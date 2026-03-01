Druhé ligy už bylo dost! burcuje před jarem hradecká kapitánka a budoucí lékařka

Radomír Machek
  8:30
Nebudou to mít s návratem mezi domácí elitu jednoduché i přesto, že na podzim vyhrály jedenáct z dvanácti druholigových zápasů. Kapitánka hradeckých fotbalistek Aneta Vejrová však před nedělním vstupem do jarní části sezony věří, že na jejím konci může tým postup slavit.

Hradecká kapitánka Aneta Vejrová v akci. | foto: FCHK

„Druhé ligy už bylo dost. Ráda bych si zase zahrála tu první, ale tentokrát tady v Hradci, s týmem, ve kterém jsem vyrostla,“ říká třiadvacetiletá studentka medicíny.

Rodačka z Opočna a bývalá juniorská reprezentantka si 1. ligu zahrála za sousední Pardubice.

Jedinou podzimní porážku jste utrpěly na hřišti pražských Raptors (1:2), které vyhrály všech dvanáct zápasů. Silný rival v boji o postup?
Ukázaly svými výsledky kvalitu, ale to my také. Porážka ve vzájemném zápase byla dost smolná, minimálně bod jsme mohly získat, byl to vyrovnaný souboj.

Překvapilo vás, že vašimi největšími konkurentkami v boji o postup do 1. ligy jsou právě hráčky Raptors?
Je sice pravda, že jsme minulou sezonu Raptors s přehledem porazily, ale pražský klub od léta těží z příchodu hned několika zkušených a některých i herně nadstandardních hráček ze Sparty, což platí i trenérce. Na jaře nás s nimi čekají klíčové zápasy, v nichž budou rozhodovat detaily. Věřím, že tentokrát zvítězíme my. Na postup určitě máme, jedenáct výher náhoda není.

Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Podzim se vám ve druhé lize opravdu povedl, jak to hodnotíte s odstupem času?
Že jsem úspěšnější vstup do sezony asi nikdy nezažila. Ve výsledcích se odrazila naše poctivě odmakaná letní příprava.

Kde vidíte největší přednosti týmu?
Od léta máme téměř úplně nový tým. Osu tvoří hned několik zkušených hráček a zbytek máme doplněný o šikovné mladé fotbalistky. Už jen na počtu devětatřiceti vstřelených branek ve dvanácti utkáních je vidět, že to funguje. Na druhou stranu jsme po laciných chybách a nesoustředěnosti dostaly několik zbytečných gólů, musíme na tom zapracovat.

fchradec_zeny

⚔️

#lastdance #derbyday #win

1. listopadu 2025 v 22:42, příspěvek archivován: 1. března 2026 v 7:10
oblíbit odpovědět uložit

Do Hradce jste se vrátila po působení v Pardubicích. Hradecký klub za tu dobu prošel obměnou. Jak ji vnímáte?
Od návratu do Hradce už uběhly tři roky a podmínky klubu i herní kvalita týmu se stále posouvají k lepšímu.

Jaký byl cíl při vstupu do letošní sezony?
Podávat stabilní výkony, vyhrávat a jít si pro postup do nejvyšší soutěže. Teď už to vyjít musí, jsme na dobré cestě.

Ženský fotbal v Evropě a ve světě zažívá velký boom. Jak to podle vás je v Česku?
Úroveň i zájem jdou také určitě nahoru. Jen bude ještě nějakou chvíli trvat, než ženský fotbal dostane zaslouženou sledovanost. V době, kdy jsem začínala já, nebyl moc přijímán, dnes často vnímám, že pozornost začíná být věnována i nám. Jde o dva odlišné sporty, lidé by to neměli srovnávat, ženy mají přece úplně jiné predispozice než muži.

Vy jste toho s fotbalem zažila už dost, kdy vám bylo nejhůř a kdy naopak přišly chvíle, na které vzpomínáte ráda?
Nejhorší určitě bylo v Hradci prohrané derby s Pardubicemi na jaře 2023, které nás stálo postup do první ligy, větší zklamání jsem nezažila. O to více mě potěšila dvě vítězná derby letos na podzim. A hezkých momentů bylo samozřejmě víc, těžko vybírat. Fotbal mi ale stále přináší pěkné okamžiky.

fchradec_zeny

Sestřih z boje o první místo

30. září 2025 v 14:44, příspěvek archivován: 1. března 2026 v 7:12
oblíbit odpovědět uložit

Fotbal kombinujete s náročným studiem medicíny, jak to zvládáte?
Nebudu lhát, občas to je trochu chaos. Medicínu studuji už čtvrtým rokem a kombinace s fotbalem mě naučila disciplíně, která mi teď pomáhá vše zvládat líp než zpočátku.

Už jste si vybrala lékařský obor, kterému se budete chtít věnovat?
Na fakultu jsem nastupovala s tím, že jsem chtěla propojit studium s fotbalem a vydat se směrem sportovní medicíny. Teď ale trochu váhám, láká mě více oborů, třeba pediatrie. Uvidím, kam mě osud nakonec zanese.

A fotbalové přání?
Jak už jsem řekla, druhé ligy už bylo dost, ráda bych si zase zahrála první. A tady v Hradci.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Žižkov vs. ChrudimFotbal - 17. kolo - 1. 3. 2026:Žižkov vs. Chrudim //www.idnes.cz/sport
1. 3. 10:15
  • 1.92
  • 3.35
  • 3.78
Ml. Boleslav B vs. Pardubice BFotbal - 32. kolo - 1. 3. 2026:Ml. Boleslav B vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
1. 3. 10:15
  • 2.10
  • 3.48
  • 2.48
Jablonec B vs. ZápyFotbal - 32. kolo - 1. 3. 2026:Jablonec B vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
1. 3. 10:15
  • 3.93
  • 4.09
  • 1.50
Hradec Králové B vs. Teplice BFotbal - 32. kolo - 1. 3. 2026:Hradec Králové B vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
1. 3. 10:15
  • 2.29
  • 3.73
  • 2.16
Liberec B vs. BrozanyFotbal - 32. kolo - 1. 3. 2026:Liberec B vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
1. 3. 11:00
  • 1.60
  • 3.95
  • 3.48
Hostouň vs. AritmaFotbal - 32. kolo - 1. 3. 2026:Hostouň vs. Aritma //www.idnes.cz/sport
1. 3. 11:30
  • 2.10
  • 3.39
  • 2.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

OBRAZEM: Přes osm tisíc lidí na béčkovém derby. Jak Eden fandil neokoukaným

Netradiční pohled na netradiční derby. Rezervní týmy Slavie a Sparty se střetly...

Dlouho drželi vedení, kapitulovali až v nastavení. Fotbalisté sparťanské rezervy uhráli u rivala ze Slavie bod za remízu 2:2, kterou dvěma góly vystřelil Tomáš Schánělec. Bod domácím zařídil...

1. března 2026

Na rohy máme našeho Guardiolu! Ševínský o prvním gólu za Spartu: Je to splněný sen

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského...

Ve čtvrté minutě se rychlým pohybem odpoutal od obránce, hlavou poslal do sítě přesný centr kapitána Haraslína a otevřel skóre utkání s Baníkem (5:2). Na tenhle gól stoper Adam Ševínský nikdy...

1. března 2026  7:30

Socha mě těší, ale je to obří nadsázka, říká Dostál na prahu unikátního rekordu

Stanislav Dostál odehraje v nedělním domácím duelu s Plzní jako první zlínský...

Unikát, rarita, symbol věrnosti až za hrob. V červnu mu bude 35 let, přesto celou kariéru obléká jen dres rodného Zlína. A v nedělním domácím zápase s Plzní se brankář Stanislav Dostál stane prvním...

1. března 2026  6:30

Yamalova paráda v La Lize: hattrick a výstavní kličkovaná zakončená do růžku

Útočník Lamine Yamal z Barcelony po jedné z mála zahozených šancí v utkání...

Lamine Yamal ve španělské fotbalové lize hattrickem přispěl k vítězství Barcelony nad Villarrealem 4:1. Katalánský klub má nyní v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhý Real Madrid, jenž v pondělí...

28. února 2026  20:22,  aktualizováno  23:32

Priske kritizoval rozhodčí: Soupeři nás faulují, ale nedostávají žluté karty

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Baníkem

Na tiskové konferenci se mimo jiné hodně rozpovídal o rozhodčích. Ne v souvislosti s konkrétními výroky, nýbrž na téma udělování žlutých karet. „Mohl bych najít tři až čtyři situace, kde měl Baník...

28. února 2026  22:30

Zavadil? Byť už nehraje, standardky jdou za ním, chválil Svědík po výhře Zbrojovky

Kouč brněnské Zbrojovky Martin Svědík byl na konci zápasu s výhrou spokojený, s...

Lídr druholigové fotbalové tabulky Zbrojovka otevřel jaro úspěšně. Byť výhra 1:0 nad Příbramí trenéra Martina Svědíka viditelně neuspokojila, pozitivum však našel. Brňané rozhodli zápas ze...

28. února 2026  22:08

Výkon Liberce ovlivnil i ramadán. Trenér Kováč se zlobil: Nejhorší zápas sezony!

Liberecký kouč Radoslav Kováč během utkání s Hradcem gestikuluje na vlastní...

Po domácí prohře s Hradcem (0:1) trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč nehledal žádné výmluvy. „Je zcela oprávněné říct, že to byl asi náš nejhorší zápas sezony. Chyběla nám kvalita i energie,...

28. února 2026  21:11

Sporný gól Sparty: ovlivnil Kadeřábek v ofsajdu hru? Neuznal bych ho, říkal expert

Brankář ostravského Baníku Martin Jedlička podruhé v zápase inkasuje, tentokrát...

V ofsajdu stáli sparťanští fotbalisté při gólové akci proti ostravskému Baníku hned dvakrát. Jen jednou však sudí Karel Rouček po zkoumání videorozhodčích trefu odvolal. Sporný druhý zásah nakonec...

28. února 2026  19:49,  aktualizováno  20:50

Závěr byl hektický, remízu s Teplicemi bereme, říká pardubický stoper Konečný

Fotbalisté Teplic skórují, penaltu po odpískané hře rukou proměnil záložník...

Býval by si představoval víc, ale nakonec byl Mikuláš Konečný, jeden z trojice pardubických fotbalových stoperů, se sobotní domácí remízou 1:1 s Teplicemi poměrně smířený. Pro jeho tým znamenala...

28. února 2026  20:50

40. gól v Premier League. Souček posunul svůj rekord. City opět vítězí a tlačí na lídra

Český záložník Tomáš Souček z West Hamu se prosadil v utkání proti Liverpoolu a...

Zachoval se jako prvotřídní útočník. Udělal oblouček mezi stopery, načasoval náběh, vyrazil a na malém vápně dorazil prudkou nabídku. Český reprezentant Tomáš Souček zase skóroval, proti Liverpoolu...

28. února 2026  18:15,  aktualizováno  20:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

28. února 2026,  aktualizováno  20:33

První druholigové derby v Edenu skončilo remízou. Zbrojovka upevnila vedení

NEBEZPEČNÁ SITUACE. Sparťanský útočník a kapitán Tomáš Schánělec se prosazuje...

Fotbalisté Zbrojovky Brno v 17. kole druhé ligy porazili Příbram 1:0. V neúplné tabulce si upevnili vedení a mají náskok osmi bodů na druhé Táborsko, které bude hrát v neděli. Opava využila...

28. února 2026,  aktualizováno  19:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.