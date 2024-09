Bolí to. Cíl nesplněn. Snad se brzy oklepeme, říká kapitánka Slavie

V pantoflích, se stuplnami u kotníků popisovala, proč se české mistryně neprodraly do Women Champions League. Proč po remíze 2:2 v Istanbulu nedokázaly doma na Staškovou a spol. vyzrát.

Takže co chybělo?

Druhý gól. Ještě o poločase jsme vedly a říkaly si, že musíme vstřelit další branku, že bude snad hotovo. Věřím, že pak bychom to dotáhly. Jenže jsme brzy inkasovaly.

Došly vám v prodloužení síly?

Nemyslím si, měly jsme tam pár závarů. Bohužel ve finální fázi jsme se trápily.

Za stavu 1:1 jste šla sama na branku. Jak se to seběhlo?

Trochu mě to překvapilo, jako stoperka se do takové situace moc často nedostávám. Ještě jsem koukala, zda někde nenabíhá Tami Morávková, která vystřídala, byla čerstvá. Ale nezahlédla jsem ji. Tak jsem vypálila, jenže střela se mi nepovedla.

Postup do Ligy mistryň byl jedním z cílů sezony.

Cíl jsme nesplnily, tak to je. Velká škoda, bolí to. Ale další dva cíle máme před sebou, chceme získat opět mistrovský double.

Kádr byl ale stavěný na Ligu mistryň. Čekáte, že se zúží?

Uvidíme, jak rozhodne vedení klubu. Možná se budeme točit, možná do kádru sáhnou. My se teď hlavně musíme z této porážky oklepat.

První derby se blíží. Už 5. října.

Víme, jak moc je derby důležité i vzhledem ke schůdnějšímu losu v předkole Ligy mistryň. Ještě předtím nás tuto neděli čeká těžký zápas se Slováckem, které Sparta porazila jen 3:2. Snad se na nás těch 120 minut v nohách nepodepíše. Derby je pokaždé boj. Obzvlášť po pár přestupech, které v létě mezi kluby proběhly. Musíme se na zápas dobře připravit.