváře, jedna síla – lvice na hřišti, žena mimo něj“.
Tereza Krejčiříková a Antonie Stárová

Tereza Krejčiříková a Antonie Stárová | foto: Štěpán Černý / koláž iDNES David Votruba

Záložnice Sparty a české reprezentace Antonie Stárová.
Základní sestava pro druhý zápas se Srbskem, který Češky prohrály 1:2.
Tereza Krejčiříková v národním týmu
Antonie Stárová
Kampaň upozorňuje na to, že výtečný výkon na hřišti a ženskost nejsou protiklady, ale naopak patří k sobě. Že s fotbalistkou souvisí jak tvrdé tréninky a souboje, tak i ženský půvab a zdravé sebevědomí.

Originální focení kampaně proběhlo v prostorách hotelu Check-Inn v Prague Towers.

„Každá hráčka je zachycena ve dvou obrazech. První fotografie zachycuje fotbalistku jako půvabnou, elegantní a sebevědomou ženu. Precizní styling, výrazný, ale vkusný make-up, upravené vlasy. Moderní, silná osobnost, která ví, kdo je. Je to její realita,“ vysvětluje Kateřina Nekolná, tisková mluvčí ženské fotbalové reprezentace.

„Druhá fotografie je přerodem. Na tváři se objevuje česká trikolora, výraz se zostřuje, pohled tvrdne. Nechybí ani fotbalové vybavení. Z elegantní ženy se stává bojovná lvice. Připravená na souboj, připravená reprezentovat. Nejde o dvě různé osoby. Jde o jednu komplexní osobnost“, dodává.

Inspirace pro malé fotbalistky

Nová kampaň chce kromě podpory ženské fotbalové reprezentace na cestě na mistrovství světa v Brazílii 2027 změnit i přetrvávající stereotypy. Třeba i ten že holky, které hrají fotbal, nevypadají žensky.

„Realita je jiná. Můžeš být půvabná žena a zároveň bojovná lvice. To se absolutně nevylučuje,“ říká Nekolná.

České fotbalistky na MS? Největší výzva kariéry, říká trenérka před kvalifikací

Ambicí projektu je dostat hráčky i mimo sportovní média. Ukázat jejich osobnosti, styl, hodnoty, příběhy. Přiblížit je i lidem, kteří běžně fotbal nesledují. Jaké jsou cílové skupiny? Ženy všech věkových kategorií, rodiny s dětmi, lidé, kteří běžně nechodí na stadion, mladé dívky hledající inspiraci.

Cesta na vysněné mistrovství světa není jen o výsledcích, ale i o budování vztahu s fanoušky a o inspiraci mladých hráček. „Jakákoli holčička může vidět fotbalovou reprezentantku jako půvabnou, krásnou ženu – a zároveň jako dravou bojovnici, která se nebojí jít do souboje,“ připomíná vedoucí ženského úseku FAČR Miroslava Fousková.

Česko – Wales

  • První zápas Ligy národů B, která je zároveň kvalifikací na mistrovství světa žen 2027
  • V úterý 3. 3. od 18:30 v Uherském Hradišti
  • Živě vysílá ČT sport

„Sport jí nevezme ženskost. Naopak jí dá sílu a sebevědomí. Cílem kampaně je zvýšit zájem o nábory v klubech napříč republikou a motivovat mladou generaci k aktivnímu sportu,“doplňuje Fousková.

České fotbalistky začnou boj o MS v rámci své skupiny Ligy národů B, v níž se postupně utkají s Walesem, Albánií a Černou Horou. Tři týmy postupují do další fáze. Čím výše tým trenérky Jitky Klimkové ve své skupině skončí, tím schůdnějšího soupeře pro play-off čili baráž dostane.

Pokud by Češky dosáhly v červnu ve své skupině prvního místa, už jistě se v baráži vyhnou soupeři z Ligy A. Jak Češky proti Walesu, papírově nejsilnějšímu týmu skupiny, obstojí? Napoví už úterní zápas.

Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Připomeňme, že z Evropy postoupí na mistrovství světa žen 12 týmů, přímou vstupenku mají čtyři vítězové skupin v Lize národů A. Dalších sedm účastníků vzejde z baráže a posledního odtajní interkontinentální baráž, tedy souboj evropského týmu s některým z jiné konfederace.

Kvalifikace na MS 2027 - Liga B, program ČR

3. 3. Česko - Wales (od 18:30)
7. 3. Albánie - Česko (od 18:00)
14. 4. Česko - Černá Hora
18. 4. Černá Hora - Česko
5. 6. Česko - Albánie
9. 6. Wales - Česko

