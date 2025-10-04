Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky

V areálu na Proseku, kam si našlo cestu 724 diváků (vyprodáno), byl k vidění fotbal plný soubojů, ale i pěkných akcí. Jen z tribuny sledovala zápas Kateřina Svitková. Nejlepší střelkyně i hráčka loňské sezony je těhotná a týmu bude minimálně celou sezonu chybět.
V posledních sedmi derby byla Svitková vždy v základu. V květnovém souboji „S“ přispěla k výhře 5:0 hattrickem a slávistky pak slavily čtvrtý mistrovský double v řadě.
Teď ale tabulku ligy vedou sparťanky. A radost mohou mít i z povedených letních nákupů. U všech čtyř gólů, které daly v sobotním derby, byla vždy některá ze tří amerických posil. Buď nahrávala, nebo skórovala. Hallie Bergfordová, Ellie Ospecková a Tori Hansenová.
Byť Slavia začala lépe. V prvním poločase měla více ze hry, nabídla více kombinací i střel, ale gól dala jediný. Už ve 3. minutě se přízemní ránou prosadila slovenská záložnice Morávková, šlo o její první gól v sezoně. Pokus McLaughlinové mířil jen do rukou brankářky Harantové a pak už se začaly osmělovat sparťanky.
Ve 40. minutě srovnala po centru Khýrové a přihrávce Bergfordové bývalá slávistka Černá. A poprvé tak nachytala gólmanku Jílkovou, která nastoupila místo zraněné Votíkové.
Vzápětí bylo na tribuně opět veselo. Na povedený centr Stárové si naběhla Ospecková a nemýlila se. Do kabin se tak šlo za stavu 2:1.
Slávistky se však během poločasové pauzy neprobudily. Šurnovská a Dubcová se sice snažily rozhýbat střed zálohy, ale domácí byly rychlejší, živelnější, hladovější.
Třetí gól přidala v 52. minutě další americká posila Hansenová, která si naběhla na standardku Khýrové a zcela volná hlavičkovala přes gólmanku Jílkovou. Zaskočeným slávistkám nepomohla ani střídání. Na hřiště přišly Kroupová a Veselá, moc veselo však na sešívané lavičce nebylo. Vlastní gól slávistek nakonec upravil výsledek na konečných 4:1.
Euforie na Proseku!— Lucie Macháčová (@LucieMachacova) October 4, 2025
Sparta - Slavia 4:1
Sparťanky vyhrály derby po třech porážkách a vedou ligu o 5 bodů.
Fajn pozvánka na středeční zápas ACS v Europa Cupu na Letné s Ferencvárosem. pic.twitter.com/gj1WJs29g9
V závěru mohla ještě v samostatném sólu skórovat Khýrová, jedna z nejlepších hráček zápasu. Jílkovou však nepřelstila. „Dejte jim bůra,“ znělo z tribuny na Proseku. Fanoušci se však branky číslo pět do sítě Slavie už nedočkali.
Už ve středu hrají fotbalistky Sparty i Slavie zápasy v Evropském poháru. Slavia nastoupí od 14:00 v Radotíně proti Austrii Vídeň, Sparta na Letné od 19:00 proti maďarskému Ferencvárosi. Ve stejný čas hraje i třetí český zástupce v této soutěži Slovácko proti silnému Eintrachtu Frankfurt.