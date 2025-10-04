Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky

Lucie Macháčová
  13:44
Pět gólů bylo k vidění v sobotním derby žen na pražském Proseku. Fotbalistky Sparty tu zdolaly slávistky jednoznačně 4:1. Nejprve se trefila slávistická záložnice Morávková, potom ale otočily skóre Černá, Ospecková a Hansenová. Čtvrtý gól byl vlastní po centru Bergfordové. Sparťanky tak vedou ligovou tabulku o pět bodů právě před Slavií. Ta už v lize ztratila remízou 1:1 se Slováckem.
Fotogalerie2

Fotbalistky Sparty ovládly první derby sezony | foto: AC Sparta Praha

V areálu na Proseku, kam si našlo cestu 724 diváků (vyprodáno), byl k vidění fotbal plný soubojů, ale i pěkných akcí. Jen z tribuny sledovala zápas Kateřina Svitková. Nejlepší střelkyně i hráčka loňské sezony je těhotná a týmu bude minimálně celou sezonu chybět.

V posledních sedmi derby byla Svitková vždy v základu. V květnovém souboji „S“ přispěla k výhře 5:0 hattrickem a slávistky pak slavily čtvrtý mistrovský double v řadě.

Teď ale tabulku ligy vedou sparťanky. A radost mohou mít i z povedených letních nákupů. U všech čtyř gólů, které daly v sobotním derby, byla vždy některá ze tří amerických posil. Buď nahrávala, nebo skórovala. Hallie Bergfordová, Ellie Ospecková a Tori Hansenová.

Byť Slavia začala lépe. V prvním poločase měla více ze hry, nabídla více kombinací i střel, ale gól dala jediný. Už ve 3. minutě se přízemní ránou prosadila slovenská záložnice Morávková, šlo o její první gól v sezoně. Pokus McLaughlinové mířil jen do rukou brankářky Harantové a pak už se začaly osmělovat sparťanky.

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Ve 40. minutě srovnala po centru Khýrové a přihrávce Bergfordové bývalá slávistka Černá. A poprvé tak nachytala gólmanku Jílkovou, která nastoupila místo zraněné Votíkové.

Vzápětí bylo na tribuně opět veselo. Na povedený centr Stárové si naběhla Ospecková a nemýlila se. Do kabin se tak šlo za stavu 2:1.

Haillie Bergfordová ze Sparty v souboji s Klárou Cvrčkovou ze Slavie.

Slávistky se však během poločasové pauzy neprobudily. Šurnovská a Dubcová se sice snažily rozhýbat střed zálohy, ale domácí byly rychlejší, živelnější, hladovější.

Třetí gól přidala v 52. minutě další americká posila Hansenová, která si naběhla na standardku Khýrové a zcela volná hlavičkovala přes gólmanku Jílkovou. Zaskočeným slávistkám nepomohla ani střídání. Na hřiště přišly Kroupová a Veselá, moc veselo však na sešívané lavičce nebylo. Vlastní gól slávistek nakonec upravil výsledek na konečných 4:1.

V závěru mohla ještě v samostatném sólu skórovat Khýrová, jedna z nejlepších hráček zápasu. Jílkovou však nepřelstila. „Dejte jim bůra,“ znělo z tribuny na Proseku. Fanoušci se však branky číslo pět do sítě Slavie už nedočkali.

Už ve středu hrají fotbalistky Sparty i Slavie zápasy v Evropském poháru. Slavia nastoupí od 14:00 v Radotíně proti Austrii Vídeň, Sparta na Letné od 19:00 proti maďarskému Ferencvárosi. Ve stejný čas hraje i třetí český zástupce v této soutěži Slovácko proti silnému Eintrachtu Frankfurt.

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

4. října 2025  13:44

ONLINE: Tottenham hraje proti Leedsu, pak v akci Arsenal či šlágr Chelsea-Liverpool

Sledujeme online

Sobotní program 7. kola anglické fotbalové ligy startuje zápasem Tottenhamu proti nováčkovi z Leedsu. Od 16 hodin pak hraje Arsenal derby s West Hamem a Manchester United zase vyzve Sunderland....

4. října 2025  13:25

Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

Fotbalisté Pardubic budou odpoledne nahánět další příležitost, jak se odpoutat od posledního místa v tabulce. V 15 hodin rozehrají druhý domácí duel v řadě, tentokrát proti Karviné. Výsledky okolních...

4. října 2025  12:26

Habanec: Zaplaťpánbůh za miliardáře, pomáhá to všem. Těší ho i nárůst fanoušků

Loni projeli třetí ligou, teď o patro výš sledují podobnou jízdu Zbrojovky Brno. U lídra soutěže se fotbalové Ústí nad Labem inspiruje, jak připravit tým na útok na postup. „V minulé sezoně jsme měli...

4. října 2025  11:31

Sparta - Slavia živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu před námi. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií začne v neděli 5. října od 18:30 na Letné. Kde můžete střetnutí 11. kola Chance Ligy...

4. října 2025  10:20

Palčivé místo, Sigmě chybí útok. Mikulenka není hovado, Tijani se trápí. Co Jásir?

Od našeho zpravodaje v Itálii Navzdory porážce přišel mezi novináře v dobré náladě. Své svěřence pochválil za jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Trenéra fotbalové Sigmy Tomáše Janotku mrzelo, že jeho tým nedokázal ve čtvrtek v...

4. října 2025  8:59

Haškova pozice? Zhodnotili jsme si zápasy, jiné téma jsme neřešili, řekl šéf Trunda

V kvalifikaci jeho tým prohrál jediný zápas z pěti, pořád má reálnou šanci na přímý postup na mistrovství světa. Přesto taky tak nějak cítíte, že pozice hlavního kouče národního mužstva fotbalistů...

4. října 2025  7:52

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

vydáno 4. října 2025

Bournemouth je obratu s Fulhamem druhý v tabulce Premier League

Bournemouth v závěru předehrávky 7. kola anglické fotbalové ligy otočil zápas proti Fulhamu a po výhře 3:1 se posunul na druhé místo neúplné tabulky bod za vedoucí Liverpool. Na všech gólech vítězů...

3. října 2025  23:34

Zbrojovka porazila Ústí. České Budějovice vyhrály poprvé od srpna, zdolaly Příbram

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno zvítězili v utkání 12. kola druhé ligy v Ústí nad Labem 1:0 a v neúplné tabulce odskočili druhému Táborsku o tři body. Zatímco lídr vyhrál pětkrát po sobě,...

3. října 2025  19:52

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Nejlepší hráčka i střelkyně minulé sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...

3. října 2025  19:20

Havran uchvátil Bílka a je v reprezentaci. Jedenadvacítka měla zájem i o Piru

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro nadcházející kvalifikační zápasy s Ázerbájdžánem a v Bulharsku i osmnáctiletého záložníka Marka Havrana z Baníku Ostrava. Oproti...

3. října 2025  17:15

