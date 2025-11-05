Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

  13:06
S fotbalovým Libercem vybojoval Josef Lexa řadu úspěšných bitev, ale ten největší zápas vyhrál až o víkendu. Byl to zápas o život řidiče autobusu, který k Nise přivezl hráčky Teplic. Lexa jej coby trenér B-týmu žen Slovanu díky resuscitaci zachránil spolu s vedoucí družstva Sandrou Bobvošovou.
Josef Lexa, trenér libereckých fotbalistek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Děkujeme oběma za lidskost, odvahu a pohotovost ve chvíli, kdy šlo o vteřiny,“ vzkázal teplický klub ve veřejném poděkování.

Lexa, bývalý prvoligový fotbalista Slovanu v 90. letech minulého století a účastník památných pohárových utkání s Liverpoolem v roce 2000, třináct let jezdil s převozovou sanitkou pro libereckou nemocnici, a tak má v otázkách záchrany života řadu kurzů a školení. Díky tomu mohl v neděli duchapřítomně zasáhnout.

„Musím říct, že mi to hned v hlavě naskočilo, i když jsem masáž srdce prováděl jen jednou, a to už je hodně dávno,“ řekl někdejší obránce.

Josef Lexa v Krajské nemocnici Liberec jako řidič zdravotní dopravní služby.

Řidič autobusu zkolaboval na recepci stadionu U Nisy před druholigovým utkáním kvůli mrtvici, zastavil se mu i krevní oběh. Družstva se zrovna rozcvičovala.

„Najednou volají holky, ať přijdu na recepci, že se tam něco stalo. Nejdřív jsem si myslel, že to bude nějaká legrace, ale urgovaly mě, ať spěchám,“ líčil Lexa. „Pán ležel na zemi. Recepční mi řekla, že upadl, a měla na telefonu záchranku. Zkontroloval jsem, jestli dýchá, naštěstí ano, ale vůbec nevnímal. Komunikoval jsem s dispečerkou na záchrance a pak přišla naše vedoucí týmu Sandra Bobvošová, která pracuje v nemocnici.“

Společně řidiči zaklonili hlavu a uvolnili košili, aby mohl dýchat. „Podle instrukcí jsme ho měli do příjezdu sanitky kontrolovat. Sotva jsem ale domluvil se záchrankou, pán zmodral a začal se klepat, takže jsme museli provést masáž srdce,“ vykreslil Lexa dramatické okamžiky. „Se Sandrou jsme se po minutě střídali. Po několika minutách přijela rychlá a pána napojili. Zaplaťpánbůh žije.“

Zápas skončil vítězstvím Teplic 1:0, ale ta nejdůležitější bitva se odehrála už před ním.

Arsenal je nelítostný tým a obranný stroj. Slavii chyběl zakončovatel, píší v Británii

Chvála na vítěze, včetně uznání za překonání několika rekordů, soucit pro poraženého. Tak hodnotí britský tisk triumf fotbalistů Arsenalu nad Slavií, favorizovaný velkoklub v úterním duelu Ligy...

5. listopadu 2025  7:54

Odvolaná penalta? Cítil jsem kontakt, tak jsem spadl, řekl Provod. Chválil fanoušky

V závěru zápasu mohl pro Slavii získat jedinečnou příležitost, aby jako první tým od konce září vstřelila fotbalistům Arsenalu branku. Jenže rozhodčí Aghajev nakonec nařízenou penaltu po kontrole u...

5. listopadu 2025  6:53

