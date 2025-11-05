Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

„Děkujeme oběma za lidskost, odvahu a pohotovost ve chvíli, kdy šlo o vteřiny,“ vzkázal teplický klub ve veřejném poděkování.
Lexa, bývalý prvoligový fotbalista Slovanu v 90. letech minulého století a účastník památných pohárových utkání s Liverpoolem v roce 2000, třináct let jezdil s převozovou sanitkou pro libereckou nemocnici, a tak má v otázkách záchrany života řadu kurzů a školení. Díky tomu mohl v neděli duchapřítomně zasáhnout.
„Musím říct, že mi to hned v hlavě naskočilo, i když jsem masáž srdce prováděl jen jednou, a to už je hodně dávno,“ řekl někdejší obránce.
Řidič autobusu zkolaboval na recepci stadionu U Nisy před druholigovým utkáním kvůli mrtvici, zastavil se mu i krevní oběh. Družstva se zrovna rozcvičovala.
„Najednou volají holky, ať přijdu na recepci, že se tam něco stalo. Nejdřív jsem si myslel, že to bude nějaká legrace, ale urgovaly mě, ať spěchám,“ líčil Lexa. „Pán ležel na zemi. Recepční mi řekla, že upadl, a měla na telefonu záchranku. Zkontroloval jsem, jestli dýchá, naštěstí ano, ale vůbec nevnímal. Komunikoval jsem s dispečerkou na záchrance a pak přišla naše vedoucí týmu Sandra Bobvošová, která pracuje v nemocnici.“
Společně řidiči zaklonili hlavu a uvolnili košili, aby mohl dýchat. „Podle instrukcí jsme ho měli do příjezdu sanitky kontrolovat. Sotva jsem ale domluvil se záchrankou, pán zmodral a začal se klepat, takže jsme museli provést masáž srdce,“ vykreslil Lexa dramatické okamžiky. „Se Sandrou jsme se po minutě střídali. Po několika minutách přijela rychlá a pána napojili. Zaplaťpánbůh žije.“
Zápas skončil vítězstvím Teplic 1:0, ale ta nejdůležitější bitva se odehrála už před ním.