Derby žen ovládla Slavia. Na Letné porazila Spartu, k vidění byl kuriózní gól

„Byl to vyrovnaný zápas, který rozhodly standardky, ale bohužel v náš neprospěch,“ řekla na tiskové konferenci záložnice Sparty Antonie Stárová. „Ale moc děkujeme fanouškům, atmosféra byla skvělá a po této stránce jsme si derby užily.“
V minulé sezoně vyhrály čtyři z pěti derby v sezoně hráčky Sparty a získaly tak po čtyřleté pauze mistrovský double. Teď je tu ale sezona nová, v níž Sparta ani Slavia v dosavadních třech kolech ještě neztratily ani bod.
Po třech a půl letech se derby odehrálo na hlavním stadionu Sparty na pražské Letné, kam přišlo 2 023 diváků. V prvním poločase se však gólu nedočkali. Sparťanky byly blízko v 11. minutě, kdy na roh Sonntagové vyskočila kapitánka Bartoňová, ale mířila nepřesně.
V 19. minutě bylo rušno na druhé straně, kde se pěkně proháčkovala rudou obranou Szewieczková, jenže její střela šla těsně nad břevno.
Slávistky byly více na balonu, lépe kombinovaly, získávaly odražené míče a klapalo jim to ve středu zálohy, kterou měla pod palcem Krejčiříková s Mikolajovou, posilou z německého Hamburku.
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Právě Mikolajová dvakrát nebezpečně vystřelila na branku, ale jednou mířila jen vedle tyče a podruhé ukořistila míč sparťanská gólmanka Harantová.
Do druhého poločasu vběhla na trávník v dresu Sparty Angličanka Elmorová, která na pravém kraji zálohy nahradila Ospeckovou. K vidění byl záživný fotbal s řadou soubojů a přišly i góly.
To, co se Bartoňové nepovedlo v první půli, tentokrát vyřešila bravurně. Ve 49. minutě naskočila na roh Khýrové a hlavičkovala přesně. Votíková neměla šanci. Slávistky mohly vzápětí odpovědět. Na centr Veselé vyskočila Briedeová, ale Harantová její pokus skvěle vyrazila.
💫 Je to góóóól— SK Slavia Praha ženy (@SlaviaZeny) September 6, 2026
Na 1:1 vyrovnává po rohovém kopu Klára Cvrčková! 🦗 #acssks pic.twitter.com/JgceHqzm2G
Pak se však Slavia přece jen dočkala gólu. A po velmi kuriózní situaci.
V 54. minutě po rohovém kopu Mikolajové hlavičkovala Cvrčková, míč se snášel do náručí gólmanky Harantové, ta ho sice chytila, ale udělala po nátlaku Bendové úkrok za brankovou čáru. A pomezní rozhodčí ukázal, že gól platí – 1:1.
Nakonec slávistky završily na Letné obrat. Hrozily zejména ze vzduchu. A úspěšně. Na trestný kop v 84. minutě si nejlépe naběhla střídající Kravčuková a rozhodla o výhře Slavie 2:1. Domácím nepomohl ani závěrečný tlak, kdy sešívané podržela gólmanka Votíková.
🥰 Neskutečná podpora— SK Slavia Praha ženy (@SlaviaZeny) September 6, 2026
Díky všem, co nás na Letné hnali za vítězstvím 🫶 #acssks pic.twitter.com/4FZ5roIVqX
Sparta si může spravit chuť v Evropském poháru. Ve 2. předkole přivítá 23. září na Letné rumunský celek Farul Constanța, odveta se hraje na hřišti soupeřek za týden. Slavia už cílí ryze na domácí soutěže – chce zpět mistrovský titul i pohár.
|1.
|Slavia
|4
|4
|0
|0
|25:1
|12
|2.
|Sparta
|4
|3
|0
|1
|11:3
|9
|3.
|Prague Raptors
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|4.
|Plzeň
|4
|2
|0
|2
|3:9
|6
|5.
|Slovácko
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|6.
|Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|7.
|Ostrava
|4
|0
|1
|3
|1:11
|1
|8.
|Brno
|4
|0
|0
|4
|0:14
|0