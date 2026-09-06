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Derby žen ovládla Slavia. Na Letné porazila Spartu, k vidění byl kuriózní gól

Lucie Macháčová
  13:41

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Sparta doma hostila v derby žen Slavii. | foto: SK Slavia Praha

První derby žen v nové sezoně ovládly fotbalistky Slavie. Góly padaly až ve druhém poločase. Nejdřív se prosadila ve 49. minutě kapitánka Sparty Bartoňová, ale slávistky pak díky trefám Cvrčkové a Kravčukové zápas otočily. Po 4. kole české ligy žen tedy tabulku vedou o tři body slávistky.

„Byl to vyrovnaný zápas, který rozhodly standardky, ale bohužel v náš neprospěch,“ řekla na tiskové konferenci záložnice Sparty Antonie Stárová. „Ale moc děkujeme fanouškům, atmosféra byla skvělá a po této stránce jsme si derby užily.“

V minulé sezoně vyhrály čtyři z pěti derby v sezoně hráčky Sparty a získaly tak po čtyřleté pauze mistrovský double. Teď je tu ale sezona nová, v níž Sparta ani Slavia v dosavadních třech kolech ještě neztratily ani bod.

Po třech a půl letech se derby odehrálo na hlavním stadionu Sparty na pražské Letné, kam přišlo 2 023 diváků. V prvním poločase se však gólu nedočkali. Sparťanky byly blízko v 11. minutě, kdy na roh Sonntagové vyskočila kapitánka Bartoňová, ale mířila nepřesně.

V 19. minutě bylo rušno na druhé straně, kde se pěkně proháčkovala rudou obranou Szewieczková, jenže její střela šla těsně nad břevno.

Slávistky byly více na balonu, lépe kombinovaly, získávaly odražené míče a klapalo jim to ve středu zálohy, kterou měla pod palcem Krejčiříková s Mikolajovou, posilou z německého Hamburku.

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Právě Mikolajová dvakrát nebezpečně vystřelila na branku, ale jednou mířila jen vedle tyče a podruhé ukořistila míč sparťanská gólmanka Harantová.

Do druhého poločasu vběhla na trávník v dresu Sparty Angličanka Elmorová, která na pravém kraji zálohy nahradila Ospeckovou. K vidění byl záživný fotbal s řadou soubojů a přišly i góly.

To, co se Bartoňové nepovedlo v první půli, tentokrát vyřešila bravurně. Ve 49. minutě naskočila na roh Khýrové a hlavičkovala přesně. Votíková neměla šanci. Slávistky mohly vzápětí odpovědět. Na centr Veselé vyskočila Briedeová, ale Harantová její pokus skvěle vyrazila.

Pak se však Slavia přece jen dočkala gólu. A po velmi kuriózní situaci.

V 54. minutě po rohovém kopu Mikolajové hlavičkovala Cvrčková, míč se snášel do náručí gólmanky Harantové, ta ho sice chytila, ale udělala po nátlaku Bendové úkrok za brankovou čáru. A pomezní rozhodčí ukázal, že gól platí – 1:1.

Nakonec slávistky završily na Letné obrat. Hrozily zejména ze vzduchu. A úspěšně. Na trestný kop v 84. minutě si nejlépe naběhla střídající Kravčuková a rozhodla o výhře Slavie 2:1. Domácím nepomohl ani závěrečný tlak, kdy sešívané podržela gólmanka Votíková.

Sparta si může spravit chuť v Evropském poháru. Ve 2. předkole přivítá 23. září na Letné rumunský celek Farul Constanța, odveta se hraje na hřišti soupeřek za týden. Slavia už cílí ryze na domácí soutěže – chce zpět mistrovský titul i pohár.

Tabulka
1.Slavia440025:112
2.Sparta430111:39
3.Prague Raptors32014:46
4.Plzeň42023:96
5.Slovácko31112:44
6.Liberec21013:33
7.Ostrava40131:111
8.Brno40040:140
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6. 9. 15:00
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